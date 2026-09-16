 Violențele din Piața Victoriei, în atenția presei internaționale. Ce au relatat publicațiile străine despre protestul fermierilor | adevarul.ro
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Violențele din Piața Victoriei, în atenția presei internaționale. Ce au relatat publicațiile străine despre protestul fermierilor

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Protestul fermierilor și crescătorilor de animale desfășurat marți în Piața Victoriei a atras atenția presei internaționale, după ce manifestația organizată în fața Guvernului a degenerat în confruntări cu forțele de ordine. Publicații și agenții de presă din Europa și Orientul Mijlociu au relatat atât despre revendicările protestatarilor, cât și despre incidentele violente înregistrate.

Protestul fermierilor
Protestul fermierilor Foto: INQUAM Photos / George Calin

Imaginile cu protestatarii și forțele de ordine din Piața Victoriei s-au răspândit rapid în presa internațională și pe rețelele sociale.

Euronews.com a prezentat evenimentele sub titlul „Romanian farmers clash with police in Bucharest over EU livestock ban”, punând accent pe escaladarea tensiunilor dintre manifestanți și jandarmi,  scrie TVR info, care a făcut o analiză a relatărilor din presa internațională.

Potrivit Euronews,  protestul a început pașnic, însă situația s-a deteriorat după ce unii participanți au încercat să forțeze cordoanele de ordine și au aruncat cu obiecte către forțele de intervenție,

Publicația notează că jandarmii au folosit gaze lacrimogene pentru dispersarea grupurilor violente și estimează participarea la câteva sute până la peste o mie de persoane.

Associated Press (AP), una dintre cele mai importante agenții de presă din lume, a distribuit imagini de la manifestație într-un material intitulat „Photos of Romanian farmers protesting export restrictions”.

AP descrie protestul ca pe o acțiune organizată de fermieri nemulțumiți de restricțiile privind exportul de animale și de măsurile adoptate de autorități pentru gestionarea focarelor de boli în sectorul zootehnic.

Și publicația regională Balkan Insight a relatat despre evenimentele din Capitală, sub titlul „Romanian Sheep Farmers’ Protest Turns Violent in Bucharest”. Articolul subliniază că manifestația a degenerat după ce grupuri de protestatari au depășit dispozitivele de securitate și au aruncat diverse obiecte către jandarmi. Sunt menționate, de asemenea, persoanele care au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma incidentelor.

Una dintre cele mai detaliate relatări a fost publicată de Bulgarian News Agency (BTA), care scrie că la protest au participat peste 1.000 de crescători de ovine. Agenția bulgară trece în revistă principalele revendicări ale fermierilor, între care ridicarea restricțiilor la export, despăgubirile pentru animalele sacrificate, renunțarea la anumite măsuri sanitare și solicitarea demisiei conducerii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

La rândul său, Al Jazeera a publicat articolul „Romanian farmers clash with police over livestock export ban”, concentrându-se asupra confruntărilor dintre protestatari și forțele de ordine. Publicația evidențiază nemulțumirile fermierilor legate de interdicția exportului de animale vii și impactul economic al acestor măsuri asupra crescătorilor.

Potrivit autorităților române, bilanțul protestului este unul semnificativ. Poliția Capitalei a anunțat că 47 de persoane cu comportament violent au fost ridicate și conduse la secțiile de poliție pentru verificări. De asemenea, un bărbat asupra căruia a fost găsit un cuțit a fost reținut.

În urma confruntărilor, peste 20 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Printre acestea s-au numărat și opt jandarmi răniți în timpul intervenției pentru restabilirea ordinii publice.


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