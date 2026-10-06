Reacția lui George Simion la acuzațiile lui Ninel Peia privind interceptările din dosarul Fănel Bogos

Președintele AUR, George Simion, a respins marți seară, afirmația senatorului Ninel Peia potrivit căreia ar fi fost surprins în interceptări în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos.

George Simion respinge acuzațiile făcute de senatorul Ninel Peia Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

„Nu cred că am fost surprins în convorbiri. Mi s-a mai spus aceste chestiuni în urmă cu una, două luni de către un patron de televiziune. Posibil ca domnul Peia să fi știut de la acest patron de televiziune”, a spus Simion la TVR.

Liderul AUR a afirmat că nu înțelege cum persoane din afara dosarului ar putea avea acces la interceptări, în condițiile în care, susține el, nici inculpații nu au acces la toate informațiile.

Simion a negat, de asemenea, că ar fi avut o relație cu omul de afaceri Fănel Bogos, dar a relatat că i-a fost prezentat cazul acestuia și că i s-a cerut să intervină.

„Nu am avut o relație cu domnul Bogos. Țin minte că la un moment dat a venit cineva din partea lui, un prieten - marea dezvăluire, marea bombă pe care probabil o gândesc unii că ar pregăti-o la adresa mea - a venit cineva cu acest caz al domnului Bogos la mine, că trebuie să facem ceva şi am zis că dacă e un abuz trebuie să se adreseze către Comisia de Abuzuri de la Camera Deputaţilor sau de la Senat, dar nu văd ce relevanţă ar avea asta”, a declarat George Simion.

Simion acuză că a fost presat să ia anumite decizii politice

Președintele AUR a afirmat și că a fost amenințat de anumite persoane pentru a lua anumite decizii politice, fără să precizeze că ar avea dovezi în acest sens.

„Am avut multe momente în viață când am spus nu. Și de când sunt președinte AUR. Înainte să intru în politică am fost ofertat să intru în PMP, în PNL. (…) În continuare transmit celor care cred că reușesc cu presiuni și influențe că nu merge cu mine”, a spus Simion.

El a relatat și o discuție pe care susține că a avut-o cu un alt patron de televiziune, care i-ar fi transmis că va deveni „vedeta postului” dacă va vota un anumit premier.

„Un alt patron de televiziune m-a sunat și mi-a spus „George dacă votezi premierul ăsta vei fi vedeta postului”. O să mă adresez autorităților dacă e cazul”, a declarat liderul AUR.

Ce a susținut Ninel Peia despre George Simion

Afirmațiile lui Simion vin după ce senatorul PACE, Ninel Peia, a susținut că liderul AUR ar fi fost surprins în interceptări realizate în dosarul de corupție care îl vizează pe omul de afaceri vasluian Fănel Bogos.

„Fratele nostru suveranist de la AUR George Simon a căzut pe interceptări în dosarul Fănel Bogoş şi din această cauză cei de la AUR au dat un comunicat, săptămâna trecută, de acuzare a justiţiei, că l-au chemat pe domnul Ilie Bolojan la DNA Iaşi”, a declarat Peia.

Senatorul, fost membru AUR și în prezent afiliat formațiunii PACE, a susținut că ar exista o „colaborare perfectă” între PNL și AUR, în urma presupusei apariții a lui George Simion în interceptările din dosarul Fănel Bogos.

Săptămâna trecută, AUR i-a luat apărarea lui Ilie Bolojan, după ce premierul interimar a fost citat ca martor la DNA Iași în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos.

„AUR privește cu maximă îngrijorare succesiunea evenimentelor din ultimele zile. După presiunile la adresa AUR, Ilie Bolojan este trecut prin malaxorul justiției pentru a renunța la ideea alegerilor anticipate. Imediat după respingerea Guvernului Siegfried Mureșan și după ce Ilie Bolojan a afirmat public că s-a deschis calea către alegeri anticipate, aflăm că liderul PNL a fost citat la DNA Iași în dosarul Fănel Bogoș”, transmitea AUR pe 1 octombrie.