Gaza, lovită de o puternică furtună în plină iarnă. Regiunea este deja distrusă de război

O furtună violentă de iarnă agravează suferinţa a sute de mii de palestinieni din Fâşia Gaza, care a fost în mare parte distrusă în ultimii doi ani de lupte.

Multe dintre corturile în care oamenii se adăpostesc de frig şi ploaie au fost inundate, iar unele au fost sfâşiate de rafalele de vânt, a relatat luni agenţia de ştiri palestiniană WAFA. Corturile situate în apropierea plajei au fost distruse de valuri înalte, potrivit unui raport Al Jazeera.

Autorităţile locale au anunţat că o femeie şi un copil au murit, scrie Agerpres.

"Apa a intrat în cortul nostru înainte de răsăritul soarelui. În câteva minute, totul a fost inundat - saltelele, păturile şi hainele copiilor noştri", a declarat Khaled Abu Labda pentru DPA. "Am petrecut restul nopţii stând în frig pentru că nu aveam unde să mergem în altă parte", a spus Abu Labda, în vârstă de 41 de ani, din Deir al-Balah, în centrul Gazei.

"Am supravieţuit lunilor de bombardamente, dar acum ploaia ne termină", a adăugat o altă victimă, Aisha al-Najjar, pentru DPA.

Palestinienii, slăbiţi de război, foamete şi strămutare, au căutat adăpost în clădirile care sunt încă în picioare. Dar se află în pericolul constant ca structurile să se prăbuşească, după ce au fost avariate de bombardamentele israeliene în cursul conflictului.

Locuitorii din Gaza s-au confruntat cu furtuni repetate de la începutul lunii decembrie. Organizaţiile de ajutorare critică Israelul pentru blocarea transportului de containere rezidenţiale sau alte adăposturi mobile către Fâşia Gaza.

Conform estimărilor, aproximativ 200.000 de persoane din Fâşia Gaza au nevoie de adăpost.