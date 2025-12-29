search
Luni, 29 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video 25 de Femei Relevante pentru 2025: Mihaela Tudor, antreprenor în comunicare ” Noi, femeile să ne punem pe primul plan, pentru că tot ceea ce construim poate fi în pericol”

0
CELE MAI - Femeile de palmares vin la Adevărul Live
0
Publicat:

În cel mai nou episod din podcastul25 de femei relevante pentru 2025”, invitată este Mihaela Tudor, specialist în comunicare, antreprenoare, lider de comunitate și fondatoarea organizației #Wearehalf

youtube cover 1280x720 Mihaela Tudor jpg

Într-o societate aflată în continuă schimbare, rolul femeilor în leadership, antreprenoriat și comunitate devine tot mai vizibil și esențial. În cel mai nou episod din podcastul „25 de femei relevante pentru 2025”, invitată este Mihaela Tudor, specialist în comunicare, antreprenoare, lider de comunitate și fondatoarea organizației #Wearehalf.

Prin experiența și proiectele sale, Mihaela Tudor oferă un model practic despre cum pot femeile să găsească echilibrul între carieră, familie și dezvoltare personală, în timp ce luptă pentru echitate socială, siguranță financiară și autenticitate.

Siguranța financiară, fizică și emoțională — nevoi fundamentale ale femeilor

Conform experienței Mihaelei Tudor și a comunității #Wearehalf, principalele nevoi ale femeilor din România sunt siguranța financiară, siguranța fizică și sănătatea mintală.

Femeile își doresc independență economică, dar adesea se sacrifică pentru familie sau ajung să fie sprijinul principal fără a-și pune propriile nevoi pe primul plan. Obstacole precum revenirea după pauza de maternitate, vârsta de peste 50 de ani sau reintegrarea după lucrul în străinătate fac angajarea dificilă.

În continuare, multe femei se confruntă cu abuz fizic sau psihic, fără sprijin suficient din partea statului sau a comunității. Deși abuzul este cunoscut la nivel social, de multe ori este ignorat sau banalizat.

Pe lângă acestea, sănătatea mintală și echilibrul personal sunt esențiale. Femeile care reușesc profesional plătesc adesea un preț: sacrificiul de sine, epuizarea sau pierderea conexiunii cu propriile nevoi și bucurii.

#Wearehalf, mai mult decât networking: sprijin concret și comunitate

#Wearehalf a creat o rețea națională cu peste 350 de femei lideri și sute de alte femei ajutate direct prin ateliere practice și programe de consiliere. Caravana Națională #Wearehalf a ajuns la peste 100 de evenimente și a oferit sprijin femeilor educate care nu mai găsesc soluții pentru siguranță financiară sau care trec prin momente dificile precum concedieri, revenirea după concediul de maternitate sau reintegrarea la vârste înaintate pe piața muncii.

Organizația nu se limitează la networking. Membrii organizează ateliere concrete unde se face consiliere reală, se construiesc CV-uri, se oferă suport printr-o bază de date cu angajatori majori și se facilitează accesul la joburi. Hot-line-ul național lansat în parteneriat cu Asociația Furnizorilor de Servicii de Resurse Umane este un exemplu de ajutor personalizat.

În viziunea Mihaelei Tudor, o femeie relevantă nu este doar cea cu o poziție de lider, ci oricine decide să-și schimbe viața, să se reinventeze sau să sprijine comunitatea.

Burnout, limite și autenticitate: lecțiile asumate ale succesului

Succesul implică și momente de epuizare. Mihaela Tudor vorbește despre experiența propriului burnout și despre momentele când copiii i-au semnalat nevoia de a se opri. Lecția pe care și-o asumă este că, fără a ne pune pe noi înșine pe primul plan — chiar și pentru scurt timp zilnic — tot ceea ce construim poate fi în pericol.

A început să acorde importanță micilor obiceiuri zilnice, prioritizând bucuria și sănătatea mintală, învățând să tragă frâna când apar semnele oboselii și să accepte că nu se poate munci la nesfârșit fără consecințe.

Mihaela atrage atenția asupra sindromului impostorului, frecvent în rândul femeilor, și asupra presiunii de a părea mereu „suficient de bune”. Succesul în comunicare și în brand personal vine din autenticitate, nu din imaginea perfectă afișată pe social media. Vulnerabilitatea face parte din construcția unei relații reale cu publicul.

Una dintre cele mai frecvente capcane este dorința de a „salva” pe toată lumea în detrimentul propriului echilibru. Renunțarea la acest rol a fost esențială pentru a-și recâștiga energia și a-și stabili priorități sănătoase.

Pentru Mihaela Tudor, o femeie relevantă este autentică, conștientă de propria valoare, pasionată și dispusă să dea ceva înapoi comunității. Cuvântul care o definește este „pasiune”, considerată esența reușitei sale.

Interviurile Adevărul

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
digi24.ro
image
Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă de Crăciun. Cum s-a pozat vedeta la 56 de ani. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Zile libere legale 2026. Când au românii zile libere și cum își pot planifica mini-vacanțele
gandul.ro
image
O țară în care lucrează sute de mii de români discută creșterea vârstei de pensionare
mediafax.ro
image
Legendarul Stoicikov, la un pas de bătaie cu rivalul său la Balonul de Aur. Un român a fost martor și a făcut dezvăluiri explozive: „Am stat între ei”
fanatik.ro
image
Clanul Momiță trebuie să elibereze Palatul Loga 52. Judecător: ocupanții n-au măcar un act „care să justifice folosința imobilului”
libertatea.ro
image
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către dictatorul de la Kremlin
digi24.ro
image
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
gsp.ro
image
Un preot a ”explodat” și a dezvăluit ce a făcut Gigi Becali în biserică: ”Îmi venea să mă dezbrac și să plec. Nu mai puteam suporta”
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Într-un sat liniștit din Creta, un măslin cu o vechime cuprinsă între 2.000 și 4.000 de ani continuă să producă frunze noi și măsline
antena3.ro
image
După ani de scumpiri, piața imobiliară frânează. Ce se întâmplă cu prețurile locuințelor anul viitor
observatornews.ro
image
De ce fiica regretatei Codruța Notar din Sibiu a fost reținută abia la 1 an și 6 luni de când și-a ucis mama. Cine a alertat polițiștii
cancan.ro
image
Reacția Simonei Halep după ce managera care a făcut-o milionară s-a întâlnit cu Nicușor Dan
prosport.ro
image
O mai ţii minte pe Irina Tănase? Unde a fost surprinsă fosta iubită a lui Dragnea de Crăciun, e surpriza momentului
playtech.ro
image
Universitatea Craiova l-a pierdut înainte de Anul Nou: a reziliat unilateral! Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Tatăl Mălinei Guler a dezvăluit ce a văzut în apartamentul tinerei care a murit după ce a căzut de la etajul 7. Varianta exclusă
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
kanald.ro
image
Se închide un mare lanț de magazine din România. Face reduceri uriașe ca să scape de marfă
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
BNR anunţă marea schimbare de la 5 ianuarie 2026. Se aplică în fiecare zi de la ora 13.00
romaniatv.net
image
Vreme extremă în ianuarie! ANM anunță cum va fi vremea toată luna
mediaflux.ro
image
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Cum scapi de mirosul de umezeală din casă. Soluții simple pentru un aer proaspăt și sănătos
click.ro
image
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
click.ro
image
Crina Abrudan și Cristi Brancu cu familia lui au ales Dubaiul pentru Crăciun și Revelion: „Vom petrece pe terasa clădirii în care stăm, la etajul 77”
click.ro
Regele Carol I și Regina Elisabeta Casa Regală jpg
Petrecerea de Revelion e o invenție regală! Regele Carol I a adus pentru prima oară „balul de Anul Nou” în România
okmagazine.ro
Rata cu legume Sursa foto shutterstock 2663745587 jpg
Preparate de nelipsit de pe masa de Anul Nou! Așa le prepari cu ușurință!
clickpentrufemei.ro
Tânărul Sargon din Akkad vizitat de zeița Iștar. O ilustrație de la începutul secolului XX (© Wikimedia Commons)
Top 6 „orașe pierdute”, care nu au fost descoperite de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Viaţa interzisă a lui Brigitte Bardot: peste 100 de iubiţi, patru soţi, patru tentative de sinucidere şi un final care a şocat lumea
image
Cum scapi de mirosul de umezeală din casă. Soluții simple pentru un aer proaspăt și sănătos

OK! Magazine

image
Asemănarea izbitoare a Prințesei Charlotte cu răposata Regină Elisabeta în copilărie. Fotografia din 1936 e dovada

Click! Pentru femei

image
Adevărul despre cumpărăturile impulsive. Ce se întâmplă, de fapt, în mintea ta?

Click! Sănătate

image
Boala femeilor neiubite: de ce apare şi cum poate fi tratată