Val de revoltă după tragedia din Rahova. Instituțiile, acuzate că au ignorat semnalele de pericol: „Punem sigiliu și plecăm?”

Explozia din Rahova a stârnit un val de indignare în rândul românilor, care acuză statul că nu face nimic concret pentru a-și proteja cetățenii. Nu este vorba doar despre proceduri ignorate sau legi permisive, ci și despre lipsa de reacție din partea instituțiilor, cum ar fi ANRE sau Distrigaz, în condițiile în care existau semnale clare de pericol. Pe rețelele sociale, oamenii cer răspunsuri și trag un semnal de alarmă: tragedia putea fi prevenită.

„Deci vine echipa Distrigaz, taie gazul, pune sigiliu ȘI ATÂT? Și cine ar trebui să găsească unde sunt scurgerile? Cine ar trebui să repare fisurile? Locatarii? Punem sigiliu și plecăm? Așteptăm ca țevile să se repare singure? E octombrie, e frig afară, oamenii au nevoie de gaz să se încălzească și să mănânce. Pui sigiliu și PLECI? Da, cine a rupt sigiliul și a dat drumul la gaz e criminal. Dar același lucru îl putem spune despre Distrigaz, dacă intervine la scurgeri de gaz în halul ăsta. Încă un Colectiv pentru care nu va fi nimeni de vină. Mor oameni, dar măcar s-a pus sigiliu”, a reacționat revoltat expertul în resurse umane Doru Șupeală pe pagina sa de Facebook.

„În mod cert, vinovat direct pentru tragedie e cel ce a dat drumul la vana de gaz, rupând sigiliul. Ancheta (sper), că va stabili cine. Probabil a preferat să riște o explozie pentru că nu voia să înghețe de frig in casa sau sa nu stea făra cafeaua de dimineață sau ciorba pentru copii. Dar de ce să ajungi în situatia de a sta 3 zile fara gaze? Nu trebuie să treacă timpul asta că sa descopere tratament pentru cancer. Trebuia doar sa rezolve un robinet stricat.

Nu cumva și aici e o problema? Distrigaz are echipe de intervenție. Au fost sunați, au depistat o problema și gata, și-au făcut treaba. Au închis gazul. De ce doar atât e treaba lor? Pentru că în spatele Distrigaz stau firmele cumnaților celor de acolo, care trebuie să facă și ei un ban cinstit. Pentru un (...) robinet stricat asociația trebuia să plătească 2700 lei. Și blocul sa stea 3 zile in frig. La cine ajungeau banii aia? La firma sugerată chiar de angajatul Distrigaz (cel ce a venit în control a dat asociației un număr unde sa sune). Nu acuz cu nimic pe omul respectiv. Poate el nu avea nici o legătură cu firma respectiva. Dar nu cumva procedura asta a fost gândită TOCMAI pentru a da o pâine și firmelor ălora ale cumnaților?

Știu foarte bine procedura. Se raportează avaria, echipa Distrigaz vine și sigilează vana. Apoi vine o firmă particulară, remediază problema, apoi verifica instalația in fiecare apartament (pe bani multi) și anunță la Distrigaz remedierea. Și după alt timp vine echipa și da din nou drumul la gaz. Teoretic suna bine. Practic generează costuri foarte mari și timpi morți. Da, părerea mea e că procedura a fost gândită tocmai sa mănânce și căpușele. Iată, până la urmă din nou corupția ucide”, a scris pe Reddit un internaut.

„Tocmai, pentru că statul impune standarde foarte stricte pentru ca o firmă să fie autorizată să lucreze la instalațiile de gaze, costurile sunt mari. Angajații trebuie să fie autorizați și asta înseamnă bani dați pe cursuri, examene, autorizații și salarii mari. Firma trebuie să fie și ea autorizată și pentru asta trebuie să cheltuie bani pe echipamente specifice, inspecții, autorizări etc. Morivul fiind că este un domeniu foarte riscant unde se pot întâmpla nenorociri mari dacă se bagă Dorel sa facă chestii”, a explicat un altul.

„Pe hârtie poate se întâmpla ce spui tu. La mine la bloc la fel s-a întâmplat. A venit Distrigaz, a sigilat robinetul, a venit o firmă particulară, a desigilat și lucrat, iar actele la Distrigaz au fost depuse mai târziu. Distrigaz nici nu a mai venit să se uite ce au lucrat ăia”, a scris un alt bărbat..

„Apropo de bloc. Statul nu are nici o treabă - orcii zuzuraniști fac circ și mint ca porcii - Distrigaz e privată, firmele de reparații sunt private, ăia din bloc ce treaba au cu statul. Și sunt sigur că procedurile sunt clare și știute de toți. Însă dă-le dracu de reguli, noi suntem șmecheri, știm mai bine, nu ne punem domne casca de protecție pe șantier și nu ne punem centura în mașină... ce suntem proști? Păi tocmai - sunteți prosti cu spume și muriți din cauza asta !!!!!”, a scris pe Facebook și economistul Andrei Caramitru.

Ce spun locatarii

Declarațiile locatarilor arată că lucrurile n-au stat deloc așa cum au afirmat autoritățile și companiile care ar fi trebuit să rezolve problema scurgerii de gaze care a dus la moartea a trei locatari.

Un locatar al blocului din Rahova, în care a avut loc explozia de vineri, a spus că a participat la toate demersurile făcute de oameni pentru a se rezolva problema scurgerilor de gaz și a mirosului care se simțea pe casa scării. Acesta a povestit că o firmă recomandată de Distrigaz a venit joi seara și a rupt sigiliul, a dat drumul la robinetul de gaze fără să verifice apartamentele, apoi echipa a cerut 1.500 de lei, cu promisiunea că vor veni să rezolve a doua zi.

A doua zi n-am mai fost cazul...

Locatarii sunaseră disperați inclusiv la 112 să ceară ajutor, spunând că mirosul de gaze este insuportabil și că se tem pentru viețile lor. La ora 9.07 minute blocul a explodat.

Ce spun Distrigaz și ANRE

Însă Distrigaz și ANRE pare să fi avut informații complet diferite. Datele furnizate de compania privată și cele date publicității de instituția de stat nu sunt în concordanță.

Vineri, la ora 9:18, ISU a activat planul roșu de intervenție și a dispus trimiterea de mașini de pompieri, a comunicat DSU. Dar într-un comunicat al ANRE se susține că Distrigaz a găsit sigiliul rupt la 9:30 și că „⁠la scurt timp după această constatare a avut loc explozia”.

Comunicatul ANRE:

„ANRE transmite condoleanțe familiei și apropiaților celor care au suferit pierderi de vieți omenești în explozia din Cartierul Rahova.

Președintele ANRE George Niculescu a dispus efectuarea unui control la Distrigaz Sud Rețele pentru a verifica dacă modalitatea de acțiune/intervenție a operatorului de distribuție a respectat prevederile legale, precum și asupra firmelor care au asigurat verificarea echipamentelor care consumă gaze naturale din respectivul loc de consum.

Echipele de control se află pe teren în acest moment. În legătură cu circumstanțele în care s-a produs tragedia, ANRE prezintă informațiile pe care le are de la operatorul de distribuție.

Astfel:

– în data 16 octombrie, în urma unei sesizari, operatorul de distribuție a sistat serviciul de alimentare cu gaze naturale, acționând de la distanță electrovalva. Ulterior, un echipaj s-a deplasat la adresă și a sigilat electrovalva respectivă.

– ⁠în data de 17 octombrie, în urma unei noi sesizari, echipajul Distrigaz Sud Rețele care s-a deplasat la locație a sesizat ca sigiliul care fusese pus în ziua precedentă era rupt.

– ⁠ora la care s-a constatat că sigiliul era rupt a fost aproximativ 09:30.

– ⁠la scurt timp după această constatare a avut loc explozia”.

Ce spune Distrigaz:

„În dimineața zilei de 17 octombrie 2025, ora 08:44, Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele a fost sesizat din nou, cu privire la prezența unui miros de gaze naturale la același imobil. Echipele de intervenție ale companiei au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei. În același timp, au ajuns la fața locului și pompierii, iar agentul de intervenție al Distrigaz Sud Rețele a constatat sigiliul rupt de pe robinetul închis în ziua precedentă”.

Pe de altă parte, șeful DSU, Raed Arafat, a spus că pe 16 octombrie, cu o zi înainte de tragedie, „pompierii au închis alimentarea cu gaz până au ajuns reprezentanții Distrigaz!”.

Ce știm până acum

Dincolo de statisticile oficiale privind numărul morților și răniților și starea acestora de sănătate nu știm prea multe lucruri.

Există o mulțime de informații publice din care reiese că probvlema scurgerii de gaze era cunoscută de cel puțin 2 zile înaintea tragediei și că locatarii au sunat la 112, la Distrigaz, la firma autorizată de ANRE să constate și să efectueze reparațiile. Tot oamenii spun că reprezentanții acestei firme autorizate de ANRE să remedieze defecțiunile sunt cei care au rupt sigiliul și au dat drumul la gaze, în ciuda pericolului la care-i expunea pe locatari.

Alte date oficiale vin de la Primăria Capitalei:



- 286 de persoane au fost evaluate și consiliate psihologic;

- 66 de persoane sunt cazate în unități hoteliere partenere – dintre acestea, 3 sunt copii, iar 11 sunt vârstnici;

- Sunt disponibile 411 locuri de cazare pentru oricine are nevoie de sprijin;

- Echipele au desfășurat 200 de ședințe de consiliere psihologică;

- 3 familii au primit ajutor în refacerea documentelor pierdute;

- La linia 021.9524 s-au înregistrat 118 apeluri pentru informații și îndrumare.

- Echipele PMB și DGASMB evaluează în continuare locuințele afectate pentru a identifica nevoile și a oferi soluții rapide și personalizate.

- Toate persoanele evacuate primesc cazare, consiliere, suport medical și ajutor logistic pentru refacerea documentelor și bunurilor esențiale.