 Ce revendicări au protestatarii din Piața Victoriei. Ciobanii cer oprirea uciderii oilor și redeschiderea exporturilor | adevarul.ro
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Ce revendicări au protestatarii din Piața Victoriei. Ciobanii cer oprirea uciderii oilor și redeschiderea exporturilor

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Fermierii și crescătorii de animale care protestează marți, 15 septembrie, în București au transmis Guvernului o listă cu 16 revendicări pe care le consideră esențiale pentru supraviețuirea sectorului ovin din România. Printre principalele solicitări se numără oprirea uciderii oilor în cadrul măsurilor sanitar-veterinare, reluarea exporturilor de ovine și modificarea modului în care sunt gestionate efectivele de urs.

Violențe extreme la protestul fermierilor.
Violențe extreme la protestul fermierilor. Foto: INQUAM Photos George Calin

Documentul a fost depus la Guvern de Asociația Profesională a Ciobanilor (APC), reprezentată de președintele Gheorghe Dănulețiu și vicepreședintele Sterp Ioan. Protestatarii cer autorităților să soluționeze revendicările până miercuri, 16 septembrie, la ora 10:00.

Protestatarii cer oprirea uciderii oilor și redeschiderea exporturilor

Una dintre principalele solicitări este „încetarea imediată a uciderii oilor” dispuse administrativ în cadrul măsurilor de combatere a bolilor. Crescătorii cer soluții alternative și proporționale, despre care spun că nu ar trebui să ducă la distrugerea efectivelor.

O altă revendicare importantă vizează „redeschiderea de urgență a exportului de ovine, fără restricții în comercializare”.

Crescătorii cer și schimbarea regimului aplicat ursului brun. Ei solicită scoaterea acestei specii din categoria celor strict protejate și o gestionare a populației pe care o consideră necesară pentru protejarea oamenilor și a animalelor din exploatații.

Pe lista transmisă Guvernului se află și solicitarea ca pajiștile să fie închiriate crescătorilor la prețuri considerate corecte și prin proceduri transparente.

Cer taxe mai mici și eliminarea unor sancțiuni

Asociația solicită încetarea sancționării contravenționale a crescătorilor de animale de către Inspecția Muncii pentru situații pe care le consideră specifice activității tradiționale de creștere a animalelor.

O altă cerere vizează eliminarea taxelor percepute de ANSVSA pentru acțiunile sanitar-veterinare obligatorii. Potrivit protestatarilor, aceste costuri ar trebui suportate de stat.

Crescătorii mai cer ca utilizarea pășunilor și a terenurilor agricole să nu fie afectată de restricții de mediu pe care le consideră disproporționate și solicită „respect instituțional pentru fermieri și pentru medicii veterinari”.

Printre revendicări se află și trecerea ANSVSA în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Radar pentru transporturile de animale și schimbări privind câinii de la stână

Protestatarii solicită implementarea unui „radar zootehnic” pentru transportul animalelor, despre care spun că ar putea contribui la combaterea transporturilor ilegale și la protejarea crescătorilor care respectă regulile.

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Pe listă se află și modificarea legislației în domeniul vânătorii, inclusiv eliminarea interdicției de pășunat în perioada 6 decembrie - 23 aprilie.

Crescătorii cer, de asemenea, să nu mai fie sancționați pentru nesterilizarea câinilor de la stână, argumentând că animalele au un rol utilitar în paza turmelor.

APC solicită și modificarea regimului juridic al filei din Carnetul de comercializare, astfel încât aceasta să aibă valoarea unui înscris oficial, iar falsificarea să poată atrage răspundere penală.

Despăgubiri pentru secetă și compensarea pierderilor

O altă revendicare se referă la despăgubirile pentru secetă. Crescătorii cer modificarea legislației astfel încât acestea să fie acordate efectiv, inclusiv pentru pajiști.

Totodată, aceștia solicită ca statul să suporte costurile generate de măsurile impuse în interes sanitar-veterinar. În opinia protestatarilor, atunci când autoritățile limitează posibilitatea fermierilor de a-și comercializa animalele, prejudiciul economic ar trebui compensat.

Lista se încheie cu solicitarea unui „dialog real, soluții concrete, decizii asumate” și a unui cadru legislativ pe care crescătorii îl consideră necesar pentru salvarea fermelor, redeschiderea piețelor și protejarea oieritului românesc.

Premierul Ilie Bolojan a discutat cu ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, despre revendicările ciobanilor care au protestat marți, în Piața Victoriei. Guvernul anunță măsuri privind reluarea exporturilor de ovine și caprine, închirierea pajiștilor, despăgubirile pentru secetă și combaterea transporturilor ilegale de animale.

Potrivit Guvernului, o parte dintre revendicările depuse marți, 15 septembrie, au fost formulate și în cadrul celor șase întâlniri anterioare dintre reprezentanții sectorului ovin și cei ai Executivului.

Violențe extreme la protestul fermierilor

Fermieri și crescători de animale din mai multe zone ale țării s-au strâns marți, 15 septembrie, în Piața Victoriei din București, pentru a protesta față de situația din agricultură și zootehnie. Printre principalele nemulțumiri se numără blocarea exporturilor de animale vii, modul în care sunt gestionate focarele de boli la animale și întârzierile în plata despăgubirilor.

Protestul a luat o turnură violentă, marcată de incidente grave provocate de agitatori care nu au legătură cu domeniul agricol. Potrivit Jandarmeriei, niciunul dintre cei opt agitatori violenți extrași din mulțime nu este fermier. 

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