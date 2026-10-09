Doi letoni, arestați într-o bază militară britanică folosită de SUA și NATO. Ancheta, preluată de Poliția antiteroristă

Doi bărbați letoni au fost arestați joi dimineață, după ce au fost descoperiți în interiorul perimetrului bazei RAF Molesworth, din comitatul Cambridgeshire. Baza este folosită de armata americană și NATO pentru operațiuni de informații.

Baza RAF Molesworth este folosită de armata americană și NATO Foto: X / Little Think Tank @L_ThinkTank

Cei doi bărbați, în vârstă de 32 și 36 de ani, au fost prinși în jurul orei 2.00, în interiorul bazei. Ancheta începuse cu patru ore mai devreme, după ce poliția militară a descoperit un vehicul abandonat în afara instalației, scrie The Guardian.

Polițiștii militari, sprijiniți de agenți ai poliției din Cambridgeshire, au identificat o mică gaură în gardul perimetral, înainte de a-i găsi și aresta pe cei doi bărbați. Inițial, aceștia au fost suspectați de pătrundere neautorizată într-un obiectiv cu acces restricționat și de distrugere de bunuri.

Ulterior, cei doi suspecți, cetățeni letoni care locuiesc în prezent în Marea Britanie, au fost arestați și sub suspiciunea comiterii unei infracțiuni prevăzute la articolul 4 din Legea securității naționale din 2023, respectiv pătrunderea într-un obiectiv interzis în scopuri care prejudiciază Regatul Unit.

Poliția antiteroristă a preluat conducerea anchetei, având în vedere natura incidentului. Acesta are loc la câteva zile după ce Statele Unite au retras bombardierele B-1 de la baza RAF Fairford, din comitatul Gloucestershire, pe fondul temerilor privind un posibil atac pus la cale de Iran.

Anchetatorii nu au stabilit motivul pătrunderii în bază

Comandanta Helen Flanagan, șefa structurilor de combatere a terorismului din cadrul Poliției Metropolitane din Londra, a declarat că, în acest moment, nu există indicii care să sugereze o legătură între incidentul de la Molesworth și cel din septembrie, din apropierea bazei RAF Fairford. Ea a precizat însă că anchetatorii nu au stabilit încă ce făceau cei doi bărbați în interiorul instalației militare.

„Ancheta noastră privind acest incident se află într-un stadiu foarte incipient. O parte importantă a investigației vizează identificarea eventualelor motive pentru care bărbații se aflau în acel loc. Trebuie însă să subliniez că, în această etapă, luăm în calcul toate posibilitățile, iar cercetările sunt în plină desfășurare”, a adăugat Flanagan.

Anchetatorii au precizat că, deocamdată, nu este clar dacă prezența celor doi bărbați în bază are legătură cu un stat ostil, dacă aceștia au acționat în scop infracțional sau dacă au ajuns acolo dintr-un exces de entuziasm nocturn, fără să își dea seama de consecințe.

Vehiculul abandonat a fost transportat într-o locație a poliției din apropiere. Primele verificări i-au determinat pe agenți să solicite intervenția specialiștilor în explozibili pentru controale suplimentare, însă, potrivit informațiilor disponibile, nu a fost descoperit nimic suspect.

Ca măsură de precauție, poliția a instituit temporar un perimetru de securitate pe o porțiune a drumului A1, la sud de Peterborough, precum și în jurul satului Glatton. Restricțiile au fost ulterior ridicate.

Poliția antiteroristă a anunțat, într-un comunicat, că agenții efectuau două percheziții la adrese din zona Peterborough, în cadrul anchetei. Cei doi bărbați se aflau în continuare în custodia poliției joi.

Ce rol are baza RAF Molesworth

RAF Molesworth găzduiește Centrul de Fuziune a Informațiilor al NATO, care furnizează Alianței informații de intelligence militar, precum și Centrul Comun de Operațiuni de Informații al Statelor Unite pentru Europa, care oferă servicii similare comandamentului european al armatei americane. Centrul nu deservește însă Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), responsabil pentru regiunea care include Iranul.

Șeful Statului Major al Apărării din Marea Britanie, mareșalul-șef al aviației Sir Richard Knighton, a declarat joi, în timpul unei vizite la militari participanți la un exercițiu în Țara Galilor, că are „încredere în siguranța și securitatea bazelor noastre”.

Oficialul britanic și-a justificat încrederea prin „relațiile extrem de strânse cu SUA, atât din perspectiva informațiilor, cât și din punct de vedere operațional”. El a precizat însă că retragerea bombardierelor americane de la Fairford a fost o măsură preventivă.

„Decizia de a retrage bombardierele, care nu sunt staționate în mod obișnuit acolo (...), a fost o decizie operațională menită să reducă riscurile”, a adăugat Knighton.

Bombardierele au fost redislocate brusc duminică, pe fondul informațiilor potrivit cărora Statele Unite se temeau că Iranul ar putea organiza un atac cu drone asupra aeronavelor B-1 aflate la sol.

Surse britanice rămân sceptice în privința capacității Iranului de a lansa un atac atât de sofisticat. Între timp, continuă ancheta privind motivele pentru care cinci bărbați, aflați în trei camionete albe, au ajuns într-un sat din apropierea bazei Fairford.

Mark Rowley, șeful Poliției Metropolitane din Londra, a declarat că publicul va „vedea progrese suplimentare în această anchetă” și a îndemnat populația să aibă încredere în poliție, în timp ce aceasta colaborează cu serviciile de informații britanice MI5 și GCHQ, precum și cu parteneri internaționali.