Trump se declară furios după un presupus atac al Ucrainei asupra reședinței lui Puțin. „Una e să atace pentru că sunt atacaţi, alta e să-i atace casa”

Preşedintele american Donald Trump se declară luni ”foarte furios” din cauza unui presupus atac al Ucrainei vizând reşedinţa preşedintelui rus Vladimir Putin, despre care a spus că ”nu-i place”.

Potrivit preşedintelui american, preşedintele rus i-a spus, într-o convorbire la telefon mai devreme, luni, că a fost atacat la domiciliu de un atac ucrainean.

”Ştiţi cine mi-a spus despre asta? Preşedintele Putin, de dimineaţă (ora locală). A spus că a fost atacat, Nu e bine”, a declarat Donald Trump presei la primirea premierului Benajamin Netanyahu la reşedinţa sa, la Mar-a-Lago, în Florida, scrie News.

”Este o perioadă delicată. Nu este momentul potrivit. Una e să atace pentru că sunt atacaţi. Alta e să-i atace casa”, a declarat locatarul Casei Albe.

Înainte să se întâlnească cu premierul israelian Benajamin Netanyahu, Donald Trump a declarat că ”nu ştie” dacă declaraţii ruse potrivit cărora Ucraina a încercat să atace reşedinţa lui Vladimir Putin sunt adevărate.

Preşedintele american a anuţat, de asemenea, că a avut o ”discuţie bună” cu preşedintele rus.

El nu a făcut nico precizare despre natura şi conţinutul acestei convorbiri telefonice.

Anterior, o purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, anunţa pe X că cei doi şefi de stat au vrut o ”discuţie telefonică pozitivă despre Ucraina”.

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a respins luni acuzaţiile Rusiei, calificându-le drept "o nouă serie de minciuni".

El a declarat reporterilor prin WhatsApp că Rusia încearcă, prin astfel de declaraţii, să submineze progresele înregistrate în negocierile de pace dintre Ucraina şi SUA şi că Moscova pregăteşte terenul pentru un atac asupra clădirilor guvernamentale ucrainene din Kiev.