Luni, 29 Decembrie 2025
Video Italianul care l-a scos din minți pe Hagi nu-l suportă nici pe Chivu. Ceartă ca la ușa cortului la meciul direct: „Abia aștepți, jegosule”!

Publicat:
Ultima actualizare:

Presa italiană scrie astăzi că între Cristian Chivu (45 de ani) și Antonio Conte (56 de ani) se duce un război la suprafața, după ce antrenorul român a declarat sec, la finalul victoriei de aseară cu Atalanta, scor 1-0: „Nu mă interesează ce spune Conte”. Pe 11 ianuarie 2026, Inter și Napoli se vor înfrunta pe „San Siro”, în runde a 20-a din Serie A. După 17 etape, Inter este lider, cu 36 de puncte, cu două puncte peste campioana en-titre, Napoli, aflată pe locul 3. Între ele se află AC Milan, cu 35 de puncte.

Chivu și Conte s-au îmbrățișat formal FOTO Facebook
Duelul lor verbal a început la confruntarea de la Parma, urmată de criticile exprimate la televizor. Presa italiană susține că tehnicienii nu se înțeleg deloc și situația este pe cale să explodeze.

Discuțiile au început la Cremona și au continuat la Bergamo, atât înainte, cât și după meci. Antonio Conte a lansat prima replică: „Începând de astăzi, Juventus, Inter și Milan sunt diferite de celelalte în ceea ce privește structura, echipele secundare, masa salarială și valoarea activelor”.

Președintele milanez Marotta a răspuns zâmbind, câteva ore mai târziu: „Conte este un comunicator priceput. Echipa lui este favorită”. În cele din urmă, după ce a învins Atalanta și a recâștigat primul loc în campionat, Chivu a avut ultimul cuvânt: „Nu-mi pasă ce spune Conte”.

„Vin să te iau”!

Mărul discordiei în această dispută sportivă are o dată și un loc precis: 18 mai 2025, meciul Parma-Napoli, stadionul Tardini, penultima etapă din sezonul trecut. Gazdele jucau pentru a evita retrogradarea cu Chivu pe bancă, iar Napoli trăgea la Scudetto. Rivala Inter juca pe San Siro împotriva lui Lazio și visa la același titlu. Meciul de la Parma s-a lăsat cu două cartonașe roșii, unul pentru Chivu și celălalt pentru Conte. Toate acestea după ce Napoli a sărbătorit golul egalizator marcat de Lazio. Antonio a țintit pe cineva de pe banca adversă. Poate pe Antonio Gagliardi, fost secund al actualului antrenor al lui Inter și analist de meciuri pentru echipa națională timp de zece ani, inclusiv sub Conte. „Abia aștepți, jegosule! Vin să te iau”, au fost cuvintele jignitoare rostite de Antonio, dar nu se știe la adresa cui.

Cearta de la meciul Parma - Napoli FOTO Captură video
Șirul scandalurilor

Al doilea episod a avut loc la Napoli, la sfârșitul lunii octombrie, în urma victoriei gazdelor cu 3-1 asupra lui Inter. Președintele oaspeților, Marotta, după meci, a declarat că penalty-ul dubios acordat la contactul dintre Di Lorenzo și Mkhitaryan „a decis meciul”. Conte a răspuns în felul său: „Nu le-am cerut niciodată președinților mei să se comporte ca niște tați. Iar asta îl denigrează pe antrenor. Eu m-am apărat singur întotdeauna”.

Atacat cu manta, Chivu a ales să nu răspundă, deși era vizat. Nici atunci, nici acum: „Nu plâng, nu voi veni niciodată să mă plâng, pentru că am demnitate și o abordare diferită. Irosim prea multă energie. Nu mă interesează reputația sau să arăt cât de bun sunt, jucătorii trebuie doar să se gândească la joc. Încerc să schimb lucrurile, dar deocamdată lupt singur”.

Ultimul episod s-a derulat în timpul acelui meci Napoli-Inter. A fost vorba despre o altercație verbală între Lautaro Martinez și Antonio Conte. Cei doi se certaseră, iar Antonio l-a numit „fenomen nenorocit”. În conferința de presă, antrenorul l-a tachinat în felul său: „Lautaro este un jucător excelent, dar din punct de vedere uman, nu am ajuns să-l cunosc prea bine”.

Prins în scandalul blaturilor 

Cine este Antonio Conte, cel care îl provoacă pe Cristian Chivu? Fost fotbalist importat la Juventus, el este campion al Italiei, ca antrenor, atât cu Juventus, cât și cu Inter. Înainte însă, în perioada Siena, a fost găsit vinovat în scandalul blaturi. În 2012, Conte era acuzat că nu a anunţat autorităţile despre meciurile aranjate Novara-Siena (2-2) şi Albinoleffe-Siena (1-0), din sezonul 2010-2011, deşi avea cunoştinţă de acest lucru. Conte și Chivu s-au duelat acum 25 de ani, pe teren, la Euro 2000, în Italia - România 2-0, meci contând pentru sferturile de finală. A fost ultimul meci al lui Gică Hagi (60 de ani) la națională. Șicanat tot meciul de Conte, care i-a făcut marcaj strict, Hagi a răbufnit și l-a faultat dur la o fază. A primit cartonaș galben. Al doilea cartonaș galben al lui Hagi, care i-a adus eliminarea, a venit după o fază în care a cerut un penalty.

