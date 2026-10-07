 Trump va discuta „foarte curând” cu Putin despre presupusul caz de ciumă din Rusia | adevarul.ro
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Video Trump va discuta „foarte curând” cu Putin despre presupusul caz de ciumă din Rusia

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Președintele american Donald Trump a anunțat că intenționează să discute „foarte curând” cu Vladimir Putin despre cazul unei cercetătoare de la un institut specializat în combaterea ciumei din Siberia, a cărei moarte a ridicat semne de întrebare cu privire la o posibilă infecție cu ciumă pneumonică.

Trump a anulat summitul cu Putin foto shutterstock jpg
Foto: Shutterstock

„Am prevăzut să-l sun”, i-a răspuns Trump unei jurnaliste care l-a întrebat, marți, la Casa Albă, despre o eventuală convorbire cu liderul de la Kremlin. Președintele american a precizat că discuția ar urma să aibă loc „foarte curând”.

Cazul este urmărit îndeaproape de autoritățile internaționale, însă existența unei infecții cu ciumă nu a fost confirmată. Rusia a transmis Organizației Mondiale a Sănătății că la Irkuțk nu a fost identificat niciun caz de ciumă.

Daria Șipilova, în vârstă de 28 de ani, lucra la Institutul de Cercetare împotriva Ciumei din Irkuțk. Tânăra s-a îmbolnăvit la sfârșitul lunii septembrie și a murit pe 2 octombrie, după ce a fost internată într-un spital din apropiere.

Autoritățile sanitare ruse au afirmat că decesul a fost provocat de o „pneumonie de etiologie necunoscută” și au negat existența unei legături între boală și activitatea desfășurată de femeie în laborator. În același timp, au fost luate măsuri de supraveghere pentru persoanele care au intrat în contact cu ea.

Cazul a devenit controversat după ce au apărut informații contradictorii. Un oficial regional rus a sugerat inițial că femeia ar fi murit de ciumă, pentru ca ulterior să modifice afirmația și să vorbească despre posibilitatea unei astfel de infecții.

Au existat, de asemenea, relatări neconfirmate potrivit cărora femeia s-ar fi infectat în laborator, după un posibil incident cu un recipient care conținea agentul patogen. Autoritățile ruse au negat însă producerea unui astfel de accident.

Organizația Mondială a Sănătății a intrat în contact cu autoritățile sanitare ruse pentru a verifica circumstanțele decesului, investigațiile de laborator și rezultatele testelor.

Inițial, OMS a evaluat riscul ca fiind de la moderat la scăzut în zona Irkuțk, scăzut la nivelul Federației Ruse și foarte scăzut în regiunea europeană. Ulterior, Rusia a transmis oficial organizației că nu a fost identificat niciun caz de ciumă în orașul Irkuțk.

Autoritățile ruse au mai transmis că persoanele care au intrat în contact cu cercetătoarea au fost identificate, iar testele pentru agenți patogeni periculoși au fost negative. Nu este însă clar dacă acest lucru înseamnă și că ipoteza ciumei în cazul cercetătoarei a fost definitiv exclusă.

În urma decesului, aproximativ 190-200 de persoane care ar fi intrat în contact cu Șipilova au fost plasate sub supraveghere medicală. Mai multe spitale din regiune au introdus, de asemenea, măsuri de precauție.

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