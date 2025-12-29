Mesaje pline de indignare adresate lui Sorin Grindeanu, după eschivele judecătorilor numiți de PSD la CCR

Publicul lui Sorin Grindeanu de pe Facebook a reacționat diferit la o postare a liderului PSD, oamenii cerându-i socoteală politicianului pentru atitudinea celor patru judecători de la Curtea Constituțională care au boicotat ședința privind pensiile speciale ale magistraților.

Un mesaj de felicitare făcut de președintele PSD pe Facebook pentru cei care poartă numele Ștefan, în ziua de 27 decembrie, s-a lăsat cu un val de reacții din partea publicului politicianului.

Oamenii i-au cerut socoteală lui Sorin Grindeanu pentru atitudinea ignorantă a celor patru judecători CCR care au absentat de la ședința prin care urma să se decidă pensiile speciale ale magistraților.

Oamenii au taxat și faptul că liderul PSD nu a făcut niciun comentariu legat de acest subiect, acuzându-l pe Grindeanu că se află în spatele acestor jocuri de la CCR.

”Cam liniște pe pagina capului PSD. Aștept reacția dvs., domnule Sorin Grindeanu, în ce privește situația inadmisibilă creată tocmai de judecătorii propuși de PSD la CCR. Nu aveți nicio reacție? Sunteți parte a coaliției care a propus această lege care își aștepta votul în CCR. Sunteți șeful unui partid care guvernează țara. Țară care pierde peste 100 de milioane de euro de la UE mulțumită atitudinii infantile a 4 judecători numiți tocmai de partidul dvs. Care e poziția PSD?”, a transmis un comentator.

”Sorinache, nu mai zici acum nimic de PSD istii din CCR? Dacă erau alții făceai revoluție!Sper să apuc ziua în care sa va văd unde vă e locul!”, a scris altcineva pe pagina liderului PSD.

Sute de mesaje postate la postarea liderului PSD au avut acest subiect al judecătorilor CCR.

”Grindene, până unde mergeți cu tupeul și nesimțirea de a bloca țara?”

”Felicitari PSD-ului pentru capacitatea pe care o are de a călca pe cadavre pentru a-și atinge obiectivele…au mai inventat pesediștii o metodă prin care să boicoteze tara pentru a apăra privilegiile celor care îi tin departe de pușcăria pe care o merita majoritatea celor din psd cu functii publice”.

”Felicitări pentru modul in care distrugeți PSD din interior. Oricât ne-am fi dorit sa o facem din exterior, nu ne reușea atât de bine”.

”Lasă-l pe Stefan si trimite-ți CCR-istii în sală”.

”Ce surpriza domnule Grindeanu, fix judecătorii voștri nu s-au prezentat la ședință. Ce coincidenta dar de, voi vreți reforme, așa e?”

Bai, boschetarilor! Iar faceți manevre cu CCR-ul? Nu prea va place când e de luat decizii importante si cu impact pentru tara, a? Ori va e frica ca deveniți pușcăriabili?

Ședința Curții Constituționale din 29 decembrie, în care urma să fie luată o decizie privind legea pensiilor de serviciu ale magistraților, s-a încheiat fără deliberări, din cauza lipsei de cvorum. În sală s-au aflat doar cinci dintre cei nouă judecători constituționali, situație care a făcut imposibilă pronunțarea unei hotărâri, astfel că a fost stabilit un nou termen de judecată, pentru vineri, 16 ianuarie.

Asta după ce duminică, 28 decembrie, judecătorii CCR au decis amânarea dezbaterilor pentru luni, 29 decembrie