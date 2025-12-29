Premierul Olandei, vizită oficială la Câmpia Turzii. Va fi însoțit de Ilie Bolojan

Potrivit anunțului dat de Guvern, premierul Olandei, Dick Schoof, va vizita marți, alături de premierul Bolojan, Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu”, de la Câmpia Turzii în județul Cluj.

Premierul Ilie Bolojan va vizita marţi, începând cu ora 11:30, împreună cu Prim-ministrul Olandei, Dick Schoof, trupele române şi olandeze aflate la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu”, de la Câmpia Turzii.

Vizita începe de la orele 11:30. Cei doi prim-miniștri vor avea și o întrevedere, iar pe agenda discuțiilor se află stadiul cooperării bilaterale atât în domeniul apărării, cât și în cel economic, precum și situația de securitate regională.

În cadrul vizitei vor participa și noul ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, dar și Mihai Jurca, Consilier de Stat în cancelaria Prim-Ministrului. La eveniment va lua parte și Luminița Odobescu, în locul șefului Statului Major al Apărării, general- locotenent Dragoș Dumitru Iacob.