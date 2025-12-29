Washingtonul a propus Kievului „garanţii de securitate” pe o perioadă de 15 ani. Răspunsul lui Zelenski

SUA au propus Ucrainei garanţii de securitate „solide” pentru o perioadă de 15 ani, care poate fi prelungită, a declarat luni preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în urma întrevederii sale cu Donald Trump duminică, în Florida, relatează Le Figaro şi Sky News.

„Mi-aș fi dorit ca aceste garanţii să fie aplicate pe o perioadă mai lungă. Şi i-am spus (lui Donald Trump) că dorim să luăm în calcul ca acestea să se întindă pe 30, 40, 50 de ani”, a explicat preşedintele ucrainean în cadrul unei conferinţe de presă online, precizând că omologul său american i-a asigurat că va reflecta asupra acestei propuneri, potrivit news.ro.

La conferinţa de presă de duminică, Zelenski a declarat reporterilor că garanţiile de securitate dintre SUA şi Ucraina sunt în prezent „100% agreate”, sugerând astfel că a acceptat oferta lui Trump pentru garanții de securitate pe o perioadă de 15 ani.

Nu este totuși clar ce oferă SUA în ceea ce priveşte garanţiile de securitate pentru Ucraina, Trump fiind de obicei reticent în a angaja forţele americane pentru a asigura pacea în zonă, notează Sky News.

Garanţiile suplimentare care implică ţările europene nu se află în acelaşi stadiu, dar au fost „aproape agreate”, a adăugat Zelenski, subliniind că prezenţa trupelor străine în Ucraina ar constitui o garanţie reală a securităţii.

Însă Rusia va obiecta aproape sigur la orice propuneri pentru garanţii de securitate furnizate din partea aliaţilor Ucrainei, care implică forţe din alte ţări, în special NATO, notează Sky News.

Pe de altă parte, preşedintele ucrainean a declarat luni că o întâlnire cu Rusia va fi posibilă numai după ce Donald Trump şi liderii europeni vor ajunge la un acord cu privire la cadrul de pace propus de Ucraina pentru a pune capăt războiului purtat de Moscova. Adresându-se jurnaliştilor într-o discuţie pe WhatsApp, transcrisă de Reuters, el a adăugat că speră ca partenerii să ofere garanţii de securitate pentru Ucraina imediat ce Kievul va semna acordul de pace.

La finalul întâlnirii cu Donald Trump, care a avut loc duminică în Florida, Volodimir Zelenski a anunţat că în ianuarie va avea loc o nouă reuniune în Statele Unite cu şefii de stat europeni care au participat de la distanţă, prin videoconferinţă, la discuțiile între SUA și Ucraina. „În zilele următoare, vrem să organizăm o întâlnire la nivel de consilieri. Rustem Umerov (negociatorul ucrainean - n.r.) este deja în contact cu toţi consilierii americani şi europeni. Vrem ca această întâlnire (la nivel de consilieri - n.r.) să aibă loc în sfârşit în Ucraina şi cred că vom face tot posibilul să se întâmple”, a declarat Zelenski în cadrul conferinţei de presă online.

Zelenski propune un referendum

Zelenski a mai spus luni că planul de pace în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului Rusiei ar trebui supus unui referendum în Ucraina și a adăugat că în acest scop ar fi necesar un armistiţiu de cel puţin 60 de zile, pe care însă Rusia nu e dispusă să-l ofere.

Ucraina va ridica legea marţială, care interzice în special bărbaţilor ucraineni cu vârsta aptă de mobilizare să părăsească ţara şi nu permite organizarea de alegeri, numai după încheierea războiului şi în contextul unor garanţii de securitate.

„Cu toţii vrem ca războiul să se termine şi abia atunci legea marţială va fi ridicată. Cu toate acestea, ridicarea legii marţiale va avea loc atunci când Ucraina va obţine garanţii de securitate. Fără garanţii de securitate, acest război nu poate fi considerat ca fiind încheiat”, a afirmat el în cadrul conferinţei de presă online transcrise de AFP.

Putin şi Trump vor avea în curând o convorbire telefonică, anunță Kremlinul

Kremlinul a făcut acest anunț luni şi a reiterat revendicarea Rusiei ca Ucraina să-şi retragă trupele din partea din Donbas pe care încă o controlează, relatează Reuters.

Putin şi Trump au avut o convorbire telefonică duminică, înaintea întâlnirii între Trump și Zelenski la Miami, iar liderul american a anunțat că urmează să aibă o nouă conversație cu Putin în urma acestor discuții.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a precizat că, în prezent, nu se discută şi despre o convorbire telefonică între Putin şi Zelenski şi a reafirmat condiţia Moscovei ca trupele ucrainene să fie retrase complet din Doneţk şi Lugansk, provinciile ucrainene care compun regiunea Donbas.

Peskov, a reiterat luni că Ucraina „trebuie să părăsească Donbasul pentru a opri ostilitățile”, dar a refuzat să comenteze dacă Moscova cere totodată Kievulului să se retragă din regiunile Herson și Zaporijie.

El a adăugat că Moscova este de acord cu evaluarea lui Trump conform căreia negocierile pentru încheierea războiului sunt în stadiul final și a anunțat că Putin va avea o nouă convorbire cu Trump „foarte curând”.

În prezent, Rusia controlează o cincime din Ucraina, inclusiv Crimeea, pe care a anexat-o în 2014, aproximativ 90% din Donbas, 75% din regiunile sudice Zaporojie şi Herson, respectiv mici porțiuni din regiunile Harkov, Sumî, Mîkolaiv şi Dnipropetrovsk, potrivit estimărilor ruseşti.