search
Duminică, 19 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Administratora blocului care a explodat, audiată: pe cine acuză că a rupt sigiliul

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Administratora blocului din Rahova, unde o explozie devastatoare a provocat moartea a trei persoane și rănirea altor 15, a fost audiată la Parchetul Curții de Apel București. Femeia susține că reprezentanții firmei care urmau să facă revizia instalației de gaze, firmă recomandată de Distrigaz, ar fi rupt sigiliul pus cu o zi înainte de angajații companiei.

Administratoarea blocului din Rahova a ajuns la audieri FOTO: Profimedia
Administratoarea blocului din Rahova a ajuns la audieri FOTO: Profimedia

Femeia a ajuns duminică dimineață la Parchetul Curții de Apel București pentru a fi audiată în legătură cu explozia din Sectorul 5 al Capitalei. Ea a declarat jurnaliștilor că reprezentanții firmei care urma să efectueze verificarea instalației de gaze „au rupt sigiliul” pus de Distrigaz.

Un locatar care a adus-o cu mașina la audieri a confirmat aceeași versiune: Sigiliul ar fi fost rupt de firma care urma să facă revizia”, a spus acesta.

ANRE: Alimentarea cu gaze fusese oprită și electrovalva sigilată

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a precizat vineri că, în ziua anterioară exploziei, alimentarea cu gaze a blocului fusese întreruptă de o echipă a Distrigaz Sud Rețele, care sigilase și electrovalva.

Potrivit informațiilor transmise de operatorul de distribuție și citate de ANRE, în 16 octombrie, după o sesizare privind miros de gaze, echipa Distrigaz a acționat de la distanță electrovalva, oprind alimentarea cu gaze, iar apoi s-a deplasat la fața locului pentru a o sigila.

În dimineața zilei de 17 octombrie, la ora aproximativă 09:30, un alt echipaj a constatat că sigiliul fusese rupt. „La scurt timp după această constatare a avut loc explozia”, arată comunicatul ANRE.

Totuși, ora indicată de autoritate nu corespunde cu imaginile surprinse de o cameră video din apropiere, care arată că explozia s-a produs la ora 09:06.

Precizările oficiale ale Distrigaz

Distrigaz Sud Rețele a transmis, la rândul său, un comunicat de presă în care își exprimă „întreaga compasiune pentru familiile victimelor și a tuturor celor afectați, direct sau indirect”, și explică succesiunea evenimentelor.

În data de 16 octombrie, în jurul orei 07:08, Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele a primit o sesizare privind miros de gaze în imobilul de pe strada Vicina nr. 1, blocul 32, scara 2, Sector 5. Echipele companiei s-au deplasat imediat la fața locului, au confirmat prezența gazului natural și au sistat alimentarea, sigilând robinetul de branșament la ora 09:18”, se arată în comunicat.

Compania precizează că, în dimineața zilei de 17 octombrie, la ora 08:44, a fost primită o nouă sesizare privind mirosul de gaze. „Echipele de intervenție au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei. Agentul de intervenție al Distrigaz Sud Rețele a constatat sigiliul rupt de pe robinetul închis în ziua precedentă”, se mai menționează în document.

Tragedie pe Calea Rahovei: trei morți și 15 răniți

Deflagrația s-a produs vineri dimineață, pe strada Petre Ispirescu, lângă Liceul „Dimitrie Bolintineanu”, în Sectorul 5 al Capitalei. Explozia a fost urmată de un incendiu puternic, iar autoritățile au activat planul roșu de intervenție, fiind raportate multiple victime.

Bilanțul indică trei femei decedate și 15 rănite, printre care o fată de 17 ani aflată în stare gravă. Trei dintre victime au suferit arsuri severe. Dintre răniți, 7 au fost deja externați din spital, iar un bărbat a fost transferat la un spital în Austria. 

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile verifică toate circumstanțele care au dus la producerea tragediei.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”
digi24.ro
image
O nouă explozie s-a produs într-un bloc din România. Primele informații indică o acumulare de gaze. Pompierii intervin
stirileprotv.ro
image
Antena 1 a modificat schimbarea! Am aflat pe ce dată va fi difuzată marea finală Asia Express 2025, de fapt
gandul.ro
image
Prefectul Capitalei avertizează că au apărut informații false despre blocul din Rahova
mediafax.ro
image
Arena sportivă din România, aflată într-un mare oraș, care a ajuns o ruină, după ce a fost abandonată de autorități în ultimii 20 de ani. Complexul s-a umplut de gunoaie și buruieni, deși lângă el s-au construit blocuri noi
fanatik.ro
image
FOTO. Preț halucinant pe tarabele din Piața Obor: 700 de lei. „E scump, dom’le, dar ne facem și noi pofta”
libertatea.ro
image
Înregistrare șocantă la câteva minute după explozia din Rahova. Ce îi spune angajatul Distrigaz unuia dintre pompieri
digi24.ro
image
Scandal imens între fani și jucătorii FCSB! Imagini incredibile: s-au înjurat pe teren
gsp.ro
image
Cel mai bogat om din Ucraina, gata să dea o lovitură de proporții în România: un ”gigant” de 2.100.000.000 de lei
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
antena3.ro
image
"Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costă
observatornews.ro
image
Ce posta Vasilica Enache înainte să fie ucisă în Rahova! Mesajul premonitoriu: 'Când murim…'
cancan.ro
image
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
prosport.ro
image
Cât zgomot ai voie să faci în curte pentru a nu fi amendat? Legea oficială
playtech.ro
image
Denis Alibec, out de la FCSB! „Nu mai vrea nici el, nu mai vrea nici Gigi!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”M-a apucat de gât și m-a ridicat de la pământ”. A agresat o asistentă medicală: ”Mi-a fost frică! Câștigă 4.000.000 €”
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
Ți se rupe sufletul! Mirela a murit în explozia tragică din Rahova... Era însărcinată în 7 luni și urma să aibă o fetiță. Familia este devastată și apropiații cer ajutor după ce au rămas fără locuință: „O familie distrusă de durere și complet lipsită de s
kanald.ro
image
Cât curent consumă o centrală electrică în funcție de putere: 6 kW, 9 kW, 12 kW și 24 kW
playtech.ro
image
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
wowbiz.ro
image
Ea e tânăra însărcinată care a murit în explozia din Rahova. Mirela era gravidă în 7 luni și la finalul anului urma să-și cunoască fetița!
romaniatv.net
image
Românii care nu primesc pensie indiferent de vârstă. Cât trebuie să lucrezi de fapt pentru a beneficia de pensie de la stat
mediaflux.ro
image
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Jocuri clasice regândite: Fleet Hunters, un nou joc românesc pregătit de lansare pe Steam
actualitate.net
image
Orașul din România unde o casă costă cât o mașină second-hand. Ce dotări are locuința
click.ro
image
Mărturisirea cutremurătoare a Iustinei Loghin: „Tatăl meu și bunica paternă nu m-au dorit. Au vrut să mă avorteze”
click.ro
image
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
click.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
„Credea că are dreptul din naștere să se culce cu mine”. Mărturia care-l îngroapă pe fiul Reginei Elisabeta
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice în Turnul Dogarilor din cetatea medievală Bistrița (© Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud)
Descoperiri arheologice în Turnul Dogarilor din cetatea medievală Bistrița / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
image
Orașul din România unde o casă costă cât o mașină second-hand. Ce dotări are locuința

OK! Magazine

image
Ea este adevărată rebelă de la Palatul Buckingham. Puțini știu cum arată, deși e verișoara lui William și-a lui Harry

Click! Pentru femei

image
Tu ai petrece 9 ore pe săptămână la cosmetică? Așa își menține această vedetă obrazul fin!

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze