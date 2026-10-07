Pelerinajul Sf. Parascheva 2026. La Iași au fost aduse și moaștele Sf. Cuvios Paisie. Programul evenimentelor

Pelerinajul de la Iași dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva începe în acest an joi, 8 octombrie 2026, și se va încheia pe 15 octombrie. La Catedrala Mitropolitană din Iași sunt programate numeroase slujbe și procesiuni, iar credincioșii se vor putea închina atât la moaștele Sf. Cuvioase Parascheva, cât și la cele ale Sf. Cuvios Paisie de la Sihăstria.

La Iași vin în preajma zile de 14 octombrie sute de mii de pelerini Foto: Adevărul DMS

În fiecare an, la Iași vin, în cele 7-8 zile de pelerinaj, aproximativ 300.000 de pelerini, fiind considerat cel mai mare pelerinaj ortodox din România și unul dintre cele mai importante din Europa. Și pentru acest an organizatorii estimează că peste 300.000 de persoane vor sosi în oraș pe durata manifestărilor din perioada 8-15 octombrie. În momentele de vârf, de obicei în preajma zilei de prăznuire de pe 14 octombrie, rândul pelerinilor poate atinge câțiva kilometri, iar timpul de așteptare pentru a ajunge la raclă depășește o jumătate de zi.

Pelerinajul Sf. Parascheva 2026 începe pe data de 8 octombrie

Debutul oficial al pelerinajului din acest an are loc joi, 8 octombrie, de la ora 06:00, la Catedrala Mitropolitană din Iași, cu Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, potrivit Mitropoliei Iașilor. O jumătate de oră mai târziu, moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria vor fi purtate în procesiune în jurul Catedralei Mitropolitane.

La ora 07:00, cele două racle vor fi așezate spre închinarea credincioșilor în baldachinul amenajat pe platoul din fața Căminului preoțesc „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”. Potrivit Arhiepiscopiei Iașilor, moaștele vor rămâne în exterior până când fluxul pelerinilor va putea fi gestionat în interiorul Catedralei, moment estimat pentru începutul zilei de joi, 15 octombrie.

Ziua de 14 octombrie, când este sărbătorită Sfânta Cuvioasă Parascheva, reprezintă principalul moment al pelerinajului. Sfânta Liturghie va începe la ora 09:00 și va fi oficiată pe un podium amplasat la limita cu Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane. Pentru pelerinii care nu vor putea ajunge în imediata apropiere a podiumului, slujba va putea fi urmărită și pe ecrane amplasate în mai multe zone.

Programul pelerinajului de la Iași pe zile

Joi, 8 octombrie 2026 - la ora 06:00 are loc Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, urmat la 06:30 de procesiunea cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie.

La ora 07:00, sfintele moaște sunt așezate în baldachin. Tot de la ora 07:00 sunt programate Miezonoptica, Utrenia și Sfânta Liturghie, iar între orele 16:00 și 18:00 au loc Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva.

Vineri, 9 octombrie - între orele 07:00 și 11:00 sunt programate Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva. După-amiază, între 16:00 și 18:00, are loc Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva.

Sâmbătă, 10 octombrie - programul liturgic începe la ora 07:00 cu Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva. La ora 16:00 este programat Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva, iar seara, între 19:00 și 23:00, are loc slujba de priveghere, împreună cu slujba Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria.

Duminică, 11 octombrie - dimineața, între orele 07:00 și 11:00, este programată Sfânta Liturghie arhierească. După-amiază, între 16:00 și 17:00, se oficiază Paraclisul Maicii Domnului și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva. Unul dintre cele mai importante momente ale zilei este procesiunea „Calea Sfinților”, programată între 19:00 și 20:30, când moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie sunt purtate în procesiune.

Luni, 12 octombrie - între 07:00 și 11:00 sunt programate Miezonoptica, Acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și Sfânta Liturghie. De la 16:00 are loc Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva, iar seara, între 19:00 și 23:00, este programată slujba de priveghere dedicată Sfântului Apostol Andrei.

Marți, 13 octombrie - programul începe la ora 07:00 cu Miezonoptica, Acatistul Sfântului Apostol Andrei și Sfânta Liturghie. De la 16:00 este programat Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva. Noaptea, între orele 21:00 și 03:00, va avea loc o slujbă de priveghere care cuprinde Vecernia, Litia, Utrenia și Sfânta Liturghie.

Miercuri, 14 octombrie - Ziua Sfintei Cuvioase Parascheva începe cu Miezonoptica, Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, Ceasurile și Slavoslovia Mare, între orele 07:00 și 09:00.

De la ora 09:00 este programată Sfânta Liturghie, pe podiumul amplasat în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane.

După-amiază are loc Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva, iar seara, între 19:00 și 23:00, este programată slujba de priveghere dedicată Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv.

Joi, 15 octombrie - ultima zi din programul oficial începe la ora 07:00 cu Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și Sfânta Liturghie.

Între orele 16:00 și 18:00 sunt programate Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva.

Pentru pelerinii care vor veni la Iași, Arhiepiscopia Iașilor a anunțat că în perioada 8-15 octombrie vor fi disponibile două numere de telefon pentru informații: 0757.57.91.00 și 0757.033.466. De asemenea, pe portalurile Doxologia și Mitropolia Moldovei și Bucovinei va fi afișată în timp real situația capătului rândului de pelerini.

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În 2026, pelerinajul are și o componentă culturală extinsă, prin Sacrum Iași Art Festival, eveniment care reunește peste 50 de manifestări: expoziții, concerte, spectacole, proiecții, conferințe și dezbateri.

Cine a fost Sfânta Cuvioasă Parascheva

Sfânta Cuvioasă Parascheva s-a născut în secolul al XI-lea, în satul Epivat, în apropiere de Constantinopol, într-o familie creștină. Potrivit tradiției Bisericii Ortodoxe, încă din tinerețe a ales viața ascetică, renunțând la bunurile lumești și dedicându-se rugăciunii și ajutorării celor aflați în nevoie. După o perioadă petrecută în mai multe locuri sfinte, s-a retras în pustie, unde a dus o viață de nevoință. A murit la o vârstă tânără, iar moaștele sale au ajuns la Iași în anul 1641, în timpul domniei lui Vasile Lupu. De atunci, Sfânta Parascheva este considerată ocrotitoarea Moldovei, iar moaștele sale, păstrate la Catedrala Mitropolitană din Iași, atrag anual sute de mii de pelerini.

„Sfânta Parascheva s-a născut în localitatea Epivata de pe ţărmul Mării Marmara, în prima jumătate a veacului al XI-lea. Deşi viaţa ei pământească a fost de numai 27 de ani, nevoinţele sale ascetice şi dorul de desăvârşire au făcut-o bineplăcută înaintea lui Dumnezeu. A intrat în cinul monahal la o mănăstire din Constantinopol, înfrumuseţându-şi sufletul prin virtuţile rugăciunii, postului şi milosteniei. Timp de cinci ani s-a nevoit la Mănăstirea Maicii Domnului din Heracleea Pontului, apoi a plecat în Ţara Sfântă să se roage în locurile unde au călcat paşii Mântuitorului Hristos. Cu poruncă de Sus, s-a reîntors în patria natală, unde a fost chemată la viaţa cea veşnică”, sunt informațiile care se regăsesc pe site-ul catedralamitropolitanaiasi.mmb.ro.

Cinstitele moaşte descoperite au fost depuse spre venerare în Biserica „Sfinții Apostoli” din Epivata, „iar credincioşii mergeau acolo ca la un izvor de vindecări şi de ajutor duhovnicesc”, mai scrie sursa citată. Moaştele sfintei au fost aduse la Târnovo, în 1238, de ţarul vlaho-bulgar Ioan Asan al II-lea (1218-1241), pentru ca după 120 de ani să ajungă la Belgrad, iar în anul 1520 la Constantinopol.

„Voievodul Vasile Lupu al Moldovei (1634-1653), binefăcător şi ajutător al Patriarhiei Ecumenice, a primit drept binecuvântare racla cu moaştele Sfintei Parascheva, care a fost adusă la Iaşi în anul 1641 şi aşezată cu mare cinste în noua sa ctitorie, Biserica „Sfinții Trei Ierarhi”. După un incendiu de la sfârşitul anului 1888, când sfintele moaşte au rămas neatinse de foc, s-a făcut mutarea lor în noua Catedrală mitropolitană, sfinţită cu puţin timp mai înainte”, mai menționează site-ul Catedralei Mitropolitane Iași.

Minunile atribuite Sfintei Parascheva

De-a lungul timpului, în jurul moaștelor Sfintei Cuvioase Parascheva s-au strâns numeroase relatări despre vindecări și ajutor primit de credincioși. Biserica consemnează astfel de mărturii în volume și pe site-urile oficiale ale Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Unul dintre cele mai cunoscute episoade este incendiul din 1888, când racla a fost distrusă de foc, însă, potrivit Catedralei Mitropolitane din Iași, moaștele Sfintei au rămas neatinse. Și în prezent pelerinii povestesc despre vindecări sau despre situații dificile în care spun că rugăciunea la Sfânta Parascheva le-a adus ajutor. Printre aceste mărturii se află și cazuri de credincioși care susțin că s-au însănătoșit după rugăciune sau că au primit ajutor pentru a avea copii. Catedrala Mitropolitană Iași are pe site o secțiune specială - Minuni ale Sfintei Cuvioase Parascheva

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Cine a fost Sfântul Paisie de la Sihăstria

În perioada pelerinajului Sfintei Parascheva din 2026, credincioșii vor avea ocazia să se închine și la moaștele Sfântului Paisie de la Sihăstria, aduse de la Mănăstirea Sihăstria și așezate în baldachinul din apropierea Catedralei Mitropolitane din Iași.

Sfântul Cuvios Paisie de la Sihăstria este unul dintre cei mai cunoscuți duhovnici români ai secolului al XX-lea. S-a născut la 20 iunie 1897, în satul Stroiești, județul Botoșani, primind la botez numele Petru. În 1921 a intrat în obștea Schitului Cozancea, iar un an mai târziu a fost tuns în monahism și a primit numele Paisie. În 1948 s-a retras la Mănăstirea Sihăstria, unde a devenit duhovnic și a fost căutat, decenii la rând, de mii de credincioși, pentru sfat și spovedanie.

Între 1972 și 1985 a viețuit la Schitul Sihla, după care a revenit la Sihăstria. A murit la 18 octombrie 1990, la vârsta de 93 de ani. Biserica îl descrie drept un părinte al rugăciunii, al smereniei și al îndrumării duhovnicești, iar în tradiția bisericească îi sunt atribuite și daruri precum înainte-vederea, vindecarea și facerea de minuni. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat canonizarea sa în 2024, iar proclamarea solemnă a canonizării Sfântului Paisie și a Sfântului Cleopa de la Sihăstria a avut loc la 7 august 2025. Cei doi sunt prăznuiți pe 2 decembrie.



