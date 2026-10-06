„Minim două amenzi pe zi”. Polițiștii din Bacău au primit „normă” de la şeful IPJ pentru a obţine calificativul „bine”. Mesajul controversat

Cel puțin două amenzi pe zi și 500 într-un an pentru calificativul „Bine”. Aceasta este „norma” de contravenţii impusă poliţiştilor din Bacău de şeful lor.

Poliţiştii din Bacău au "normă de amenzi" pentru a obţine calificativul "Bine". Foto: arhivă

Într-un mesaj transmis subordonaţilor, cms. șef Giugariu Constantin, adjunct al IPJ Bacău, le atrage acestora atenția că nu își îndeplinesc atribuțiile prevăzute în fișa postului, între care se află și constatarea contravențiilor. În opinia sa, pentru a obține calificativul „Bine”, un polițist trebuie să aplice 500 de amenzi pe an. Ţinând cont că sunt 250 de zile lucrătoare, asta ar însemna că fiecare poliţist are o „normă” de minimum două amenzi pe zi.

Controversatul mesaj al cms. șef Giugariu Constantin a fost făcut public marți, 6 octombrie, de Sindicatul Europol, care reclamă faptul că adjunctul IPJ Bacău le cere polițiștilor să transforme constatarea contravențiilor, prevăzută ca atribuție în fișa postului, într-un obiectiv numeric şi semnalează presiunile care se fac asupra poliţiştilor, care sunt amenințați cu cercetarea disciplinară dacă nu aplică un număr mare de amenzi.

Foto: Facebook/Sindicatul Europol

„Cine zicea că în Poliție nu există normă de amenzi?

Tocmai am aflat în ce constă profesionalismul care îl recomandă pe cms. șef Giugariu Constantin în funcția de adjunct al IPJ Bacău: implementarea normei de amenzi. (...)

Practic, distinsul domn Giugariu transformă managementul poliției într-un calcul de productivitate specific CAP-ului, pentru că așa înțelege rolul Poliției marele strateg din IPJ Bacău”, reclamă Europol.

Asta lăsând deoparte faptul că în calculul celor 250 de zile de muncă pe an, la care a ajuns oficialul, nu sunt cuprinse, potrivit Europol, zilele de concediu de odihnă, concediile medicale, învoirile plătite sau perioadele în care polițiștii recuperează ore suplimentare.

Sindicatul poliţiştilor contestă, de asemenea, modul în care Giugariu Constantin interpretează atribuțiile prevăzute în fișa postului şi îi recomandă adjunctului IPJ Bacău să consulte Anexa nr. 14 din OMAI 140/2016, secțiunea referitoare la instrucțiunile de completare a fișei postului.

„Nici măcar nu mai avem pretenția că Giugariu ar putea înțelege că fiecare atribuție din fișa postului unui polițist ar trebui să aibă alocat un procent din timpul de muncă zilnic. Pentru că dacă acesta confundă norma juridică generală cu cea specială, poate depune totuși un efort și aprofundează Anexa nr.14 din OMAI 140/2016 - secțiunea «Instrucțiuni de completare a fișei postului», în speranța că totuși își va consolida cunoștințele profesionale”, mai scriu reprezentanţii sindicaliştilor din poliţie.

Pe de altă parte, organizația sindicală le cere cetățenilor să nu aibă o atitudine ostilă față de polițiști atunci când aceștia par că fac exces de zel şi verifică insistent existența stingătorului, a trusei medicale sau a vestei reflectorizante, pentru că o fac din cauza presiunii exercitate de superiori pentru aplicarea unui număr mare de amenzi.

„Polițiștii ajung în această situație din cauza faptului că au șefi promovați în funcție de către conducerea Poliției Române, precum Giugariu, care îi amenință cu cercetarea disciplinară dacă nu au un număr mare de amenzi.

Poate că ar fi momentul ca cei din conducerea MAI să lămurească societatea civilă despre rolul Poliției Române, dacă acesta este despre prevenirea faptelor antisociale și aplicarea legii atunci când situația o impune sau despre atingerea unei «norme de amenzi».

Pentru că diferența nu este deloc una de semantică, întrucât dacă un agent pleacă în teren știind că trebuie să se întoarcă „cu amenzi”, există riscul ca relația dintre polițist și cetățean să fie privită prin prisma cifrelor, nu a gradului de siguranță publică”, încheie Sindicatul Europol.