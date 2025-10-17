search
Vineri, 17 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Cine a rupt sigiliul de la branșamentul blocului din Rahova în care a avut loc explozia. Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”

0
0
Publicat:

Sigiliul aplicat ca urmare a intervenției din 16 octombrie la blocul în care vineri a avut loc o explozie a fost rupt din cauza unei intervenții neautorizate, nu din cauza exploziei, a precizat agentul de intervenție al Distrigaz Sud Rețele.

Blocul a fost distrus. FOTO Meteoplus
Blocul a fost distrus. FOTO Meteoplus

Reprezentanții companiei au explicat vineri seara, că robinetul de branşament pe care s-a aplicat sigiliul după închidere nu a fost afectat de explozie, fiind protejat de o firidă.

„În conformitate cu legislaţia în vigoare Distrigaz Sud Reţele are obligaţia de a pune în siguranţă imobilul prin întreruperea alimentării cu gaze naturale până la remedierea, de către o firmă autorizată de ANRE. De asemenea, clientului îi revin următoarele obligaţii: să întreţină şi să exploateze în condiţii de siguranţă instalaţia de utilizare a gazelor naturale; să asigure efectuarea verificărilor şi reviziilor tehnice periodice ale instalaţiei de utilizare a gazelor naturale; să asigure remedierea defecţiunilor în funcţionarea instalaţiei de utilizare numai prin intermediul operatorilor economici autorizaţi de ANRE; să folosească exclusiv aparate consumatoare de combustibili gazoşi care respectă cerinţele legislaţiei în vigoare şi să efectueze verificarea şi repararea acestora, prin intermediul unor operatori economici autorizaţi de organisme abilitate”, se subliniază într-un comunicat.

Compania spune că, pentru reluarea alimentării cu gaze naturale, de către Distrigaz Sud Rețele, a clienților afectați, este necesară îndeplinirea următoarelor condiții: contractarea, de către clienți, a unui operator economic autorizat ANRE pentru remedierea defectelor și efectuarea reviziei tehnice a instalației interioare de utilizare; transmiterea către Distrigaz Sud Rețele a documentelor justificative întocmite de către respectivul operator economic.

Pe cine dau vina locatarii

Dar cine a rupt sigiliul? Este întrebarea pe care și-o pun atât autoritățile, cât mai ales cei afectați de explozie.

Un locatar al blocului din Rahova care spune că a participat la toate demersurile făcute de oameni pentru a se rezolva problema scurgerilor de gaz, a relatat, pentru Antena 3 CNN, că o firmă recomandată de Distrigaz a venit joi seara și a rupt șigiliul, dând drumul la robinetul de gaze fără să verifice apartamentele.

Citește și: Bujduveanu promite sprijin total după explozia din Rahova: „Nu va exista nicio nevoie de bază neacoperită de Primăria Municipiului București”

„Ne-au dat un număr de telefon. Administratora a luat legătură cu firma respectivă, a zis că ne costă 2.700 lei să vină să verifice toate apartamentele și să ne dea drumul la gaz. Am zis ok. La ora 17:00, au venit, au rupt sigiliul, a dat drumul la gaz, zice să-mi plătiți 1.500 lei. Cei cu care am luat legătura colaborează cu Distrigazul. Ei au rupt sigiliul, au dat drumul, cică 1.500 lei. Și acum doamna administrator zice: „Domnule, cum să vă dăm 1.500 lei? Nu trebuie să verificați, că am vorbit că trebuie să verificați? Și zice: nu, vă dăm drumul, plătiți 1.500 lei, vă dăm drumul până mâine și mâine trebuie să semnăm un contract în care să vă montăm senzor la fiecare apartament”, a povestit, pentru sursa citată, Ghiță Găinaru, locatar.

Bărbatul a continuat:

„N-am fost de acord cu acea plată.  Să dăm drumul la gaz fără să fie verificată nicio țeavă și domnul s-a dus, a închis robinetul la loc cu sigiliul rupt. S-a închis și a plecat și a fost bun plecat. A rămas mirosul același de puternic în scară. Am stat cu ușile deschise toată noaptea la bloc și dimineață s-a produs ceea ce s-a produs”, a mai spus bărbatul.

Ce spune compania incriminată

Reprezentanții companiei incriminate de locatari au negat însă că angajații săi au făcut verificări sau că ar fi rupt sigiliul.

„Noi am fost la fața locului și i-am comunicat doamnei că nu îndeplinea condițiile instalația. Doamna nu a vrut să continue contractul. Nu existau senzori de gaz, nu aveau senzori de detecție. Nu au umblat la instalația de gaze (n.r. colegii)”, a declarat, la Antena 3 CNN, reprezentantul companiei care a fost joi seara la blocul din Rahova.

Amintim că trei persoane au murit și 20 au fost rănite în urma exploziei care s-a produs vineri într-un bloc de locuințe din Sectorul 5 al Capitalei.

Cel mai probabil, blocul afectat de explozie nu va mai putea fi reabilitat și va trebui demolat, a spus, vineri, premierul Ilie Bolojan.

Peste 400 de persoane sunt afectate în urma deflagrației.

S-a deschis dosar penal cu privire la explozia din Rahova

Amintim că Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a preluat ancheta în cazul exploziei devastatoare din Sectorul 5 al Capitalei.

Anchetatorii efectuează investigații in rem sub aspectul comiterii infracțiunii de distrugere din culpă, prevăzută de articolul 255 alineatele 1 și 2 din Codul penal.  

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Rușii și-au doborât propriul avion de vânătoare încercând să doboare dronele Kievului
digi24.ro
image
Un bloc de 8 etaje a fost aproape distrus de o explozie în București. Sunt mai multe victime
stirileprotv.ro
image
Călin Georgescu, REACȚIE după explozia din Rahova: „Fiecare român care simte durerea...”
gandul.ro
image
Arafat, despre explozia din București: Pompierii au fost prezenți joi, la solicitarea locatarilor
mediafax.ro
image
”Sensibilul” baron Ionel Arsene vrea să scape de pedeapsa din România după modelul Alina Bica. Fostul șef CJ Neamț a fugit în Italia de frica pușcăriei
fanatik.ro
image
Descoperire făcută după tragedia din Rahova. Ce se vede în imaginile Google Street View din 2023
libertatea.ro
image
Locatarii contrazic varianta Distrigaz: „Pentru ca nu li s-au dat bani, au rupt sigiliul și au plecat. Mirosea a gaz până la etajul 7”
digi24.ro
image
Tatăl lui Costel Gâlcă locuiește imediat lângă blocul care a explodat în Rahova! Antrenorul a copilărit în acel imobil
gsp.ro
image
Mădălina Ghenea a decis să spună adevărul: ”Am boala. Mă simt extrem de rău”
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
antena3.ro
image
Peste 1.000 de locuinţe din Rahova, fără gaze după explozia devastatoare. Anunţul Distrigaz
observatornews.ro
image
Răsturnare de situație! Cine ar fi umblat la robinetul de gaz al blocului din Rahova. Acuzații grave: 'Zice să-mi plătiți 1.500 lei
cancan.ro
image
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
prosport.ro
image
Detalii tulburătoare după explozia din Rahova: o femeie însărcinată, printre victimele decedate. Un bărbat aruncat de suflul deflagrației în blocul de vizavi
playtech.ro
image
FCSB transferă din Portugalia! Anunțul lui MM Stoica și cum se poate schimba echipa: “Așa putem să jucăm”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de teatru: Jurgen Klopp a semnat!
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în fața blocului distrus din Rahova! Momentul în care mama femeii însărcinate, moarte în explozie, a fost îmbrățișată de un psiholog ISU
kanald.ro
image
Compania cu cel mai mare preţ al energiei electrice. Cine are cel mai mic tarif
playtech.ro
image
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat vineri seara. Se taie salariile, indemnizaţiile, sporurile, IMEDIAT ce apare legea în Monitor
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație în explozia din sectorul 5. UPDATE: Distrigaz revine cu precizări. Cine a rupt sigiliul și a dat drumul la gaze în blocul tragediei
mediaflux.ro
image
Tatăl lui Costel Gâlcă locuiește imediat lângă blocul care a explodat în Rahova! Antrenorul a copilărit în acel imobil
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Horoscopul de astăzi, 16 octombrie 2025: Schimbări bruște de energie afectează aceste semne zodiacale, pe măsură ce Luna se întâlnește cu Ketu în semnul Leului
actualitate.net
image
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
click.ro
image
Horoscop săptămâna 17-23 octombrie. Berbecii au o săptămână complicată, schimbări importante în carieră pentru Gemeni, șanse de creștere financiară pentru Raci
click.ro
image
Orașul din România unde o casă costă cât o mașină second-hand. Ce dotări are locuința
click.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
„Credea că are dreptul din naștere să se culce cu mine”. Mărturia care-l îngroapă pe fiul Reginei Elisabeta
okmagazine.ro
Tom Cruise, Ana de Armas foto Profimedia jpg
Tom Cruise s-a despărțit de iubita cu aproape 30 de ani mai tânără! Ce defect i-a găsit?
clickpentrufemei.ro
Foto: Camelia Săvescu, Referent de Specialitate, Biroul de Marketing, Muzeul Olteniei
O „ghetuță” de acum 3500 de ani, descoperită în județul Dolj
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
image
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?

OK! Magazine

image
Umorul Prințului William este ADORABIL! Ce remarcă amuzantă a făcut viitorul rege în compania soției sale Kate

Click! Pentru femei

image
Ele sunt cele mai sexy mămici! Gigi Hadid, Adriana Lima și Emily Ratajkowski au făcut furori în lenjerie intimă!

Click! Sănătate

image
4 vaccinuri care pot reduce riscul de demență, potrivit cercetătorilor