Rusia acuză Ucraina că a încercat să lovească o reşedinţă a lui Vladimir Putin chiar în timpul negocierilor de la Mar-a-Lago

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a acuzat, luni, Ucraina că a lansat un atac masiv cu aproape 100 de drone asupra reședinței președintelui Vladimir Putin.

Lavrov a declarat că, în noaptea de 28 spre 29 decembrie, Ucraina a atacat reşedinţa oficială a preşedintelui rus din regiunea Novgorod cu 91 de drone cu rază lungă de acţiune, care au fost toate distruse de apărarea aeriană rusă, scrie Agerpres.

"Astfel de acţiuni imprudente nu vor rămâne fără răspuns", a spus Lavrov, adăugând că atacul echivalează cu "terorism de stat". Şeful diplomaţiei ruse a declarat că ţintele pentru loviturile de represalii ale forţelor armate ruse au fost deja selectate.

Iniţial nu era clar dacă Putin se afla în reşedinţă în acel moment.

Lavrov a menţionat că atacul a avut loc în timpul negocierilor privind un posibil acord de pace cu Ucraina şi că, deşi Rusia nu va părăsi negocierile, poziţia Moscovei va fi revizuită, explicând că Ucraina ar fi trecut la o politică de terorism de stat.

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a respins luni acuzaţiile Rusiei, calificându-le drept "o nouă serie de minciuni".

El a declarat reporterilor prin WhatsApp că Rusia încearcă, prin astfel de declaraţii, să submineze progresele înregistrate în negocierile de pace dintre Ucraina şi SUA şi că Moscova pregăteşte terenul pentru un atac asupra clădirilor guvernamentale ucrainene din Kiev.

Zelenski l-a îndemnat pe preşedintele american Donald Trump să reacţioneze în mod corespunzător la ameninţările ruseşti.

În Ucraina, aceste declarații au fost numite manipulare. Andrei Kovalenko, șeful Centrului pentru Combaterea Dezinformării din cadrul Serviciului Național de Securitate al Ucrainei, a menționat că Rusia a planificat inițial atacuri masive asupra infrastructurii ucrainene, în principal asupra energiei, pe tot parcursul iernii, iar acum încearcă să mușamalizeze acest lucru cu o poveste fictivă despre un atac asupra reședinței lui Putin.

Potrivit acestuia, acesta este modul în care Kremlinul încearcă să justifice lovituri suplimentare asupra Ucrainei, inclusiv în fața Statelor Unite.

În același timp, resursele de monitorizare nu au înregistrat nicio dronă în zona despre care vorbea Lavrov.