Video 25 de Femei Relevante pentru 2025: Mihaela Tudor, antreprenor în comunicare ” Noi, femeile să ne punem pe primul plan, pentru că tot ceea ce construim poate fi în pericol”

Într-o societate aflată în continuă schimbare, rolul femeilor în leadership, antreprenoriat și comunitate devine tot mai vizibil și esențial. În cel mai nou episod din podcastul „25 de femei relevante pentru 2025”, invitată este Mihaela Tudor, specialist în comunicare, antreprenoare, lider de comunitate și fondatoarea organizației #Wearehalf.

Prin experiența și proiectele sale, Mihaela Tudor oferă un model practic despre cum pot femeile să găsească echilibrul între carieră, familie și dezvoltare personală, în timp ce luptă pentru echitate socială, siguranță financiară și autenticitate.

Siguranța financiară, fizică și emoțională — nevoi fundamentale ale femeilor

Conform experienței Mihaelei Tudor și a comunității #Wearehalf, principalele nevoi ale femeilor din România sunt siguranța financiară, siguranța fizică și sănătatea mintală.

Femeile își doresc independență economică, dar adesea se sacrifică pentru familie sau ajung să fie sprijinul principal fără a-și pune propriile nevoi pe primul plan. Obstacole precum revenirea după pauza de maternitate, vârsta de peste 50 de ani sau reintegrarea după lucrul în străinătate fac angajarea dificilă.

În continuare, multe femei se confruntă cu abuz fizic sau psihic, fără sprijin suficient din partea statului sau a comunității. Deși abuzul este cunoscut la nivel social, de multe ori este ignorat sau banalizat.

Pe lângă acestea, sănătatea mintală și echilibrul personal sunt esențiale. Femeile care reușesc profesional plătesc adesea un preț: sacrificiul de sine, epuizarea sau pierderea conexiunii cu propriile nevoi și bucurii.

#Wearehalf, mai mult decât networking: sprijin concret și comunitate

#Wearehalf a creat o rețea națională cu peste 350 de femei lideri și sute de alte femei ajutate direct prin ateliere practice și programe de consiliere. Caravana Națională #Wearehalf a ajuns la peste 100 de evenimente și a oferit sprijin femeilor educate care nu mai găsesc soluții pentru siguranță financiară sau care trec prin momente dificile precum concedieri, revenirea după concediul de maternitate sau reintegrarea la vârste înaintate pe piața muncii.

Organizația nu se limitează la networking. Membrii organizează ateliere concrete unde se face consiliere reală, se construiesc CV-uri, se oferă suport printr-o bază de date cu angajatori majori și se facilitează accesul la joburi. Hot-line-ul național lansat în parteneriat cu Asociația Furnizorilor de Servicii de Resurse Umane este un exemplu de ajutor personalizat.

În viziunea Mihaelei Tudor, o femeie relevantă nu este doar cea cu o poziție de lider, ci oricine decide să-și schimbe viața, să se reinventeze sau să sprijine comunitatea.

Burnout, limite și autenticitate: lecțiile asumate ale succesului

Succesul implică și momente de epuizare. Mihaela Tudor vorbește despre experiența propriului burnout și despre momentele când copiii i-au semnalat nevoia de a se opri. Lecția pe care și-o asumă este că, fără a ne pune pe noi înșine pe primul plan — chiar și pentru scurt timp zilnic — tot ceea ce construim poate fi în pericol.

A început să acorde importanță micilor obiceiuri zilnice, prioritizând bucuria și sănătatea mintală, învățând să tragă frâna când apar semnele oboselii și să accepte că nu se poate munci la nesfârșit fără consecințe.

Mihaela atrage atenția asupra sindromului impostorului, frecvent în rândul femeilor, și asupra presiunii de a părea mereu „suficient de bune”. Succesul în comunicare și în brand personal vine din autenticitate, nu din imaginea perfectă afișată pe social media. Vulnerabilitatea face parte din construcția unei relații reale cu publicul.

Una dintre cele mai frecvente capcane este dorința de a „salva” pe toată lumea în detrimentul propriului echilibru. Renunțarea la acest rol a fost esențială pentru a-și recâștiga energia și a-și stabili priorități sănătoase.

Pentru Mihaela Tudor, o femeie relevantă este autentică, conștientă de propria valoare, pasionată și dispusă să dea ceva înapoi comunității. Cuvântul care o definește este „pasiune”, considerată esența reușitei sale.