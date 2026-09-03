 Un bărbat căutat în Suedia pentru atentate la comandă trăia de trei ani în România. DIICOT a descins la locuințele sale | adevarul.ro
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Video Un bărbat căutat în Suedia pentru atentate la comandă trăia de trei ani în România. DIICOT a descins la locuințele sale

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Un bărbat din Suedia, suspectat de implicare în acțiuni violente și atentate la comandă, trăia de trei ani în România. Procurorii DIICOT au descins la două adrese din București și Otopeni, într-un dosar în care sunt investigate fapte de constituire a unui grup infracțional organizat și omor calificat. Anchetatorii susțin că bărbatul ar fi sprijinit mai multe acțiuni violente desfășurate în Suedia, inclusiv un atac armat asupra unei locuințe din Stockholm.

sursa video: DIICOT

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată, au pus în aplicare, pe 3 septembrie 2026, două mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și orașul Otopeni.

„Din probatoriul administrat până în prezent a reieșit faptul că, un suspect, cetățean suedez, membru al unei grupări de criminalitate organizată, stabilit pe teritoriul României de aproximativ 3 ani, este implicat în acțiuni de mare violență săvârșite pe teritoriul Suediei”, a transmis DIICOT.

Percheziții DIICOT
Percheziții DIICOT Foto: sursa: captura video DIICOT

Atac armat asupra unei locuințe din Stockholm

„Din cercetări a reieșit faptul că, în luna septembrie 2024, la o adresă din Stockholm, mai mulți făptuitori, împreună și în înțelegere, au încercat să suprime viața a două victime”, precizează DIICOT.

Potrivit procurorilor, suspectul suedez i-a sprijinit pe autorii atacului.

„Unul dintre făptuitori a executat foc asupra imobilului în care se aflau persoanele vătămate, gloanțele pătrunzând prin ușa de acces și în locuință. În acest context, suspectul i-a sprijinit pe făptuitori, acțiunile sale fiind considerate amenințări ilegale grave, întrucât amenințarea a fost în mod considerabil amplificată prin folosirea unei arme”, a transmis DIICOT.

Ancheta vizează și activitatea suspectului și a altor persoane în legătură cu mai multe atentate la comandă comise în Suedia.

Pentru documentarea activității infracționale, autoritățile de aplicare a legii din România și Suedia, sub egida EUROJUST, au semnat un acord pentru constituirea unei Echipe Comune de Anchetă- JIT (Joint Investigation Team).

Față de suspectul suedez, membru al grupării de criminalitate organizată, autoritățile suedeze au emis un mandat de arestare. Acesta urmează să fie prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București.

Un alt suedez, dintr-o grupare rivală, prins în România

DIICOT precizează că, la sfârșitul lunii iulie 2026, un alt cetățean suedez, membru al unei grupări de criminalitate organizată rivale, a fost depistat în România.

Bărbatul era cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conspirație la omor și avea emis pe numele său un mandat de arestare.

Judecătorii de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București au dispus în cazul acestuia arestarea preventivă în vederea extrădării.

În timpul perchezițiilor efectuate joi dimineață, anchetatorii au găsit și ridicat mai multe mijloace de probă. Printre acestea se numără două arme, una cu aer comprimat și alta cu gaze, ambele urmând să fie expertizate, o vestă antiglonț, diferite cantități de substanță vegetală, dispozitive de stocare a datelor, arme albe, precum și alte mijloace de probă.

La acțiune au participat și reprezentanți ai autorităților judiciare din Suedia. Operațiunea a fost realizată cu sprijinul Europol, iar suportul de specialitate a fost asigurat de luptătorii Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale.

DIICOT precizează că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

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