 Comisarii Gărzii de Mediu, amenințați cu pistolul în timpul unui control la o balastieră ilegală din Olt. Jandarmii, chemați să intervină | adevarul.ro
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Video Comisarii Gărzii de Mediu, amenințați cu pistolul în timpul unui control la o balastieră ilegală din Olt. Jandarmii, chemați să intervină

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Comisarii Gărzii Naționale de Mediu au fost amenințați și intimidați în timpul unui control desfășurat la o balastieră ilegală din județul Olt. Instituția susține că administratorul societății verificate ar fi folosit inclusiv un pistol pentru a încerca să oprească acțiunea.

Potrivit Gărzii Naționale de Mediu, comisarii au ajuns la amplasament după ce au documentat o activitate ilegală de extracție și procesare a agregatelor minerale, inclusiv cu ajutorul imaginilor surprinse de dronele instituției.

Control al comisarilor GNM
Control al comisarilor GNM Foto: captură video

Situația a degenerat în timpul verificărilor

În timpul primului control, „siguranța comisarilor de mediu a fost pusă în pericol de administratorul firmei, care a reacționat violent”, iar inspectorii au fost agresați verbal și amenințați, iar la un moment dat „administratorul ar fi folosit inclusiv un pistol într-o tentativă de intimidare”.

„Comisarii noștri din Olt au fost agresați verbal și amenințați într-o tentativă jenantă de a-i intimida și de a le afecta activitatea de control la o balastieră ilegală. Evident că nu a funcționat. Înțeleg că, la un moment dat, cel controlat a scos chiar un pistol, în încercarea de a-i intimida. Este inacceptabil și vreau să atrag public atenția asupra faptului că, de prea multe ori, siguranța colegilor noștri este pusă în pericol atunci când își fac meseria”, a declarat Andrei Corlan, comisarul general al GNM, citat într-un comunicat al instituției publicat pe Facebook. 

„Amenințările nu au oprit controlul”

În urma incidentului, Garda de Mediu a revenit la balastieră împreună cu reprezentanți ai mai multor instituți, în cadrul unui al doilea control.

Comisarii au revenit la balastieră
Comisarii au revenit la balastieră Foto: FB GNM

„Amenințările nu au oprit controlul. Comisarii GNM Olt au revenit pe amplasament împreună cu colegi din Comisariatul General, reprezentanți ai Administrației Naționale Apele Române, polițiști din cadrul IGPR – SICE și specialiști criminaliști, verificările desfășurându-se cu sprijinul Jandarmeriei Olt. Controlul extins a confirmat că operatorul își continua activitatea, deși nu deținea actele de reglementare necesare din punct de vedere al protecției mediului și al gospodăririi apelor și nici permisul necesar din partea ANRMPSG.(Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon)”, se arată în același comunicat.

„Amenzi de 250.000 de lei”

Comisarii au constatat că, pe lângă extracția și prelucrarea agregatelor minerale fără documentele prevăzute de lege, pe amplasament se aflau și deșeuri de diferite tipuri, gestionate necorespunzător.

„Pentru neconformitățile constatate în domeniul protecției mediului, Garda Națională de Mediu a aplicat sancțiuni în valoare de 170.000 de lei. Reprezentanții Administrației Naționale „Apele Române” au aplicat, la rândul lor, amenzi de 80.000 de lei pentru neregulile constatate în domeniul gospodăririi apelor. Valoarea totală a sancțiunilor aplicate este de 250.000 de lei”, a transmis GNM.

În paralel, Poliția Română și specialiștii criminaliști documentează aspectele de natură penală constatate în acest caz.

Balastieră verificată de comisarii GNM
Balastieră verificată de comisarii GNM Foto: FB GNM

De asemenea, au fost menținute măsurile de încetare a activității de exploatare și procesare a agregatelor minerale, iar operatorului i-a fost impusă ecologizarea zonei afectate de depozitările necontrolate de deșeuri.

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