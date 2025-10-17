Cine a rupt sigiliul de la branșamentul blocului din Rahova în care a avut loc explozia. Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”

Sigiliul aplicat ca urmare a intervenției din 16 octombrie la blocul în care vineri a avut loc o explozie a fost rupt din cauza unei intervenții neautorizate, nu din cauza exploziei, a precizat agentul de intervenție al Distrigaz Sud Rețele.

Reprezentanții companiei au explicat vineri seara, că robinetul de branşament pe care s-a aplicat sigiliul după închidere nu a fost afectat de explozie, fiind protejat de o firidă.

„În conformitate cu legislaţia în vigoare Distrigaz Sud Reţele are obligaţia de a pune în siguranţă imobilul prin întreruperea alimentării cu gaze naturale până la remedierea, de către o firmă autorizată de ANRE. De asemenea, clientului îi revin următoarele obligaţii: să întreţină şi să exploateze în condiţii de siguranţă instalaţia de utilizare a gazelor naturale; să asigure efectuarea verificărilor şi reviziilor tehnice periodice ale instalaţiei de utilizare a gazelor naturale; să asigure remedierea defecţiunilor în funcţionarea instalaţiei de utilizare numai prin intermediul operatorilor economici autorizaţi de ANRE; să folosească exclusiv aparate consumatoare de combustibili gazoşi care respectă cerinţele legislaţiei în vigoare şi să efectueze verificarea şi repararea acestora, prin intermediul unor operatori economici autorizaţi de organisme abilitate”, se subliniază într-un comunicat.

Compania spune că, pentru reluarea alimentării cu gaze naturale, de către Distrigaz Sud Rețele, a clienților afectați, este necesară îndeplinirea următoarelor condiții: contractarea, de către clienți, a unui operator economic autorizat ANRE pentru remedierea defectelor și efectuarea reviziei tehnice a instalației interioare de utilizare; transmiterea către Distrigaz Sud Rețele a documentelor justificative întocmite de către respectivul operator economic.

Pe cine dau vina locatarii

Dar cine a rupt sigiliul? Este întrebarea pe care și-o pun atât autoritățile, cât mai ales cei afectați de explozie.

Un locatar al blocului din Rahova care spune că a participat la toate demersurile făcute de oameni pentru a se rezolva problema scurgerilor de gaz, a relatat, pentru Antena 3 CNN, că o firmă recomandată de Distrigaz a venit joi seara și a rupt șigiliul, dând drumul la robinetul de gaze fără să verifice apartamentele.

„Ne-au dat un număr de telefon. Administratora a luat legătură cu firma respectivă, a zis că ne costă 2.700 lei să vină să verifice toate apartamentele și să ne dea drumul la gaz. Am zis ok. La ora 17:00, au venit, au rupt sigiliul, a dat drumul la gaz, zice să-mi plătiți 1.500 lei. Cei cu care am luat legătura colaborează cu Distrigazul. Ei au rupt sigiliul, au dat drumul, cică 1.500 lei. Și acum doamna administrator zice: „Domnule, cum să vă dăm 1.500 lei? Nu trebuie să verificați, că am vorbit că trebuie să verificați? Și zice: nu, vă dăm drumul, plătiți 1.500 lei, vă dăm drumul până mâine și mâine trebuie să semnăm un contract în care să vă montăm senzor la fiecare apartament”, a povestit, pentru sursa citată, Ghiță Găinaru, locatar.

Bărbatul a continuat:

„N-am fost de acord cu acea plată. Să dăm drumul la gaz fără să fie verificată nicio țeavă și domnul s-a dus, a închis robinetul la loc cu sigiliul rupt. S-a închis și a plecat și a fost bun plecat. A rămas mirosul același de puternic în scară. Am stat cu ușile deschise toată noaptea la bloc și dimineață s-a produs ceea ce s-a produs”, a mai spus bărbatul.

Ce spune compania incriminată

Reprezentanții companiei incriminate de locatari au negat însă că angajații săi au făcut verificări sau că ar fi rupt sigiliul.

„Noi am fost la fața locului și i-am comunicat doamnei că nu îndeplinea condițiile instalația. Doamna nu a vrut să continue contractul. Nu existau senzori de gaz, nu aveau senzori de detecție. Nu au umblat la instalația de gaze (n.r. colegii)”, a declarat, la Antena 3 CNN, reprezentantul companiei care a fost joi seara la blocul din Rahova.

Amintim că trei persoane au murit și 20 au fost rănite în urma exploziei care s-a produs vineri într-un bloc de locuințe din Sectorul 5 al Capitalei.

Cel mai probabil, blocul afectat de explozie nu va mai putea fi reabilitat și va trebui demolat, a spus, vineri, premierul Ilie Bolojan.

Peste 400 de persoane sunt afectate în urma deflagrației.

S-a deschis dosar penal cu privire la explozia din Rahova

Amintim că Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a preluat ancheta în cazul exploziei devastatoare din Sectorul 5 al Capitalei.

Anchetatorii efectuează investigații in rem sub aspectul comiterii infracțiunii de distrugere din culpă, prevăzută de articolul 255 alineatele 1 și 2 din Codul penal.