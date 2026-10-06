 Marius Lulea contestă motivele excluderii sale din AUR: provocarea lansată către George Simion și Dan Dungaciu | adevarul.ro
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Marius Lulea contestă motivele excluderii sale din AUR: provocarea lansată către George Simion și Dan Dungaciu

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Tensiunile din AUR continuă după excluderea din partid a lui Marius Lulea, unul dintre fondatorii formațiunii. Conflictul s-a mutat acum în zona acuzațiilor privind plata cotizațiilor de partid, după ce liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a susținut marți, 6 octombrie, că neplata acestora ar fi stat la baza deciziei.

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Foto: FB Marius Lulea

Într-o postare publică pe Facebook, Marius Lulea a respins acuzațiile și a publicat un document despre care afirmă că dovedește achitarea cotizației către partid.

Totodată, le-a cerut lui George Simion și Dan Dungaciu să demonstreze că și-au plătit cotizațiile către AUR.

„În spiritul transparenței, îi invit public pe Dan Dungaciu și George Simion să precizeze dacă și-au achitat cotizațiile aferente fiecărei luni din acest an și să publice dovezile de plată, așa cum am procedat eu. Dacă situația cotizației mele este considerată de interes public și este folosită pentru a pune sub semnul întrebării calitatea mea de membru, este firesc ca același standard de transparență să fie aplicat și celor care conduc partidul”, a scris Lulea.

„Atașez documentul bancar care atestă plata cotizației către Partidul AUR, cu mențiunea expresă «cotizație membru 2026, 2027, 2028»”, a continuat fostul membru AUR.

Lulea a transmis că nu intenționează să continue disputa publică.

„Nu voi continua discuția pe această temă, deoarece consider că a ajuns într-o zonă penibilă și nu face decât să slăbească un partid care are zeci de mii de membri și milioane de susținători. Trebuie să fim serioși, responsabili și să ne concentrăm pe problemele reale ale românilor”, a mai afirmat fostul lider AUR.

Dungaciu: „Nu mai este nici măcar membru AUR”  

Amintim că luni, 6 octombrie, Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, a anunțat că Marius Lulea, fondator al partidului, nu mai face parte din membrii formațiunii politice.

„După știința mea, acesta (n.r. Marius Lulea) nu mai este nici măcar membru AUR”, a declarat Dan Dungaciu.

Declarațiile au fost făcute după consultările cu Nicușor Dan de la Cotroceni.

Simion „Unii care se trezesc să vorbească «sulea, mulea» nu mai fac parte din AUR”

Mai devreme, în cursul zilei de luni, președintele AUR, George Simion, îl menționase pe Marius Lulea într-un clip postat pe TikTok, în care sugerase, de asemenea, că acesta nu mai este membru al partidului.

„Unii care se trezesc să vorbească «sulea, mulea» nu mai fac parte din AUR. În AUR este o disciplină. Se merge pe calea neamului românesc, alături de Călin Georgescu. Sunt unii care vor să creeze dezbinări”, a spus George Simion.

Peiu: „Domnia sa nu a plătit cotizația pentru o perioadă mai mare de un an”

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a confirmat marți, 6 octombrie, că Marius Lulea, unul dintre fondatorii partidului, nu mai este membru al formațiunii, invocând neplata cotizației pentru o perioadă mai mare de un an, potrivit Agerpres.

„Din câte am înțeles eu de la colegii de la Secretariatul general al partidului, că am întrebat și eu ieri (luni - n.r.) care este situația, se pare că domnia sa nu a plătit cotizația pentru o perioadă mai mare de un an și, din acest motiv, (...) nu mai este membru al partidului. Eu nu sunt cu excluderile, nu mă ocup cu asta. Înțeleg că este efectul unei prevederi statutare, care s-a aplicat și în cazul lui Marius Lulea”, a declarat, într-o conferință de presă susținută la Parlament, Petrișor Peiu,

La rândul său, senatoarea AUR Cristina Dumitrescu a afirmat că, potrivit regulilor interne ale partidului, pierderea calității de membru intervine automat în cazul neplății cotizației.

„Nu avem obligația să-i anunțăm, din moment ce ei nu au mai plătit, fiind clar că ei nu își mai doresc să fie membri. Și atunci nu trebuie să fie anunțat cineva în momentul în care nu a mai plătit cotizația că nu mai este membru de drept”, a spus Dumitrescu.

Declarațiile vin în contextul disputelor din interiorul AUR privind statutul lui Marius Lulea, care a contestat public explicațiile conducerii partidului referitoare la încetarea calității sale de membru.

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