Cum a văzut presa rusă „Ciobaniada” de la București: de la „războiul” fermierilor cu jandarmii la preluarea discursului lui Simion

Protestul fermierilor români desfășurat în Piața Victoriei din București pe 15 septembrie a ajuns în presa rusă mai ales prin imaginile confruntărilor cu jandarmeria: baricade rupte, obiecte aruncate spre forțele de ordine și folosirea gazelor lacrimogene. Publicațiile rusești au preluat și reformulat informații difuzate de agenții internaționale și de presă românească, altele au comparat violențele cu un război și au amintit de importurile din Ucraina sau de nemulțumirile față de deciziile Uniunii Europene.

1/16 INSTANT PROTEST 3 PV 118 INQUAM Photos Octav Ganea jpg Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

NEWS.ru: „războiul” dintre jandarmi și fermieri

Publicația News.ru a titrat că „Protestul din România s-a transformat într-un «război» între polițiști și fermieri”, accentuând momentele în care forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene și au reținut protestatari.

NEWS.ru relatează că mii de fermieri și ciobani au protestat împotriva restricțiilor privind exportul de animale, că unii participanți au aruncat cu obiecte în polițiști, iar forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene.

Publicația îl citează și pe liderul AUR, George Simion, care le-a cerut fermierilor să protesteze pașnic și să nu cadă în capcana provocărilor. Simion a susținut că România are nevoie de o conducere capabilă să își protejeze cetățenii.

RBK, accent pe „cele mai grave tulburări”

RBK a titrat că „Poliția a folosit gaze lacrimogene împotriva fermierilor la București” și a catalogat incidentele drept „cele mai grave tulburări civile din țară din ultimii ani”, insistând pe imaginile cu fermieri îmbrăcați în cojoace, purtând bâte ciobănești și steaguri. Publicația a subliniat că furia fermierilor este direct îndreptată împotriva interdicțiilor impuse de Comisia Europeană privind exportul de animale până la sfârșitul anului 2026, ca urmare a focarelor de variolă și pestă a rumegătoarelor mici.

În același material, RBK menționează protestele fermierilor români din 2024 împotriva importurilor de produse agricole ucrainene și protestele fermierilor din Bruxelles.

Protestul a fost relatat și de agenția oficială belarusă Belta. În materialul publicat la Minsk, agenția prezintă manifestația în legătură cu restricțiile privind exportul de animale și relatează despre confruntările cu forțele de ordine și folosirea gazelor lacrimogene. Belta introduce și contextul politic intern, afirmând că protestul are loc „pe fondul crizei politice din România”. Și în articolul din Belta este citat George Simion, care a făcut apel la o manifestație pașnică și la evitarea provocărilor.

Există și relatări care preiau informația potrivit căreia printre fermieri ar fi existat instigatori care au provocat incidentele. De exemplu, relatări ale presei românești în limba rusă menționează afirmația autorităților despre „persoane infiltrate” printre protestatari.

Protestul fermierilor și crescătorilor de animale a fost relatat și de publicații și agenții de presă din Europa și Orientul Mijlociu, care au relatat atât despre revendicările protestatarilor, cât și despre incidentele violente înregistrate.