Luni, 29 Decembrie 2025
Adevărul
„Divorț” de răsunet la Filarmonica Transilvania. Motivul pentru care dirijorul Cristian Mandeal a părăsit scena

Publicat:

Maestrul Cristian Mandeal a explicat motivul pentru care, la finalul Concertului Symphonic Christmas, și-a anunțat retragerea pe termen nelimitat de la pupitrul orchestrei, vorbind despre o atmosferă instituțională devenită „toxică”, despre contracte semnate „pe bucățele” și lipsa cronică de comunicare.

Dirijorul Cristian Mandeal
Dirijorul Cristian Mandeal a părăsit Filarmonica Transilvania. Foto Virgil Oprina

„Problema mea principală este modul în care am fost tratat de către direcțiunea Filarmonicii. Ar fi trebuit să înțeleg de la bun început că oferta doamnei de a prelua postul de dirijor permanent după plecarea lui Gabriel Bebeșelea, ofertă inspirată de altfel de către Orchestră, se referea la o perioada limitată la timpul necesar pentru a găsi pe cineva mai convenabil. De altfel lucrul acesta ar fi trebuit să-l pricep încă din clipa în care am fost angajat cu un contract de un singur an cu posibilitate de prelungire și nu cu un contract de 3 ani minimum, așa cum se procedează cam peste tot. Lucrul mi-a devenit mai clar în momentul în care prelungirile anuale s-au transformat în prelungiri lunare. Motivația oficială a fost legată de teama aplicabilității acelui articol 38, aliniatul 10, din Legea-cadru nr.153/2017 prin care se prevedea imposibilitatea cumulului pensiei cu salariul începând din ianuarie 2026”, a explicat dirijorul Cristian Mandeal, într-un interviu acordat pentru Ziarul Făclia.

Acesta a detaliat că „doamna manager a reușit să convingă și orchestra că în cazul în care nu ar fi angajat altcineva, s-ar putea pierde postul de dirijor, lucru îndoielnic în ceea ce privește posturile de conducere”.

„În felul acesta, și având de un timp deja pe altcineva în vizor, contractul mi-a fost întrerupt la 1 decembrie fără a mai aștepta data limită a sfârșitului anului. Faptul mi s-a comunicat de la birouri, fără nici o vorbuliță din partea doamnei. Concertul meu de Crăciun din 19 decembrie s-a desfășurat așadar în regim de dirijor invitat. Între timp sentimentul de a fi fost tratat tot timpul ca o ,,manta de vreme rea” mi s-a adâncit în plus aflând în 22 decembrie despre suspendarea susnumitul articol, deci despre abrogarea susnumitei interdicții, lucru ușor previzibil în condițiile unei Românii aflate într-o adâncă penurie de cadre superior calificate. Odată cu suspendarea contractului mi-au fost luate și două dintre cele patru concerte programate până la sfârșitul stagiunii și distribuite noului venit, iar asta fără a fi informat oficial. Am aflat acest lucru de la avizierul orchestrei. (Ar fi fost distractiv să-mi fi cumpărat deja biletul de avion pentru ianuarie). Mai mult decât atât, programul primului dintre cele două concerte dispărute, program alcătuit de mine, i-a fost transferat în totalitate noului venit fără nici o jenă, iar la al doilea, cel de închidere de stagiune, a fost înlocuită Simfonia a 3-a de Enescu, adevărat eveniment cultural, cu o serie de dansuri slave și ungare de Dvorak și Brahms. Se știa de foarte mult timp, inclusiv de către Orchestră, de cel puțin o jumătate de an, că voi fi înlocuit indiferent de efectul legii. În condițiile acestea am considerat ca fiind inoportrună continuarea activității mele la Filarmonica Transilvania atâta vreme cât această persoană se va mai afla la conducerea instituției. Titlul de Dirijor Emerit, dealtfel inspirat de către prim concertmaestru Ana Török și în nici un caz dorit de doamna Sbârciu, l-am acceptat în scris înainte orchestrei și de aceea nu l-am putut refuza în mod deschis pe scenă”, a afirmat maestrul.

Acesta a subliniat că una dintre marile probleme din Filarmonică este și lipsa de comunicare directă cu conducerea.

Este anormal pentru dirijorul principal al Filarmonicii să relaționeze doar prin intermediul birourilor. Doamna manager nu răspunde nici la telefon și nici la mesajele scrise. Același lucru li se întâmplă chiar și Maestrului Lawrence Foster sau Maestrului Vasile Jucan, parteneri ai Filarmonicii  la fel de importanți ca și mine. Se naște astfel din start o atmosferă nesănătoasă, tensionată, neprietenoasă într-o relație ce ar trebui să fie de colaborare, încredere și respect reciproc.  Afirmațiile mele pot fi oricând dovedite prin reluarea corespondenței oficiale pe care am avut-o cu Filarmonica, petrecută exclusiv între birouri și mine. În relația cu Orchestra se practică o lipsă de transparență asemănătoare. Deciziile sunt ambigue, nu se știe adeseori nimic precis,  zvonistica e la ea acasă, orchestra a fost divizată în cel puțin trei fracțiuni, o parte din aceasta, doar o parte votează performanța dirijorilor, se vorbește în șoaptă, pe la colțuri, cu privirile îndreptate în jos, fără a se spune lucrurilor pe nume. Atmosfera generală a devenit toxică”, a mai spus maestrul.

Amintim că pe 19 decembrie, la finalul concertului „Symphonic Christmas”, Maestrul Cristian Mandeal a anunțat oficial retragerea sa de la pupitrul Orchestrei Filarmonicii Transilvania pentru o perioadă nedeterminată. Momentul, marcat de o emoție profundă, a culminat cu acordarea titlului de „Dirijor Emerit” maestrului, ca semn de recunoaștere pentru o colaborare de aur care a atins apogeul pe marile scene, inclusiv în Festivalul „George Enescu”.

