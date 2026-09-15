Reacția lui George Simion după tensiunile de la protestului fermierilor din Piața Victoriei: „Să nu cădem în capcana provocatorilor”

Liderul AUR, George Simion, a lansat un apel la calm adresat atât fermierilor care protestează marți în Piața Victoriei, cât și forțelor de ordine, în urma confruntărilor violente din Capitală. Reacția sa vine după ce manifestația a scăpat de sub control, fiind înregistrate îmbrânceli, aruncări cu obiecte contondente și folosirea gazelor lacrimogene.

George Simion, reacție după îmbrâncelile din Piața Victoriei Foto: Mediafax

Președintele AUR le-a cerut participanților să se manifeste pașnic și responsabil, avertizându-i să nu se lase angrenați în incidente organizate de eventuale elemente infiltratate.

„Le cer fermierilor și tuturor protestatarilor să manifesteze pașnic, calm și responsabil. Fac apel și la forțele de ordine să acționeze cu reținere și profesionalism. Nu trebuie să cădem în capcana provocatorilor sau a unor interese străine care încearcă să ne dezbine și să discrediteze această luptă legitimă”, a transmis George Simion pe pagina sa de Facebook.

Liderul opoziției a subliniat susținerea partidului său pentru revendicările agricultorilor, afirmând că „România are nevoie de o conducere care își protejează cetățenii”.

Declarațiile lui Simion vin pe fundalul unei stări de tensiune accentuate în fața Guvernului.

Participanții au forțat dispozitivul de jandarmi și de panouri metalice instalate pentru protecția tuturor participanților și au aruncat cu obiecte contondente asupra forțelor de ordine. Până la acest moment, în urma incidentelor, două persoane au fost extrase și conduse la sediul Secției 4 Poliție, în vederea stabilirii situației de fapt și dispunerii măsurilor legale care se impun.