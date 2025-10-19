search
Duminică, 19 Octombrie 2025
Explozia din Rahova scoate la iveală un lanț de erori. Expert: Toți au greșit - instituțiile, furnizorul de gaze și administratorul

Publicat:

Explozia din Rahova, soldată cu moartea a trei persoane și rănirea altor 15, pare să fi avut la bază o multitudine de greșeli în care pare să fi fost implicați deopotrivă toți actorii, atât Distrigaz și firma chemată să constate și să repare defecțiunile, cât și administratorul blocului, după cum au declarat pentru „Adevărul” experți în domeniu.

Sunt multe motive care au provocat explozia
Sunt multe motive care au provocat explozia

Specialiștii consultați de „Adevărul” au scos la iveală o serie de ipoteze, unele dintre ele chiar șocante, odată ce faptele au fost săvârșite cu bună știință, ignorând realitatea, doar pe principiul „Nu mi se întâmplă mie!”.

„Problema sigiliului care a fost pus pe robinetul de gaze este una colaterală. Dacă eu am închis robinetul și am pus sigiliul, așa trebuie să rămână. Cine deschide robinetul trebuie să știe că poate să moară. Dacă robinetul este închis, este închis pentru că alimentarea cu gaze în continuare este un pericol! Problema este că românii nu cred că li se poate întâmpla lor! Problema este că niște oameni inconștienți au pornit gazul.

Problema este că un criminal a deschis acel robinet”, au declarat pentru „Adevărul” reprezentanți ai Asociației Energia Inteligentă (AEI).

Potrivit acestora, anual, în România, se montează circa 20.000 de sigilii pe robineți de gaze, dar în 90% dintre situații acestea sunt îndepărtate, iar gazele sunt pornite, punând în pericol toate persoanele care locuiesc în clădirea cu pricina.

Culpa comună

Un specialist în instalații de gaze a explicat pentru Adevărul că este vorba de o culpă comună.

Cu certitudine, nu există ventilație pe casa scării”, a declarat unul dintre specialiști.

Potrivit acestuia, tragedia ridică o mulțime de semne de întrebare:
- cât de veche e instalația de gaze? pentru că este foarte posibil să fi cedat.

- dacă blocul a fost anvelopat, s-a făcut revizia ulterior? „Pentru că sunt foarte mulți locatari și administratori care nu fac revizia după anvelopare, iar acesta este un risc major, pentru că în cadrul lucrărilor de anvelopare pot fi „deranjate” țevile de gaze. Trebuie făcută revizia după anvelopare, dar nu o face nimeni, pentru că e scumpă”, a spus el.

Potrivit specialistului, în cazul în care într-un bloc se simte miros de gaze procedura este extrem de clară: „Chemi firma autorizată de ANRE să repare, ea oprește gazul, anunță locatarii, dar nu are voie sub nicio formă să dea din nou drumul la gaze”.

„Problema este că, în unele cazuri, cum a fost și cel despre care vorbim, locatarii cheamă Distrigaz, dar Distrigaz nu mai face verificări și revizii, adică nu caută defectul, doar închide robinetul și-l sigilează”, a declarat expertul pentru „Adevărul”.

Pe de altă parte, a explicat acesta, asociația de proprietari are obligația de a schimba o dată la 3 ani senzorii de gaze, dar nu o fac. „Nu schimbă senzorii de gaze, pentru că nu le convine (locatarilor - n. red.). Că poate ține unul butoiul cu varză murată pe casa scărilor și din cauza gazelor se declanșează senzorii și se oprește automat alimentarea cu gaze naturale. Și trebuie iar chemată firma să constate, să facă revizia, iar revizia costă”, a explicat el.

Citește și: Ce a dus la explozia devastatoare din Capitală. Raed Arafat avertizează: „Dacă a fost oprit gazul, probabil că cineva l-a deschis”

„Un alt mare semn de întrebare este dacă asociația de proprietari făcuse revizia la gaze. Dacă nu a făcut-o, e vinovată! Revizia trebuie efectuată obligatoriu din 2 în 2 ani. O altă mare problemă este legată de persoane care a oprit gazele și a pus sigiliul, pentru că se știe, s-au văzut n cazuri în care proprietarii de apartamente au deschis gazele. Un instalator serios ar fi scos regulatorul, ca să nu mai poată fi repornite gazele”, a explicat specialistul, sub protecția anonimatului.

Care sunt motivele care pot duce la scurgerea de gaze

Întrebat care sunt motivele care pot duce la scurgerea de gaze, expertul a declarat că sunt multe și nu toate țin de acțiunile sau inacțiunile proprietarilor.

„În primul rând vorbim de lucrări prost făcute, de vreun Dorel care a lucrat cu țevile și n-a făcut lucrarea bine. Apoi putem vorbi despre mișcări tectonice, dar nu a fost cazul în situația de față. Poate fi vorba și de coroziunea șevilor de gaze în timp, dar asta ar fi trebuit să se vadă când s-a făcut revizia. Un alt motiv poate fi legat de schimbarea vreunui contor de gaze, fără a se verifica dacă s-a rupt sau nu garnitura. Sau poate s-a spart vreun contor, că s-au mai întâlnit astfel de cazuri. Poate instalația de gaze e foarte veche și a cedat. Astea sunt motivele care pot duce la o astfel de acumulare de gaze”, a declarat expertul pentru „Adevărul”.

3 morți și 15 răniți

Vineri dimineață, la ora 9.07 minute, a avut loc o puternică explozie la un bloc situat în apropierea Liceului Dimitrie Bolintineanu din cartierul Rahova. În urma acesteia, 3 persoane au decedatși alte 15 au fost rănite. Dintre răniți, 7 persoane au fost deja externate, iar un bărbat a fost transferat în Austria.

Din primele informații a reieșit că acumularea de gazea dus la explozie, mai ales că oamenii din zonă semnalaseră încă de joi mirosul puternic și sunaseră la compania de distribuție gaze. 

Raed Arafat a confirmat că echipele de la gaze interveniseră cu o zi înainte și opriseră alimentarea, după ce locatarii au reclamat miros puternic în clădire.

Întrebat atunci cum a fost posibilă explozia, dacă alimentarea a fost oprită, Raed Arafat a răspuns: „Dacă a fost oprit gazul, probabil că cineva l-a deschis. Asta urmează să vedem.”

„Cel mai probabil cauza este gazul. Asta e cert. Aproape nu putem să spunem că e altceva. Dar ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, sunt multe aspecte care se discută, aici rămâne să vină specialiștii în domeniu să spună exact ce a fost acolo și cum s-a întâmplat”, a explicat șeful DSU.

Ipoteza acumulării de gaze a fost confirmată și de prefectul Capitalei, Andrei Nistor, care a precizat că, deși nu se mai simte miros de gaze, „este destul de clar că aceasta este cauza”.

În urma deflagrației, blocul a fost evacuat complet.

