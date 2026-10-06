Ofensiva-surpriză a roboților ucraineni expune o vulnerabilitate a mașinii de război a lui Putin

O ofensivă-surpriză a roboților ucraineni în estul regiunii Donbas pare să fi anulat peste un an de câștiguri teritoriale ale Rusiei, potrivit experților în securitate, și reprezintă o lovitură strategică pentru ambițiile teritoriale ale președintelui rus Vladimir Putin.

Roboți tereștri ucraineni Foto: Președinția Ucrainei

Detalii despre contraofensiva ucraineană, numită „Operațiunea Vivaldi", au început să iasă la iveală în ultimele săptămâni și oferă o imagine rară asupra naturii în continuă schimbare a luptelor de pe front, în contextul invaziei la scară largă a Rusiei.

Operațiunea, care continuă și a început în mai, a permis Corpului 3 Armată al Ucrainei să desfășoare în spatele liniilor inamice drone mari de bombardament și roboți teleghidați în zona Limanului, în nordul regiunii Donețk, luând aparent prin surprindere forțele ruse, au declarat experți în securitate.

În ultimele 12 luni, forțele ruse au încercat să încercuiască așa-numitele orașe din „centura fortificată", care alcătuiesc restul teritoriului controlat de Ucraina în regiune.

A treia fază a Operațiunii Vivaldi a eliberat însă încă 51 de kilometri pătrați, iar suprafața totală recuperată a ajuns la 176 de kilometri pătrați, a declarat pe 28 septembrie generalul de brigadă ucrainean Andrii Bilețki. Ultima fază a luptelor a provocat peste 2.000 de pierderi ruse, iar peste 250 de militari ruși au fost luați prizonieri, a adăugat el.

Patrick Bolder, expert în apărare și consilier strategic la Centrul de Studii Strategice de la Haga (HCSS), a descris ofensiva drept o „lovitură usturătoare" pentru obiectivul minim de război al lui Putin: cucerirea Donbasului.

Bolder a spus că Ucraina a reușit să păstreze secretul operațiunii, a desfășurat campanii de dezinformare împotriva Rusiei și a organizat timp de luni de zile o operațiune aeriană pentru a întrerupe aprovizionarea logistică a frontului. În plus, forțele ucrainene au obținut controlul aerului în zona Limanului, privând Rusia de posibilitatea de a-și folosi dronele.

Ucrainenii au putut apoi să-și trimită propriile drone, care au lăsat în spatele liniilor inamice vehicule terestre fără echipaj, pentru a ataca trupele ruse din spate, fără să-și pună în pericol oamenii, a explicat Bolder.

„Au pus totul la punct cu măiestrie", a spus el.

Pentru Kremlin, „cucerirea Donbasului este în acest moment foarte departe, pentru că ucrainenii au ajuns pe poziții mai ușor de apărat, ceea ce le va face rușilor mai greu să încerce din nou", a adăugat Bolder.

Un purtător de cuvânt al Ambasadei Rusiei la Londra nu a putut fi contactat pentru comentarii de CNBC vineri.

„Un mesaj puternic pentru Moscova și pentru partenerii Kievului"

Experții în securitate au subliniat că ofensiva roboților ucraineni nu trebuie privită ca o ruptură decisivă a frontului.

Ea transmite totuși „un mesaj puternic Moscovei și partenerilor Kievului: armata ucraineană, extrem de inovatoare, este în continuare capabilă să învingă Rusia pe câmpul de luptă", potrivit lui David Kirichenko, cercetător asociat la Henry Jackson Society, un think tank britanic specializat în securitate națională.

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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lăudat succesul Corpului 3 Armată când s-a întâlnit cu militarii implicați în contraofensivă, descriind operațiunea drept „importantă în multe privințe" pentru apărarea Ucrainei în ansamblu și în special pentru Donbas.

„Un domeniu deosebit de promițător acum este înlocuirea soldaților noștri cu sisteme robotice terestre, oriunde este posibil", a scris Zelenski într-o postare pe rețelele sociale pe 30 septembrie.

„În timpul Operațiunii Vivaldi, această capacitate ne-a permis să realizăm multe lucruri. O vom extinde, astfel încât tot mai des o dronă, și nu un soldat, să execute cele mai periculoase misiuni de pe front", a adăugat el.

În ultimele zile, Rusia și-a intensificat atacurile asupra capitalei Ucrainei și a marilor orașe, vizând centre de date, infrastructura de comunicații și cea energetică, în încercarea de a perturba fluxul de informații și de a provoca pene de curent înaintea iernii.

Oficialii ucraineni și-au exprimat îngrijorarea profundă față de aceste atacuri și au spus că țara trebuie să poată răspunde rapid amenințărilor cu rachete și drone.

La rândul său, Ucraina încearcă să crească costul războiului purtat de Rusia de peste patru ani și jumătate, atacând rafinăriile de petrol și nodurile logistice ale acestei țări.

„Schimbarea paradigmei războiului modern"

Sistemele robotice au devenit unul dintre factorii-cheie ai operațiunilor de contraofensivă ale Ucrainei, potrivit lui Serhii Kuzan, președintele think tankului Centrul Ucrainean pentru Securitate și Cooperare, cu sediul la Kiev.

„Folosirea lor nu doar a redus riscurile pentru personal, ci a schimbat chiar logica luptei: acolo unde înainte erau necesari zeci sau sute de soldați, sunt folosite tot mai des platforme controlate de la distanță", a declarat Kuzan pentru CNBC prin e-mail.

„Experiența Operațiunii «Vivaldi» a demonstrat că înlocuirea sistematică a personalului uman cu roboți schimbă paradigma războiului modern și permite îndeplinirea misiunilor cu pierderi minime de personal."

În final, Kuzan a spus că scopul contraofensivei ucrainene din zona Limanului a fost preluarea inițiativei pe câmpul de luptă, ceea ce „va forța în cele din urmă armata rusă să renunțe la obiectivele stabilite de conducerea sa politică".

Oficialii ucraineni au relatat că liderii politici ai Rusiei stabiliseră anterior ca obiectiv capturarea regiunii Donețk până la sfârșitul anului, deși armata rusă ar cere acum o prelungire până în martie anul viitor.

„Asta pentru că, potrivit serviciilor de informații ucrainene, pe direcțiile principale de atac Kostiantinivka, Sloviansk și Kramatorsk, armata rusă suferă cele mai grele pierderi, care reprezintă 70–80% din totalul victimelor", a spus Kuzan.