 Primul „Monument al Prostiei”, inaugurat la Brăila. Simbolul ales pentru a arăta că fenomenul „n-are limite” | adevarul.ro
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Video Primul „Monument al Prostiei”, inaugurat la Brăila. Simbolul ales pentru a arăta că fenomenul „n-are limite”

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Caricaturistul Costel Pătrășcan a inaugurat marți seară, la Brăila, ceea ce a numit a fi primul „Monument al Prostiei” din lume, o lucrare satirică reprezentată prin simbolul infinitului și menită să transmită ideea că „prostia n-are limite”.

Monumentul a fost dezvelit în fața spațiului „Caricatura pusă la zid”, situat vizavi de Muzeul Umorului, forma lucrării fiind păstrată secretă până în momentul inaugurării, potrivit Agerpres.

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Foto: FB Costel Pătrășcan

„Am făcut un Muzeu al Umorului. La un an de zile au făcut şi autorităţile unul, ca să fie de râs”

Artistul a explicat cum a ajuns la această formă de exprimare:

„Ideea a plecat undeva acum câţiva ani, când am făcut un Muzeu al Umorului. La un an de zile au făcut şi autorităţile unul, ca să fie de râs. Acum avem două muzee ale umorului în Brăila. M-am gândit atunci că ar fi corect să fac un Muzeu al Prostiei, dar mi-a fost, să recunosc, teamă că şi autorităţile vor face unul şi mai mare. Apoi mi-am dat seama că prostia este un fenomen social important”.   

Muzeul Umorului deschis de Costel Pătrășcan
Muzeul Umorului deschis de Costel Pătrășcan Foto: Costel Pătrășcan

„Prostia n-are limite, prostia este monumentală”

Explicând alegerea simbolului infinitului, caricaturistul a afirmat că lucrarea reprezintă o reflecție asupra unui fenomen prezent în întreaga societate.

„Am îndrăznit să abordez şi eu, în felul meu, şi să reprezint acest Monument al Prostiei, care, după cum se vede, este un infinit. Prostia n-are limite, prostia este monumentală”, a declarat Pătrășcan.

Muzeul Umorului, înființat la Brăila. Proiectul este unic în România. „Să fie într-un ceas bun și plin de umor!”

Artistul a subliniat că monumentul nu este o critică îndreptată împotriva unei persoane, instituții sau formațiuni politice și că tema prostiei trebuie privită și ca un exercițiu de autoanaliză.

„Prostia nu este numai despre ceilalţi, este şi despre noi, până la urmă, fiindcă atunci când vorbim despre prostie nu este o chestiune pe care să o vedem doar la alţii, deşi de cele mai multe ori o vedem la alţii. Eu zic că este bine să ne uităm şi în curtea noastră”, a spus Costel Pătrășcan.

Monumentul Prostiei
Monumentul Prostiei Foto: captură video

„La prostie, contribuim cu toţii”

De asemenea, caricaturistul a insistat că lucrarea nu are o țintă anume.

„Monumentul nu este pentru o persoană, pentru un partid, pentru o instituţie. Nu vreau să personific, fiindcă la acest lucru, la prostie, contribuim cu toţii şi ar fi nedrept să atribuim cuiva”, a afirmat Pătrășcan.

În opinia sa, cea mai periculoasă manifestare a prostiei apare atunci când oamenii își supraestimează propriile cunoștințe.

„Cea mai gravă formă a prostiei, după părerea mea, este că cineva care este prost are convingerea că el ştie foarte multe”, a spus artistul.

Autorul intenționează ca monumentul să nu rămână doar la Brăila. Lucrarea a fost montată pe o platformă mobilă și ar putea ajunge și în alte orașe.

„L-am pus pe roţi fiindcă vreau să-l itinerez, vreau să-l duc şi în altă parte. Acum rămâne de văzut dacă, într-adevăr, există şi o cerere în sensul ăsta”, a declarat Pătrășcan.

„Suntem unici şi în acest sens”

Caricaturistul a adăugat:

„Monumentul Prostiei, am căutat şi nu există nicăieri. Suntem unici şi în acest sens. Să ridicăm prostia la rang de monument zic că e ceva”.

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