Fostul președinte rus Dmitri Medvedev afirmă că anumite acțiuni ale Ucrainei și ale aliaților occidentali ar putea justifica, în opinia Moscovei, un atac nuclear preventiv. În paralel, un jurnalist ucrainean susține că Kievul ar pregăti o operațiune terestră în Crimeea pentru primăvara anului 2027.

Dmitri Medvedev, fostul președinte al Rusiei Foto: AFP

Rusia ar putea considera legitimă utilizarea armelor nucleare împotriva Occidentului, dacă anumite acțiuni militare ale Ucrainei și ale aliaților săi ar provoca pagube majore, a avertizat fostul președinte rus Dmitri Medvedev, unul dintre cei mai vocali susținători ai Kremlinului.

Declarațiile sale vin într-un moment în care tensiunile dintre Moscova și statele occidentale rămân ridicate, iar eforturile diplomatice pentru încheierea războiului din Ucraina înregistrează progrese limitate.

Medvedev a susținut că utilizarea pe scară largă a unor mijloace convenționale de atac, capabile să provoace distrugeri importante, ar putea justifica un atac nuclear preventiv din partea Rusiei.

„Utilizarea masivă a mijloacelor non-nucleare care provoacă dezastre face posibil un atac nuclear preventiv din partea Federației Ruse”, a afirmat acesta.

Fostul lider de la Kremlin a avertizat și că eventuale livrări secrete de arme nucleare occidentale către Ucraina ar putea declanșa o reacție nucleară din partea Moscovei.

„Livrările secrete sau ascunse de arme nucleare din Occident către Kiev vor provoca un atac nuclear preventiv legitim din partea Rusiei”, a declarat Medvedev.

Acesta a adăugat că Ucraina și aliații săi trebuie să țină cont de faptul că Rusia consideră că nu are doar dreptul, ci și obligația de a utiliza arme nucleare în anumite circumstanțe.

Medvedev a susținut că statele occidentale au depășit deja unele dintre liniile roșii stabilite de Moscova, dar a precizat că Vladimir Putin ar analiza cu atenție toate consecințele înainte de a lua o asemenea decizie.

„În mod formal, în mai multe situații, statele care ni se opun în mod colectiv – Ucraina, țările NATO și alte câteva state occidentale din afara Alianței – au creat deja circumstanțe în care Rusia ia în considerare posibilitatea unui atac nuclear”, a afirmat fostul președinte rus.

El a recunoscut că Moscova nu a recurs până acum la arme nucleare în războiul din Ucraina, dar a avertizat că această situație s-ar putea schimba.

„Până în prezent, evoluția crizei ucrainene nu a creat o necesitate directă de utilizare a armelor nucleare”, a spus Medvedev.

Acesta a susținut că doctrina nucleară rusă nu autorizează în mod explicit atacurile nucleare preventive, dar că anumite scenarii, inclusiv transferul unor arme nucleare către Ucraina, ar putea justifica o asemenea intervenție.

Potrivit lui Medvedev, președintele rus ar lua în calcul toate circumstanțele și proporționalitatea dintre pagubele provocate și măsurile de represalii.

„Regimul de la Kiev și susținătorii săi nu trebuie să-și facă iluzii periculoase”, a avertizat el.

Dmitri Medvedev a fost președintele Rusiei între 2008 și 2012, iar ulterior a ocupat funcția de prim-ministru. În prezent, este unul dintre cei mai agresivi reprezentanți ai discursului politic al Kremlinului împotriva Ucrainei și a Occidentului.

Presupusă operațiune ucraineană în Crimeea, în primăvara anului 2027

Amenințările nucleare ale Moscovei apar în paralel cu informații publicate de jurnalistul ucrainean Serghei Pavliucenko, potrivit cărora armata ucraineană ar pregăti o operațiune terestră în Crimeea pentru primăvara anului 2027.

Jurnalistul afirmă că a obținut aceste informații de la surse din Statele Unite. Potrivit relatării sale, Moscova ar fi transmis Washingtonului informații despre presupusele planuri ale conducerii politice și militare de la Kiev și ar fi cerut administrației americane să nu sprijine o eventuală ofensivă ucraineană.

Conform aceleiași relatări, Rusia ar fi avertizat că o asemenea operațiune ar putea determina folosirea armelor nucleare împotriva Ucrainei.

Informațiile nu au fost confirmate independent, iar autoritățile ucrainene și americane nu au prezentat dovezi publice care să ateste existența unui asemenea plan.

Pavliucenko susține că atacurile recente asupra Podului Kerci, care leagă Crimeea de teritoriul rus, ar putea face parte din pregătirea unei operațiuni mai ample.

Jurnalistul face referire și la declarațiile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru Reuters, în care acesta a vorbit despre pregătirea unei operațiuni împotriva podului de către Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și Statul Major General.

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Potrivit lui Zelenski, pregătirile ar fi durat șapte săptămâni și ar fi inclus șapte etape, vizând inițial sistemele rusești de apărare antiaeriană, radarele și echipamentele de război electronic.

Publicația rusă care prezintă aceste informații susține că, în Ucraina, au existat și discuții despre o eventuală pătrundere a trupelor pe peninsulă după perturbarea principalelor rute logistice rusești.

Aceste afirmații nu constituie însă o confirmare a pregătirii unei ofensive terestre.

Ce ar putea face Rusia în cazul unei incursiuni ucrainene?

Publicația rusă Moskovski Komsomoleț a discutat subiectul cu expertul militar Vasili Dandîkin, care consideră că administrația Trump nu are, în prezent, nici voința politică, nici capacitatea de a exercita presiuni decisive asupra Kievului.

Potrivit acestuia, prioritățile Washingtonului sunt diferite, iar președintele american ar urmări mai degrabă obținerea unor concesii teritoriale din partea Ucrainei în Donbas decât oprirea unei eventuale operațiuni militare în Crimeea.

Expertul consideră că această abordare ar putea crea o contradicție în politica americană: pe de o parte, Washingtonul solicită Kievului să accepte concesii teritoriale și să încheie războiul, iar pe de altă parte nu ar face suficient pentru a descuraja eventuale acțiuni militare riscante.

Dandîkin susține că, în cazul unei incursiuni terestre ucrainene în Crimeea, reacția Moscovei ar putea fi mult mai dură decât în cazul atacurilor asupra infrastructurii militare.

El a evocat inclusiv posibilitatea unei demonstrații de forță nucleară, deși aceasta reprezintă o ipoteză a expertului, nu o decizie anunțată de autoritățile ruse.

În opinia sa, o asemenea evoluție ar putea avea consecințe majore asupra securității europene.

Ucraina s-ar putea confrunta cu o iarnă dificilă

Întrebat dacă armata ucraineană ar avea capacitatea de a desfășura o operațiune de asemenea amploare după o iarnă dificilă, expertul rus a afirmat că forțele Kievului ar putea dispune de suficiente resurse pentru o acțiune militară limitată.

El a susținut însă că o asemenea operațiune nu ar avea neapărat șanse de succes și ar putea provoca pierderi importante.

Dandîkin a invocat estimări publicate de presa ucraineană și română privind dificultățile cu care s-ar putea confrunta Ucraina în iarna 2026-2027, în special în domeniul energiei și al infrastructurii civile.

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Potrivit acestuia, atacurile rusești asupra infrastructurii energetice ar putea agrava situația populației, în timp ce luptele de pe front ar continua fără schimbări teritoriale majore.

Expertul a avansat și ipoteza că autoritățile de la Kiev ar putea fi interesate de acțiuni militare spectaculoase, care să mențină sprijinul partenerilor occidentali.

Această interpretare reprezintă însă opinia sa și nu este susținută de dovezi independente privind intențiile conducerii ucrainene.

Kremlinul continuă să invoce riscul nuclear

Dandîkin consideră că președintele ucrainean ar putea opta pentru operațiuni militare limitate în Crimeea, în locul unei ofensive convenționale de amploare.

El a menționat posibilitatea unor incursiuni ale unor grupuri mici de militari sau a unor acțiuni desfășurate de unități cu statut neclar.

Expertul rus susține că asemenea operațiuni ar putea testa limitele reacției Moscovei.

În același timp, el a avertizat că o eventuală încercare de preluare a controlului asupra peninsulei ar putea provoca o reacție militară majoră din partea Rusiei.

Declarațiile se înscriu într-un discurs mai amplu al Kremlinului, care prezintă Crimeea drept parte a teritoriului rus și invocă în mod repetat posibilitatea escaladării nucleare în cazul unor acțiuni militare ucrainene.

Crimeea a fost anexată ilegal de Rusia în 2014, în urma unui referendum nerecunoscut de Ucraina și de majoritatea comunității internaționale. Peninsula este recunoscută internațional ca parte a teritoriului ucrainean.