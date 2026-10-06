 Mărturia cutremurătoare a soției arbitrului care s-a împușcat în fața copiilor: „Mi-a dat flori, apoi și-a pus arma la cap” | adevarul.ro
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Mărturia cutremurătoare a soției arbitrului care s-a împușcat în fața copiilor: „Mi-a dat flori, apoi și-a pus arma la cap”

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Irina Moldovan, soția arbitrului Gheorghe Moldovan din Republica Moldova, a povestit cum s-au desfășurat ultimele momente din 28 septembrie, ziua în care bărbatul și-a luat viața în curtea casei din Orhei, în fața soției și a copiilor lor. Femeia susține că a încercat până în ultima clipă să îl împiedice să își pună capăt zilelor.

Gheorghe Moldovan a intrat în curte în ziua tragediei, deși, susține Irina, nu avea voie să se afle acolo. Bărbatul avea asupra lui două buchete de flori, iar copiii au ieșit să îl întâmpine.

Gheorghe Moldovan
Incidentul s-a produs în locuința soției sale Foto: Facebook

„Pe 28 septembrie, ziua tragediei, Gheorghe a intrat în ogradă, în curte, cu toate că el nu avea voie. A venit cu două buchete de flori și tatăl meu l-a văzut. S-a gândit cumva: «Poate a venit să-și ceară iertare, să se împace», nu știu. A dat bună dimineața, s-a întors și a plecat. Tatăl meu nu i-a spus absolut nimic”, a povestit Irina Moldovan, citată de Unimedia.

Femeia spune că, în acel moment, nu a bănuit că urma să se întâmple ceva grav.

„El a intrat în curte, copilașii au ieșit afară la întâmpinarea lui, l-au cuprins, discutau. Între timp, am ieșit și eu afară și absolut nici gând, adică n-aveam cum să-mi dau seama. Chiar zâmbeam, vorbeam cu el. El a venit, mi-a dat florile și eu l-am întrebat: «Cu ce ocazie mi-ai adus flori?» Și el a zis: «Pentru tine», așa mi-a dat un răspuns”, a spus soția arbitrului.

Gheorghe Moldovan i-ar fi dat apoi telefonul fiicei lor, gest pe care femeia spune că l-a interpretat inițial ca pe o glumă.

„Apoi i-a dat telefonul, i l-a dat fetiței noastre, iar eu am întrebat: «Dar pentru ce i-ai dat telefonul? Vrei să-ți cumperi poate un model mai nou?» Eu o luam ca pe o glumă. Absolut deloc nu m-am gândit la ceea ce se poate întâmpla.”

„M-am năpustit asupra lui ca să-l opresc”

Irina Moldovan a relatat și momentul în care a văzut arma. Ea spune că soțul purta un tricou cu mesajul „Divorțul ucide, femeia omoară” și că l-a întrebat dacă urma să meargă la vreun miting.

„Apoi l-am întrebat de tricou, pentru că era îmbrăcat într-un tricou pe care era scris «Divorțul ucide, femeia omoară». Și l-am întrebat: «Vrei să te duci undeva, la vreun miting? Ai ceva planuri?»”, a povestit femeia.

La scurt timp, susține ea, bărbatul a scos arma pe care o avea la brâu.

„În acel moment eu am vrut să mă întorc înapoi în casă să-mi iau geanta sau telefonul și el zice: «Stai!» Și eu mă opresc, mă întorc și-l văd pe el cum scoate arma. O ținea la brâu, a scos arma și a pus-o la cap. M-am năpustit asupra lui ca să-l opresc, sunt imagini video unde eu pot să dovedesc lucrul ăsta, pentru că eu nu mi-am dorit. Mi-am pus chiar viața în pericol ca să-l opresc pe el. M-am străduit până la ultima secundă să-l opresc, ca să nu facă asta.”

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Foto: Colaj Unimedia

Femeia spune că, în timpul confruntării, bărbatul ar fi tras de două ori în mașină, despre care crede că ar fi fost un gest menit să o sperie.

„După ce eu m-am aruncat asupra lui ca să-l opresc, el a împușcat în mașină de două ori, cumva, cred că cu scopul ca să mă sperie, ca eu să mă feresc, să înțeleg că uite, e chiar periculos.”

Irina Moldovan afirmă că a continuat să încerce să îi ia arma.

„Dar eu, mai departe, asupra lui, l-am oprit. Chiar i-am luat arma de la cap. El a pus-o iarăși la. Așa a fost și a doua oară, apoi a văzut că pierde situația de sub control și s-a împușcat în cap.”

„Am fugit repede în casă să sun la 112”

După împușcătură, femeia spune că a intrat în casă pentru a suna la serviciile de urgență, sperând că bărbatul mai poate fi salvat.

„În acel moment eram în șoc total, tremuram toată, eram speriată. Fetițele stăteau pe prag și priveau toată scena asta.”

„În momentul când s-a întâmplat asta, am lăsat tot și am fugit repede în casă să sun la 112. Zic: «Poate, nu știu, poate îl salvează. Fiecare secundă contează.»”

Potrivit relatării sale, copiii au mers spre tatăl lor și au început să plângă, iar tatăl Irinei Moldovan i-a luat în casă.

„Copilașii s-au dus toți deasupra lui și stăteau și plângeau. Au început toți să plângă și era așa... foarte, foarte strașnic. Stau copiii și se uită la asemenea scene. Atunci tatăl meu s-a apropiat, a luat fetele foarte repede și le-a dus în casă, să le liniștească cât de cât.”

Irina Moldovan spune că ambulanța a ajuns la fața locului, însă medicii nu au mai putut face nimic.

„A venit ambulanța, dar, cu părere de rău, au spus că nu mai au ce să-i facă, că este sfârșitul.”

Femeia afirmă că a refuzat să creadă că soțul său murise.

„Eu refuzam, refuzam să cred că e adevărat. Refuzam să cred că asta cu adevărat s-a întâmplat. Nu, nu puteam să accept”.

Amintim că Gheorghe Moldovan, arbitru în vârstă de 30 de ani, a murit după ce s-a împușcat cu o armă deținută legal. Bărbatul era tatăl a trei copii. Incidentul s-a produs la Orhei, în locuința soției sale. Cei doi se aflau în proces de divorț, iar înainte de tragedie arbitrul a publicat mai multe materiale pe rețelele de socializare în care făcea acuzații la adresa acesteia.

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