Liderul instigatorilor care au deturnat protestul fermierilor din Piața Victoriei, s-au luat la bătaie cu jandarmii și au încercat să forțeze intrarea în Guvern, a fost scos marți seara din Piață și dus la audieri, la Secția 6 de Poliție.

Ciprian Pamfile, liderul instigatorilor Foto: Captură video

Cu patru zile înaite de protest, Ciprian Pamfile spune că „mai bine ne batem cu jandarmii decât cu rușii. Eu sper să nu ne batem nici cu jandarmii, pentru că sunt frații noștri. Noi nu avem nimic cu Jandarmeria, cu armata română, cu Poliția. Trebuie să colaborăm să-i dăm jos pe acești trdători. Nu mergem acolo să dăm în jandarmi, ci să dăm jos trădătorii”, a spus acesta într-un live pe TikTok..

El își expirma părerea că jandarmii îi vor elimina pe instigatorii care au de gând să deturneze protestul

Ciprian Pamfile a devenit cunoscut publicului larg în luna octombrie 2025, după ce a intrat pe teren în timpul meciului România-Austria.

Spunea atunci că dorea să arate oamenilor tatuajul său cu Iisus Hristos.

Pamfile este un susținător al fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu și a participat la proteste anti-Covid și anti-vaccin din timpul pandemiei, dar și la mai multe manifestații pentru fostul prezidențiabil.

Marți, în Piața Victorie, Pamfile a apărut la bustul gol și a fost identificat de forțele de ordine drept unul dintre principalii organizatori ai instigatorilor la violențe, înainte de a fi reținut, poitrivit Antena 3 CNN.

Protestul fermierilor din Piața Victoriei a degenerat marți, iar incidentele au lăsat în urmă pagube și mai multe persoane rănite.

Protestatarii au rupt gardurile de protecție, au smuls pomișori și au aruncat cu pietre și alte obiecte de mobilier stradal în timpul confruntărilor cu forțele de ordine.

Jandarmii au intervenit pentru a-i dispersa pe manifestanții care au devenit violenți, fiind folosite gaze lacrimogene. În urma incidentelor, cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar una dintre acestea a fost transportată la spital.

Jandarmeria a transmis că 29 de participanți agresivi au fost extrași din mulțime și conduși la sediile de poliție pentru identificare și dispunerea măsurilor legale.