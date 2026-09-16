 Cum a văzut presa rusă „Ciobaniada” de la București: de la „războiul” fermierilor cu jandarmii la preluarea discursului lui Simion | adevarul.ro
search
Miercuri, 16 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Cum a văzut presa rusă „Ciobaniada” de la București: de la „războiul” fermierilor cu jandarmii la preluarea discursului lui Simion

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Protestul fermierilor români desfășurat în Piața Victoriei din București pe 15 septembrie a ajuns în presa rusă mai ales prin imaginile confruntărilor cu jandarmeria: baricade rupte, obiecte aruncate spre forțele de ordine și folosirea gazelor lacrimogene. Publicațiile rusești au preluat și reformulat informații difuzate de agenții internaționale și de presă românească, altele au comparat violențele cu un război și au amintit de importurile din Ucraina sau de nemulțumirile față de deciziile Uniunii Europene.

INSTANT PROTEST 3 PV 118 INQUAM Photos Octav Ganea jpg
1/16
INSTANT PROTEST 3 PV 118 INQUAM Photos Octav Ganea jpg Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

NEWS.ru: „războiul” dintre jandarmi și fermieri

Publicația News.ru a titrat că „Protestul din România s-a transformat într-un «război» între polițiști și fermieri”, accentuând momentele în care forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene și au reținut protestatari.

NEWS.ru relatează că mii de fermieri și ciobani au protestat împotriva restricțiilor privind exportul de animale, că unii participanți au aruncat cu obiecte în polițiști, iar forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene. 

Publicația îl citează și pe liderul AUR, George Simion, care le-a cerut fermierilor să protesteze pașnic și să nu cadă în capcana provocărilor. Simion a susținut că România are nevoie de o conducere capabilă să își protejeze cetățenii.

RBK, accent pe „cele mai grave tulburări”

RBK a titrat că „Poliția a folosit gaze lacrimogene împotriva fermierilor la București” și a catalogat incidentele drept „cele mai grave tulburări civile din țară din ultimii ani”, insistând pe imaginile cu fermieri îmbrăcați în cojoace, purtând bâte ciobănești și steaguri. Publicația a subliniat că furia fermierilor este direct îndreptată împotriva interdicțiilor impuse de Comisia Europeană privind exportul de animale până la sfârșitul anului 2026, ca urmare a focarelor de variolă și pestă a rumegătoarelor mici.

În același material, RBK menționează protestele fermierilor români din 2024 împotriva importurilor de produse agricole ucrainene și protestele fermierilor din Bruxelles.

Protestul a fost relatat și de agenția oficială belarusă Belta. În materialul publicat la Minsk, agenția prezintă manifestația în legătură cu restricțiile privind exportul de animale și relatează despre confruntările cu forțele de ordine și folosirea gazelor lacrimogene. Belta introduce și contextul politic intern, afirmând că protestul are loc „pe fondul crizei politice din România”. Și în articolul din Belta este citat George Simion, care a făcut apel la o manifestație pașnică și la evitarea provocărilor.

Există și relatări care preiau informația potrivit căreia printre fermieri ar fi existat instigatori care au provocat incidentele. De exemplu, relatări ale presei românești în limba rusă menționează afirmația autorităților despre „persoane infiltrate” printre protestatari.

Protestul fermierilor și crescătorilor de animale a fost relatat și de publicații și agenții de presă din Europa și Orientul Mijlociu, care au relatat atât despre revendicările protestatarilor, cât și despre incidentele violente înregistrate.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandalul uriaș cu criptomonede din Polonia. Cum a pierdut țara 230 de milioane de dolari încercând să cumpere petrol din Venezuela
digi24.ro
image
Patru baruri din România au intrat în top 100 cele mai bune din Europa. Unul are și un muzeu al comunismului
stirileprotv.ro
image
Protestul oierilor continuă în Piața Victoriei. Cum arată acum scena luptelor de ieri. Ciobanii, după o noapte sub cerul liber: ”Rămânem până se rezolvă”
gandul.ro
image
Carrefour, dat în judecată de un director de magazin care acuză hărțuire și discriminare. Ce a decis Tribunalul București
mediafax.ro
image
Mirel Rădoi la U Cluj în locul lui Bergodi? „E agreat de toată lumea din club”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Dosarul devalizării celei mai mari fabrici de contoare din România. Schimbare radicală în urma deciziei Tribunalului Timiș: „Nu merg la pușcărie, dar lasă deschisă calea despăgubirilor”
libertatea.ro
image
Ucraina, fără soluții în fața unor noi arme ruseşti. Militar: „Habar nu avem ce putem face împotriva lor”
digi24.ro
image
Fotbalist desfigurat de antrenorul advers! » Meciul a fost abandonat, iar clubul a depus o plângere la poliție
gsp.ro
image
Georgina Rodriguez a renunțat la "CR7"
digisport.ro
image
Posibile simptome ale bolilor neurologice. Medicul explică
click.ro
image
Infiltrații la protestul oierilor au smuls borduri și pavaj, au distrus spații verzi și au furat aspersoare. Imagini cu dezastrul lăsat
antena3.ro
image
Mercedes dezvăluie diferenţele drastice de salarii: Un muncitor german câştigă de cinci ori mai mult decât un muncitor român
zf.ro
image
Nouă fabrică în România. Un lider de piaţă ucrainean vrea să-și extindă producția în Maramureş
observatornews.ro
image
Mădălina Apostol a rămas fără casa din America! Nick Rădoi a vândut cu 2,5 milioane de dolari palatul în care locuiau
cancan.ro
image
Pensii de invaliditate recalculate și plătite greșit. Abateri de peste 60 de milioane de lei
newsweek.ro
image
Anamaria Prodan, imagini incendiare în bikini! Săruturi fierbinți cu Ronald Gavril
prosport.ro
image
Câți bani poți depune la bancă fără „probleme cu ANAF”. Ce se întâmplă, de fapt, când vii cu o sumă mare cash
playtech.ro
image
Neluțu Varga, patronul CFR Cluj, afacere fabuloasă. Cum a ajuns proprietar peste o companie IT a statului. Firma, pierdută în condiții suspecte
fanatik.ro
image
Căldura extremă nu va mai lovi doar vara, anunță NASA: În ce luni vor veni valurile de caniculă în plus și în ce țări
ziare.com
image
Variantă-surpriză: Mirel Rădoi, patron și antrenor! "Taie, spânzură, fă cum vrei tu!"
digisport.ro
image
Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, întâlnire neașteptată la „Asia Express”. Cine le-a ajutat în Uzbekistan
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Marilu Dobrescu din Australia. Influencerița a decorat-o într-un stil extravagant și nonconformist. Zici că este un adevărat muzeu / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Exclusiv DNA a intrat pe fir după dezvăluirile Mediaflux privind plocoanele din portbagajul șefului Inspecției Muncii, Dantes Nicolae Bratu: Dosar penal privind fapte de luare și dare de mită
mediaflux.ro
image
Gest nemaiîntâlnit, la Pitești. Ce au îngropat autoritățile în fundația noului stadion
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare
actualitate.net
image
Mesajul lui Mădălin Ionescu despre prieteni îi va pune pe mulți pe gânduri: „Hai să le spunem ziua și ora”
click.ro
image
26 de ani de la moartea lui Dem Rădulescu. Ce a făcut „Bibanu” pentru fiica lui, cu câteva zile înainte să moară
click.ro
image
Adevărul despre relația dintre Mădălina Apostol și Nick Rădoi. Cei doi nu ar mai fi format un cuplu de mai bine de un an și jumătate
click.ro
Printul Harry si Regina Camilla jpg
"Eu sau fiul tău!", o nouă criză a furioasei Regina Camilla, cauzată de consumul de alcool. Îi cere lui Charles imposibilul
okmagazine.ro
Împărăteasa Eugenie profimedia 1065561448 jpg
Împărăteasa care considera „relațiile intime dezgustătoare și greu de suportat” și-a împins soțul în brațele altor femei
okmagazine.ro
Maria Palaiologina, „Doamna mongolilor”, în mozaicul de la Chora
Maria Palaiologina, prințesa bizantină care devenit „Doamna mongolilor”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Ducesa de Sussex și-a făcut public numărul de telefon într-un grup WhatsApp al părinților
image
Mesajul lui Mădălin Ionescu despre prieteni îi va pune pe mulți pe gânduri: „Hai să le spunem ziua și ora”

OK! Magazine

image
Împărăteasa care considera „relațiile intime dezgustătoare și greu de suportat” și-a împins soțul în brațele altor femei