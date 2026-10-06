 Horoscop miercuri, 7 octombrie. Zi importantă pentru trei zodii. Apar schimbări în relații și oportunități în plan financiar | adevarul.ro
search
Marți, 6 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Horoscop miercuri, 7 octombrie. Zi importantă pentru trei zodii. Apar schimbări în relații și oportunități în plan financiar

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de miercuri, 7 octombrie.

Horoscop
Horoscop miercuri, 7 octombrie Foto: Pixabay

Berbec

Iubire - Sunteți apropiați atât de părinți, cât și de copii sau persoanele mai tinere din familie.Stabiliți vizite.

Sănătate - Vă simțiți cam iritat, cu o dispoziție mai capricioasă. Căutați să nu vă descărcați pe cei din jur.

Bani - Nu vă dați bătuți și insistați cu solicitarea de a vorbi direct cu superiorii ierarhici. Exprimați-vă cererile.

Taur

Iubire - Exersați răbdarea, spuneți ce vă deranjează dar nu rupeți legătura.

Sănătate - Mobilizați-vă. Pentru a vă reveni în formă aveți nevoie de voință și de calm interior. Starea letargică e temporară.

Bani - Gândiți-vă la învățare și perfecționare. Puneți deoparte bani pentru autodezvoltare. Căutați oferte de cursuri.

Gemeni

Iubire - Unii prieteni devin mai importanți decât familia, iar simpatia și afecțiunea acordate pot stârni invidii.

Sănătate - Este favorabil orice tratament sau dietă pentru îmbunătățirea stării sistemului endocrin.

Bani - E momentul să clarificați obiectivele personale, iar dacă nu ați fost foarte hotărât, acum e ocazia să le ordonați.

Rac

Iubire - Reluați legătura cu prieteni mai vechi. Depănați măcar la un telefon amintiri sau faceți unele noi.

Sănătate - Vă simțiți conectat la persoanele dragi, la comunitate, iar sentimentul de apartenență vă face să vă simțiți bine.

Bani - Experimentați pentru a afla clar ce obiective și ambiții sunt ale voastre și care sunt influențe externe.

Leu

Iubire - Vreți să ieșiți, să participați la activități unde să vă crească adrenalina și să luptați în competiții.

Sănătate - Sănătatea va fi bună, dacă veți continua procesul de transformare a rutinei și modul de gândire.

Bani - E nevoie să cheltuiți bani pentru copii sau pentru persoanele mai tinere din familie. Dacă sunteți în așteptarea soluționării unui proces, acesta va fi rezolvat brusc.

Fecioara

Iubire - Sunteți prietenos de o manieră detașată și toată lumea rămâne cu impresia că vă cunoaște de o viață.

Sănătate - Atenția se îndreaptă către aparența fizică. Abonați-vă la o sală care să corespundă cerințelor și nevoilor.

Bani - Interesul e să notați și să împărtășiți ideile și viziunea față de modul de abordare a câștigurilor curente.

Citește continuarea pe Click!.

*Informațiile din acest articol nu au bază științifică.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Să distrugă Los Angeles sau San Diego. Este un preț mic”. Trump, declarații uluitoare despre războiul cu Iran la un miting electoral
digi24.ro
image
Luca Niculescu, misiune dificilă la Palatul Victoria. Are un traseu mai puțin obișnuit pentru un premier desemnat
stirileprotv.ro
image
George Simion aruncă bomba serii: ”Raportul privind anularea alegerilor va fi prezentat marțea viitoare în Parlament”
gandul.ro
image
Gestul care îi poate costa scump pe șoferii nervoși
mediafax.ro
image
Marcel Pușcaș desființează „strategia Hagi”: „Poate doar să spoiască naționala! Pacientul este deja mort”
fanatik.ro
image
Pietrele de moară ale Guvernului Niculescu: garnitura de miniștri, sensibilitățile partizane și liniile roșii
libertatea.ro
image
Câți ruși s-au mutat în România de la începutul războiului din Ucraina
digi24.ro
image
„În 105 ani, nimeni nu a făcut așa ceva” Remarca absurdă a lui Hagi a stârnit un dialog aprins în studio
gsp.ro
image
A venit confirmarea oficială: lovitură de proporții pentru România în drumul către EURO!
digisport.ro
image
Când intră banii de la stat în octombrie 2026. Datele la care se plătesc alocațiile și ajutoarele sociale
click.ro
image
Șoc în SUA. Trump a sugerat ca Iranul să fie lăsat să distrugă Los Angeles și San Diego: „E un preț foarte mic de plătit”
antena3.ro
image
Misterul AnimaWings. Cum a ajuns o companie care plănuia să îşi dubleze veniturile în acest an la a-şi cere insolvenţa?
zf.ro
image
ANIMAŢIE. Ce sunt urmele lăsate pe cer de avioane, care i-au alarmat la conspiraţionişti
observatornews.ro
image
'Profetul Apocalipsei' anunță o nouă pandemie: 'O boală mult mai periculoasă' 😧
cancan.ro
image
Până la ce oră poți da muzica tare la țară? Când poate vecinul să cheme Poliția și ce riști
newsweek.ro
image
FOTO. Ce imagini! Sorana Cîrstea, din nou cu zâmbetul pe buze, după despărțirea de fiul lui Ion Țiriac: „Octombrie călduros”
prosport.ro
image
Când intră alocațiile și indemnizațiile în octombrie. ANPIS a anunțat calendarul plăților
playtech.ro
image
Alarmă pentru Șumudică! Fără Cordea, Drazic, Braun, Nalic în CFR – U Cluj?! Exclusiv
fanatik.ro
image
Submarine fără echipaj, noua armă a cartelurilor pentru a aduce cocaină în Europa
ziare.com
image
Irina Vasilcan, soția lui Gheorghe Moldovan, rupe tăcerea: ce a spus despre tragedie și acuzațiile publice
digisport.ro
image
Pauză neașteptată pentru The Batman, filmul în care joacă și Sebastian Stan. Producția de sute de milioane de dolari a fost oprită din cauza unei „probleme de familie”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Criminalul Valentinei, imagini șocante pe aeroport! Ce a făcut Vlad Bălţăţeanu întrece orice imaginație, toată lumea a rămas mască
romaniatv.net
image
Serviciile secrete germane dezvăluie ce face Putin. Rusia duce un război ”din umbră” în Europa
mediaflux.ro
image
Ce nu s-a văzut la TV » Gestul făcut de Gheorghe Hagi, imediat după România - Suedia
gsp.ro
image
Momente penibile la Insula Iubirii. Radu Vâlcan, la un pas să fie lovit de o concurentă
actualitate.net
image
Poliția Română, mesaj video neobișnuit pentru șoferi. Ce îi așteaptă pe vitezomani: „Ne vedem pe traseu, armăsarii mei!”
actualitate.net
image
A împlinit 17 ani! În ce relații e Mikaela Albu cu Elena, soția tatălui ei: „Există niște limite!”
click.ro
image
Andreea Popescu trăiește un adevărat calvar de 10 ani! Un bărbat o urmărește și o amenință cu moartea
click.ro
image
Viața de lux a Monicăi Gabor și a lui Mr. Pink, zguduită de un nou scandal. Acuzații de fraudă cu sute de mii de dolari
click.ro
Cora Pearl Profimedia png
I se spunea „Marea orizontală”! Povestea curtezanei care se oferea bărbaților goală pe o tavă și își vopsea părul în culoarea trăsurii ei
okmagazine.ro
Meghan Markle, Harry, atingeri pe braț, GettyImages (9) jpg
Duș extrem de rece pentru Meghan și Harry la prima lor apariție publică împreună. De ce umilință a avut parte ducesa
okmagazine.ro
Vedere aeriană a sitului arheologic de la Selinus
Selinus, orașul în care s-a oprit ultimul drum al împăratului Traian
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Cristina Rus, apariție rară la 45 de ani. Cum arată acum fosta solistă Blondy și revederea emoționantă cu Andreea Bănică
image
A împlinit 17 ani! În ce relații e Mikaela Albu cu Elena, soția tatălui ei: „Există niște limite!”

OK! Magazine

image
Duș extrem de rece pentru Meghan și Harry la prima lor apariție publică împreună. De ce umilință a avut parte ducesa