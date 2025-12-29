Tragedie în Orșova. Un bărbat a murit în timpul unui atac de panică, după ce i-a luat foc casa

Un incendiu izbucnit luni după-amiază în gospodăria unui bărbat din Orșova s-a soldat cu tragedie. Proprietarul a murit la spital, unde a fost dus după ce a făcut un atac de panică.

Un bărbat de 57 de ani și-a pierdut viața în urma unui incendiu izbucnit luni, 29 decembrie, la o anexă a locuinței sale din municipiul Orșova, județul Mehedinți, după ce a suferit un atac de panică provocat de flăcările care cuprinseseră gospodăria.

Cel care a anunţat incendiul a fost chiar proprietarul, care, în jurul orei 16:30, a sunat la 112 şi a cerut ajutorul pompierilor.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, la fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Poliției municipiului Orșova și pompieri de la I.S.U. Drobeta - Detașamentul Orșova, care au acționat pentru delimitarea zonei de pericol și pentru stingerea incendiului care cuprinseseră anexele gospodăriei.

În timpul incidentului, bărbatul, în vârstă de 57 de ani, a suferit un atac de panică şi a fost transportat la spital, dar, din păcate, atacul i-a fost fatal.

„În urma incendiului, apelantul a suferit un atac de panică și a fost transportat de urgență la Spitalul municipiului Orșova, unde, din păcate, a decedat. Pagubele urmează a fi stabilite”, se arată în comunicatul transmis de IPJ Mehedinți.

Poliţiştii au demarat o anchetă pentru a stabili cauzele producerii incendiului şi au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere din culpă.