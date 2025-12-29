Ultima promisiune a lui Brigitte Bardot pentru fiul ei, înainte de moarte. A dorit să încheie un conflict care dura de decenii

Brigitte Bardot, actriță și activistă franceză pentru drepturile animalelor, a încetat din viață la vârsta de 91 de ani. În ultimele luni, vedeta i-a făcut fiului său, Nicolas-Jacques Charrier, promisiunea de a nu mai vorbi niciodată despre el în public, încercând să încheie un conflict care dura de decenii.



Actrița i-a făcut fiului ei, Nicolas-Jacques Charrier, o promisiune înainte de moarte, după ce, de-a lungul vieții, admisese că nu a acceptat niciodată maternitatea.

„I-am promis lui Nicolas că nu voi mai vorbi niciodată despre el în interviuri”, a mărturisit ea într-un interviu pentru Paris Match, publicat în iunie 2024.

Brigitte Bardot l-a născut pe fiul ei în 1960, în timpul căsătoriei cu actorul Jacques Charrier, cu care a jucat și în filmul Babette Goes to War. În memoriile sale, actrița descria sarcina ca pe „cea mai mare tragedie”.

„Mă uitam în oglindă la burta mea plată, subțire, ca la un prieten drag asupra căruia urma să închid un capac de sicriu”, povestea actrița, potrivit dailymail.

După divorțul de Jacques, în 1962, Nicolas a avut foarte puțin contact cu mama sa din cauza remarcilor dure ale acesteia. Ulterior, el a dat-o în judecată pentru declarații defăimătoare și neachitarea pensiei alimentare.

În prezent, Nicolas, în vârstă de 65 de ani, este om de afaceri și fondator al brandului pentru copii Choupette, împreună cu soția sa, modelul norvegian Anne-Line Bjerkan. Cei doi au două fiice, Théa și Anna, și sunt bunici a trei copii.

Într-un interviu acordat anul trecut pentru Le Point, Brigitte a dezvăluit că are două nepoate și trei strănepoți.

„Da, sunt străbunica a trei copii mici norvegieni care nu vorbesc franceza și pe care îi văd foarte rar”, a explicat ea.

În ultimele luni, vedeta a suferit de probleme de sănătate, fiind internată frecvent în spital. În octombrie, a fost nevoită să emită un comunicat pentru a dezminți un zvon despre moartea sa.

„Nu știu cine este idiotul care a pornit acest fake news despre dispariția mea în această seară, dar să știți că sunt bine și nu am nicio intenție să mă retrag. Un cuvânt de înțelepciune”, a spus actrița.

După trei săptămâni de tratament pentru o afecțiune nedezvăluită, Brigitte Bardot s-a întors la locuința sa din Saint-Tropez.

Actrița s-a căsătorit și divorțat de trei ori înainte de a se stabili cu Bernard d’Ormale, în 1992, și s-a retras din cinematografie în 1973 pentru a se dedica activismului în favoarea animalelor.

Deși a atras controverse prin implicarea în politică de extremă dreapta, sprijinindu-l pe liderul Rassemblement National, Marine Le Pen, și fiind amendată de șase ori pentru incitare la ură rasială, în ultimii ani Brigitte a ales să trăiască retrasă, preferând intimitatea proprietății sale din Saint-Tropez.