Proprietarii mașinilor de lux trebuie să depună declarația 216 la ANAF până pe 31 decembrie

0
0
Publicat:

Firmele și persoanele fizice care dețin mașini considerate a fi „de lux”, după criteriile oficiale, au termen 31 decembrie 2025 să depună la ANAF declarația 216 și să plătească impozitul special de 0,3% acum, dar care urmează să se tripleze de anul viitor.

Cineva completează o declarație foscală pe site-ul ANAF
Proprietarii mașinilor de lux trebuie să depună Declarația la ANAF până pe 31 decembrie

Obligația revine atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice care au în proprietate autoturisme înmatriculate/ înregistrate în România a căror valoare de achiziţie individuală depăşeşte 375.000 lei.

Impozitul special pe bunurile imobile şi mobile de valoare mare se calculează, după cum urmează:

a) în cazul proprietăţilor reprezentând clădiri rezidenţiale, prin aplicarea unei cote de 0,3% asupra diferenţei dintre valoarea impozabilă a clădirii comunicată de către organul fiscal local şi plafonul de 2.500.000 lei;

b) în cazul proprietăţilor reprezentând autoturisme, prin aplicarea unei cote de 0,3% asupra diferenţei dintre valoarea de achiziţie şi plafonul de 375.000 lei.

Pentru vilele „de lux”, termenul a fost 30 septembrie 2025.

Impozitul special pe bunurile imobile şi mobile de valoare mare se plătește la bugetul de stat, în următoarele conturi de Trezorerie:

  • 20A070601- Impozitul special pe bunuri imobile de valoare mare;
  • 0A070602- Impozitul special pe bunuri mobile de valoare mare.

Codurile IBAN aferente conturilor de venituri care se utilizează de către persoane fizice și juridice sunt publicate pe site-ul www.anaf.ro, domeniul Asistență Contribuabili-Secțiunea Plata obligațiilor fiscale- Codurile IBAN.

Formatul electronic al Formularul 216 este disponibil pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, domeniul Servicii Online , secțiunea - Descărcare declarații electronice și se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Informaţii suplimentare se pot obţine:

  • prin intermediul Serviciului Spaţiu Privat Virtual- Formular de contact, secţiunea Asistenţă şi îndrumare de specialitate în domeniul fiscal;
  • telefonic, apelând Call Center-ul ANAF la numărul- 031.403.91.60;
  • Broşura privind impozitul special pe bunurile imobile şi mobile de valoare mare şi Declaraţia privind impozitul special pe bunurile imobile şi mobile de valoare mare- Formular 216, publicată pe site-ul ANAF www.anaf.ro, secțiunea Asistență contribuabili- Servicii oferite contribuabililor- Ghiduri curente și alte materiale informative;
  • la structurile de asistenţă şi oferire servicii contribuabili din cadrul organelor fiscale teritoriale”.

Baza legală a impozitului pe lux:

TITLUL X^1- Impozitul special pe bunurile imobile şi mobile de valoare mare , din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

OPANAF nr. 3738/2024 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 216 "Declaraţie privind impozitul special pe bunurile imobile şi mobile de valoare mare", precum şi a Procedurii privind modalitatea în care se realizează colaborarea dintre organul fiscal local şi organul fiscal central privind primirea/transmiterea unor informaţii referitoare la contribuabilii care datorează impozit special pe bunurile imobile de valoare mare.

Începând cu anul 2026, impozitul special pe lux se triplează, respectiv de la 0,3% la 0,9%, conform Legii 239/2025 (Pachetul fiscal 2):

în cazul proprietăților reprezentând clădiri rezidențiale, prin aplicarea unei cote de 0,9% asupra diferenței dintre valoarea impozabilă a clădirii comunicată de către organul fiscal local și plafonul de 2.500.000 lei;

în cazul proprietăților reprezentând autoturisme, prin aplicarea unei cote de 0,9% asupra diferenței dintre valoarea de achiziție și plafonul de 375.000 lei.

Declaratia poate fi văzută AICI

