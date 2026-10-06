 Păreau chiriașii ideali: ea studentă la Drept, el absolvent de Medicină. Ce a găsit proprietara din Cluj: „Am crezut că avem cadavre” | adevarul.ro
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Video Păreau chiriașii ideali: ea studentă la Drept, el absolvent de Medicină. Ce a găsit proprietara din Cluj: „Am crezut că avem cadavre”

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O femeie din Florești și-a închiriat apartamentul unui cuplu tânăr, ea studentă la Drept, el absolvent de Medicină. Ce a găsit trei ani mai târziu, când a intrat din nou în locuință, a şocat-o şi a făcut-o să se întrebe speriată dacă nu cumva în casă a avut loc o crimă.

Dezastrul lăsat în urmă de chiriaşii "ideali".
Dezastrul lăsat în urmă de chiriaşii "ideali". Foto: Ştiri de Cluj

Pentru că locuieşte în străinătate, proprietara unui apartament din Cluj a decis să-şi închirieze locuinţa şi a fost mai mult decât fericită atunci când a găsit un cuplu de tineri, despre care spune că aveau „profilul ideal”: ea încă studentă la Drept, el absolvent de Medicină. Lucrurile păreau să se aranjeze şi mai bine cu atât mai mult cu cât şi tinerii îşi doreau să rămână în chirie mai mult timp.

Femeia a povestit pentru Știri de Cluj cum a ajuns să afle ce se întâmplase în locuință și ce a găsit după plecarea chiriașilor, în ideea de a-i avertiza pe alţi proprietari care-şi închiriază locuinţele să nu repete greşeala ei.

În primii ani, a mărturisit ea, nu a avut niciun motiv să creadă că în apartamentul ei din Florești se întâmplă ceva neobișnuit. Contractul fusese încheiat pentru doi ani și apoi prelungit cu încă unul, iar chiriașii au rămas în locuință timp de trei ani fără ca proprietara să meargă să verifice starea apartamentului. În tot acest timp, cuplul îi plătea chiria regulat, iar femeia spune că, din discuțiile pe care le purta cu chiriașii, nu reieșea că ar exista vreo problemă.

La un moment dat, însă, vecinii au chemat poliția din cauza mirosului și a mizeriei, potrivit proprietarei, iar chiriașii au plecat la scurt timp, fără să o anunțe imediat. Femeia spune că a aflat despre mutare abia după aproximativ o lună și jumătate, pentru că aceștia au continuat să plătească chiria, iar ea nu a venit atunci să vadă ce lăsaseră în urmă.

„Sinceră să fiu, din punctul lor de vedere, toate erau super bune. [...] Am crezut că e din frustrare, sau eu știu, vecinii mai spuneau de ce se întâmplă și cum se întâmplă pe acolo. Deci, din punctul lor de vedere, erau toate în ordine, erau bine”, a declarat femeia.

Mirosul era atât de puternic, încât s-a temut că găseşte cadavre

În aprilie, proprietara a ajuns, în sfârșit, la apartament împreună cu soțul ei. Curentul era deconectat, cel mai probabil pentru neplată, iar în interior au găsit haine, papuci și alte lucruri abandonate, mobilier deteriorat și multă mizerie. Mirosul era atât de puternic, iar locuința atât de întunecată, încât femeia s-a gândit pentru câteva momente că s-ar fi putut întâmpla ceva grav.

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„Nu am știut ce s-a întâmplat în apartament până anul ăsta, când am mers în aprilie, în care era șoc și groază. Am crezut că avem cadavre, că nu era nici lumină, a fost deconectat curentul”, a povestit proprietara acum.

Faptul că foștii chiriași își lăsaseră hainele și încălțămintea în apartament a făcut situația și mai greu de înțeles pentru ea. Nu știa dacă plecaseră pur și simplu sau dacă se întâmplase ceva înainte să dispară.

„Nu mi-era clar, pentru că aveam impresia că au fugit de acolo, că au rămas și papuci și haine și toate erau așa intacte. Și am crezut că el a fugit cumva pentru că s-a întâmplat ceva, o crimă, ceva”, a spus femeia.

Proprietara povesteşte că, după ce a luat legătura cu fostul chiriaș, în discuțiile cu el, a avut impresia că vorbește despre o situație cu totul diferită de cea pe care o vedea în fața ochilor.

 „Am intrat un pic în joc cu el, pentru că aveam impresia că vorbesc cu ChatGPT. Toate erau în ordine, toate așa... Am pus un pic de presiune să îmi ramburseze banii, Am căutat eu o firmă de curățenie. Mi-a plătit, într-adevăr. I-am dat dovezi cât costă”, a povestit proprietara.

Mobilier rupt și renovări de 8.000 de euro

Curățenia a fost doar începutul. Paturile erau rupte, fotoliul era deteriorat, iar în apartament locuiseră și doi câini. Chiriașul a plătit chiria până în iunie și a acoperit o parte din pagube, însă nu toate costurile necesare pentru refacerea locuinței.

„Mi-a plătit și ceva daune, adică paturile erau rupte. Fotoliul, la fel, avea și doi câini. Și mi-a rambursat parțial doar ce era vizibil. Dar pentru o renovare totală a costat mult mai mult”, a declarat femeia.

Proprietara estimează că renovarea completă a ajuns la aproximativ 8.000 de euro.

Acum, femeia spune că regretă că nu a verificat locuința în cei trei ani în care aceasta a fost închiriată. Recunoaște că a avut prea multă încredere în chiriași, dar spune că, dincolo de pagube, cel mai greu de înțeles rămâne faptul că cineva a putut locui în asemenea condiții.

„E o parte din vina noastră că nu am făcut verificări. Dar e dezolantă situația, în condiția în care tu, ca și om, trăiești în apartamentul respectiv, totuși”, a spus proprietara.

Femeia spune că a decis să-şi povestească experiența public pentru a-i avertiza pe alți proprietari să nu repete greşeala pe care a făcut-o ea şi să verifice periodic locuințele pe care le dau în chirie, chiar dacă plata vine la timp și nu primesc plângeri directe de la vecini.

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