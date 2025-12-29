Țara europeană în care depășirea limitei de viteză cu peste 50 km/h a devenit infracțiune, cu risc de închisoare

Depășirea limitei de viteză cu mai mult de 50 de kilometri pe oră nu mai este doar o contravenție, ci a devenit infracțiune într-o țară din Europa, putând atrage pedepse de până la trei luni de închisoare și amenzi de 3.750 de euro.

Franța a înăsprit legislația rutieră. Depășirea limitei de viteză cu mai mult de 50 de kilometri pe oră nu mai este doar o contravenție, ci se consideră infracțiune, putând atrage pedepse de până la trei luni de închisoare și amenzi de 3.750 de euro, conform noii reglementări publicate săptămâna trecută în Monitorul Oficial.

Pe lângă sancțiunile financiare și penale, faptele vor fi consemnate în cazierul judiciar, cu potențiale efecte asupra vieții civile ale șoferilor, scrie Agerpres.

Anterior, încălcarea semnificativă a limitei de viteză se sancționa doar cu amenzi de până la 1.500 de euro și pierderea a șase puncte de pe permis, infracțiunea fiind aplicată doar în caz de recidivă.

Autoritățile au subliniat că această măsură este necesară pentru a adapta sancțiunile la gravitatea și frecvența în creștere a abaterilor.

Datele oficiale arată că în 2024 au fost înregistrate în Franța 63.217 cazuri de depășire a vitezei cu peste 50 km/h, ceea ce reprezintă o creștere de 69% față de 2017.

Viteza excesivă rămâne a doua cauză principală a accidentelor rutiere mortale, fiind responsabilă pentru 3.190 de decese în 2024.