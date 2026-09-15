Protestul fermierilor din Piața Victoriei a degenerat marți, iar incidentele au lăsat în urmă pagube și mai multe persoane rănite.

Pomi distruși în Piața Victoriei Foto: Mediafax

Protestatarii au rupt gardurile de protecție, au smuls pomișori și au aruncat cu pietre și alte obiecte de mobilier stradal în timpul confruntărilor cu forțele de ordine.

Jandarmii au intervenit pentru a-i dispersa pe manifestanții care au devenit violenți, fiind folosite gaze lacrimogene. În urma incidentelor, cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar una dintre acestea a fost transportată la spital.

De asemenea, patru persoane au fost conduse la sediul Secției 4 de Poliție, în timp ce jandarmii au aplicat amenzi unor participanți la protest.

1/3 distrugeri jpg Foto: Mediafax

Imaginile surprinse în Piața Victoriei arată urmele lăsate de protestatari în urma incidentelor: garduri rupte, pomișori smulși și zone afectate de confruntările cu forțele de ordine.

Protestul neautorizat al fermierilor din Piața Victoriei a degenerat marți în violențe extrem de grave, jandarmii fiind folosiți să folosească gaze lacrimogene după ce agitatori din afara sectorului agricol au aruncat cu pietre, mobilier stradal și au încercat să pătrundă cu forța în sediul Guvernului. La un moment dat, manifestanții au încercat să răstoarne o mașină a Jandarmeriei.

Foto: Captură video

Incidentele s-au soldat cu blocarea traficului pe artere majore din Capitală, amenzi de 11.000 de lei, persoane duse la secția de poliție și mai mulți manifestanți care au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Protestatarii cer oprirea uciderii oilor și redeschiderea exporturilor

Una dintre principalele solicitări este „încetarea imediată a uciderii oilor” dispuse administrativ în cadrul măsurilor de combatere a bolilor. Crescătorii cer soluții alternative și proporționale, despre care spun că nu ar trebui să ducă la distrugerea efectivelor.

O altă revendicare importantă vizează „redeschiderea de urgență a exportului de ovine, fără restricții în comercializare”.

Crescătorii cer și schimbarea regimului aplicat ursului brun. Ei solicită scoaterea acestei specii din categoria celor strict protejate și o gestionare a populației pe care o consideră necesară pentru protejarea oamenilor și a animalelor din exploatații.

Pe lista transmisă Guvernului se află și solicitarea ca pajiștile să fie închiriate crescătorilor la prețuri considerate corecte și prin proceduri transparente.