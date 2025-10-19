Administratora blocului care a explodat, audiată: pe cine acuză că a rupt sigiliul

Administratora blocului din Rahova, unde o explozie devastatoare a provocat moartea a trei persoane și rănirea altor 15, a fost audiată la Parchetul Curții de Apel București. Femeia susține că reprezentanții firmei care urmau să facă revizia instalației de gaze, firmă recomandată de Distrigaz, ar fi rupt sigiliul pus cu o zi înainte de angajații companiei.

Femeia a ajuns duminică dimineață la Parchetul Curții de Apel București pentru a fi audiată în legătură cu explozia din Sectorul 5 al Capitalei. Ea a declarat jurnaliștilor că reprezentanții firmei care urma să efectueze verificarea instalației de gaze „au rupt sigiliul” pus de Distrigaz.

Un locatar care a adus-o cu mașina la audieri a confirmat aceeași versiune: „Sigiliul ar fi fost rupt de firma care urma să facă revizia”, a spus acesta.

ANRE: Alimentarea cu gaze fusese oprită și electrovalva sigilată

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a precizat vineri că, în ziua anterioară exploziei, alimentarea cu gaze a blocului fusese întreruptă de o echipă a Distrigaz Sud Rețele, care sigilase și electrovalva.

Potrivit informațiilor transmise de operatorul de distribuție și citate de ANRE, în 16 octombrie, după o sesizare privind miros de gaze, echipa Distrigaz a acționat de la distanță electrovalva, oprind alimentarea cu gaze, iar apoi s-a deplasat la fața locului pentru a o sigila.

În dimineața zilei de 17 octombrie, la ora aproximativă 09:30, un alt echipaj a constatat că sigiliul fusese rupt. „La scurt timp după această constatare a avut loc explozia”, arată comunicatul ANRE.

Totuși, ora indicată de autoritate nu corespunde cu imaginile surprinse de o cameră video din apropiere, care arată că explozia s-a produs la ora 09:06.

Precizările oficiale ale Distrigaz

Distrigaz Sud Rețele a transmis, la rândul său, un comunicat de presă în care își exprimă „întreaga compasiune pentru familiile victimelor și a tuturor celor afectați, direct sau indirect”, și explică succesiunea evenimentelor.

„În data de 16 octombrie, în jurul orei 07:08, Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele a primit o sesizare privind miros de gaze în imobilul de pe strada Vicina nr. 1, blocul 32, scara 2, Sector 5. Echipele companiei s-au deplasat imediat la fața locului, au confirmat prezența gazului natural și au sistat alimentarea, sigilând robinetul de branșament la ora 09:18”, se arată în comunicat.

Compania precizează că, în dimineața zilei de 17 octombrie, la ora 08:44, a fost primită o nouă sesizare privind mirosul de gaze. „Echipele de intervenție au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei. Agentul de intervenție al Distrigaz Sud Rețele a constatat sigiliul rupt de pe robinetul închis în ziua precedentă”, se mai menționează în document.

Tragedie pe Calea Rahovei: trei morți și 15 răniți

Deflagrația s-a produs vineri dimineață, pe strada Petre Ispirescu, lângă Liceul „Dimitrie Bolintineanu”, în Sectorul 5 al Capitalei. Explozia a fost urmată de un incendiu puternic, iar autoritățile au activat planul roșu de intervenție, fiind raportate multiple victime.

Bilanțul indică trei femei decedate și 15 rănite, printre care o fată de 17 ani aflată în stare gravă. Trei dintre victime au suferit arsuri severe. Dintre răniți, 7 au fost deja externați din spital, iar un bărbat a fost transferat la un spital în Austria.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile verifică toate circumstanțele care au dus la producerea tragediei.