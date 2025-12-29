search
Luni, 29 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ultima promisiune a lui Brigitte Bardot pentru fiul ei, înainte de moarte. A dorit să încheie un conflict care dura de decenii

0
0
Publicat:

Brigitte Bardot, actriță și activistă franceză pentru drepturile animalelor, a încetat din viață la vârsta de 91 de ani. În ultimele luni, vedeta i-a făcut fiului său, Nicolas-Jacques Charrier, promisiunea de a nu mai vorbi niciodată despre el în public, încercând să încheie un conflict care dura de decenii.

Brigitte Bardot și fiul său FOTO: Shuterstock
Brigitte Bardot și fiul său FOTO: Shuterstock

Actrița i-a făcut fiului ei, Nicolas-Jacques Charrier, o promisiune înainte de moarte, după ce, de-a lungul vieții, admisese că nu a acceptat niciodată maternitatea.

„I-am promis lui Nicolas că nu voi mai vorbi niciodată despre el în interviuri”, a mărturisit ea într-un interviu pentru Paris Match, publicat în iunie 2024.

Brigitte Bardot l-a născut pe fiul ei în 1960, în timpul căsătoriei cu actorul Jacques Charrier, cu care a jucat și în filmul Babette Goes to War. În memoriile sale, actrița descria sarcina ca pe „cea mai mare tragedie”. 

 „Mă uitam în oglindă la burta mea plată, subțire, ca la un prieten drag asupra căruia urma să închid un capac de sicriu”, povestea actrița, potrivit dailymail.

După divorțul de Jacques, în 1962, Nicolas a avut foarte puțin contact cu mama sa din cauza remarcilor dure ale acesteia. Ulterior, el a dat-o în judecată pentru declarații defăimătoare și neachitarea pensiei alimentare.

În prezent, Nicolas, în vârstă de 65 de ani, este om de afaceri și fondator al brandului pentru copii Choupette, împreună cu soția sa, modelul norvegian Anne-Line Bjerkan. Cei doi au două fiice, Théa și Anna, și sunt bunici a trei copii.

Într-un interviu acordat anul trecut pentru Le Point, Brigitte a dezvăluit că are două nepoate și trei strănepoți. 

„Da, sunt străbunica a trei copii mici norvegieni care nu vorbesc franceza și pe care îi văd foarte rar”, a explicat ea.

În ultimele luni, vedeta a suferit de probleme de sănătate, fiind internată frecvent în spital. În octombrie, a fost nevoită să emită un comunicat pentru a dezminți un zvon despre moartea sa. 

„Nu știu cine este idiotul care a pornit acest fake news despre dispariția mea în această seară, dar să știți că sunt bine și nu am nicio intenție să mă retrag. Un cuvânt de înțelepciune”, a spus actrița.

După trei săptămâni de tratament pentru o afecțiune nedezvăluită, Brigitte Bardot s-a întors la locuința sa din Saint-Tropez.

Actrița s-a căsătorit și divorțat de trei ori înainte de a se stabili cu Bernard d’Ormale, în 1992, și s-a retras din cinematografie în 1973 pentru a se dedica activismului în favoarea animalelor.

Deși a atras controverse prin implicarea în politică de extremă dreapta, sprijinindu-l pe liderul Rassemblement National, Marine Le Pen, și fiind amendată de șase ori pentru incitare la ură rasială, în ultimii ani Brigitte a ales să trăiască retrasă, preferând intimitatea proprietății sale din Saint-Tropez.

Vedete

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
digi24.ro
image
Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă de Crăciun. Cum s-a pozat vedeta la 56 de ani. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cum afectează lipsa luminii calitatea somnului și bunăstarea. Medicii vin cu recomandări despre cum să treci de perioada întunecată a anului
gandul.ro
image
Ce efect are plictiseala asupra COPIILOR. Detaliul ignorat de părinți: Mare grijă!
mediafax.ro
image
Motivul pentru care secretarul de stat numit de Ilie Bolojan a dat în judecată un minister. Ce se întâmplă în instanță
fanatik.ro
image
Clanul Momiță trebuie să elibereze Palatul Loga 52. Judecător: ocupanții n-au măcar un act „care să justifice folosința imobilului”
libertatea.ro
image
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către dictatorul de la Kremlin
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Lovitură de proporții: Radu Drăgușin i-a spus "DA" unui gigant din Europa!
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Într-un sat liniștit din Creta, un măslin cu o vechime cuprinsă între 2.000 și 4.000 de ani continuă să producă frunze noi și măsline
antena3.ro
image
Festivalul unde "bătaia" aduce donații: cum transformă Spania făina în simbol al carității
observatornews.ro
image
Vlăduța Lupău, vizată într-un dosar penal internațional. Autoritățile din două țări, în alertă
cancan.ro
image
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
prosport.ro
image
O mai ţii minte pe Irina Tănase? Unde a fost surprinsă fosta iubită a lui Dragnea de Crăciun, e surpriza momentului
playtech.ro
image
Ionel Dănciulescu a plonjat cu Jeep-ul în Lacul Morii: “M-a salvat maşina! Am sărit 50 de metri în aer”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Legendarul Cristian Gațu s-a recăsătorit la 80 de ani! Fosta soție l-a pus să plătească 100.000 de euro
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
kanald.ro
image
Se închide un mare lanț de magazine din România. Face reduceri uriașe ca să scape de marfă
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Doliu în România! Vestea a ajuns și la urechile lui Nicușor Dan! Președintele îl întâlnise la începutul lunii!
romaniatv.net
image
Ai zile libere neluate? Iată când poți cere bani pentru ele
mediaflux.ro
image
Radu Banciu a numit „cel mai tare cuplu de comentatori din România”: „Erau geniali, la acel nivel nu s-a ajuns niciodată la noi!”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Catrinel Sandu, sărbători cu Moș bogat, familie extinsă și mâncare bună: „S-a reîntregit familia! A făcut mama de toate!”
click.ro
image
Europa ridică un aeroport gigant care va depăși Heathrow și va crea 60.000 de locuri de muncă
click.ro
image
Cum au fost sărbătorile pentru soții Oana și Viorel Lis. Ce l-a supărat cel mai tare pe fostul edil al Capitalei: „Anul ăsta a fost cel mai groaznic Crăciun”
click.ro
Brigitte Bardot și fiul ei Nicolas Charrier, profimedia 1061972870 jpg
A adorat câinii, dar și-a detestat condiția de mamă. Brigitte Bardot și-a numit fiul ”tumoare canceroasă”
okmagazine.ro
profimedia 1061985552 jpg
Încă o stea a cinematografiei s-a stins. Ce nu știai despre legenda Brigitte Bardot!
clickpentrufemei.ro
Tânărul Sargon din Akkad vizitat de zeița Iștar. O ilustrație de la începutul secolului XX (© Wikimedia Commons)
Top 6 „orașe pierdute”, care nu au fost descoperite de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Viaţa interzisă a lui Brigitte Bardot: peste 100 de iubiţi, patru soţi, patru tentative de sinucidere şi un final care a şocat lumea
image
Catrinel Sandu, sărbători cu Moș bogat, familie extinsă și mâncare bună: „S-a reîntregit familia! A făcut mama de toate!”

OK! Magazine

image
Asemănarea izbitoare a Prințesei Charlotte cu răposata Regină Elisabeta în copilărie. Fotografia din 1936 e dovada

Click! Pentru femei

image
Încă o stea a cinematografiei s-a stins. Ce nu știai despre legenda Brigitte Bardot!

Click! Sănătate

image
Boala femeilor neiubite: de ce apare şi cum poate fi tratată