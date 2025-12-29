search
Luni, 29 Decembrie 2025
Filmul șocant al crimei premeditate din Sibiu: cum și-a ucis o femeie mama pentru o moștenire de un milion de euro, cu ajutorul unei asistente medicale

Publicat:

Femeia acuzată că și-a ucis mama cu ajutorul unei asistente medicale de la Camera de Gardă a Spitalului Orășenesc din Cisnădie dorea să pună mâna pe averea de peste un milion de euro, constând în mai multe imobile din județul Sibiu. 

FOTO: captură Ora de Sibiu
FOTO: captură Ora de Sibiu

„Referitor la moștenire nu sunt încă finalizate cercetările. Dar la acest moment știm că este vorba de cel puțin trei imobile în județul Sibiu, având o valoare cumulată de peste un milion de euro”, a declarat luni procurorul-șef al Secției Judiciare din Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, Dan Simion, potrivit Agerpres. 

Potrivit anchetatorilor, fiica de 38 de ani și asistenta medicală în vârstă de 46 de ani au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzate de omor calificat.

Potrivit anchetatorilor, în iunie 2024, fiica victimei i-a strecurat acesteia substanțe sedative în ceai, iar după ce femeia a adormit, asistenta medicală i-a injectat o cantitate de sedativ suficientă pentru a-i provoca decesul. Pentru a fi sigure că victima nu supraviețuiește, cele două au asfixiat-o cu o pernă.

„În cursul lunii iunie 2024, după ce a premeditat fapta o lungă perioadă de timp, o persoană de sex feminin în vârstă de 38 de ani, beneficiind de ajutorul unei asistente medicale în vârstă de 46 de ani, care i-a procurat o cantitate mare de substanțe cu efect sedativ, i-a strecurat mamei sale substanțele în ceaiul pe care îl consuma. Fapta s-a petrecut la domiciliul acesteia din Sibiu. După ce victima, în vârstă de 59 de ani, a adormit, autoarea a chemat-o pe asistenta medicală care o aștepta, iar apoi i-a injectat victimei în picior o altă cantitate de substanță cu efect puternic sedativ, suficientă pentru a îi provoca decesul. Ulterior, dorind să fie sigure de moartea victimei, cele două au asfixiat-o cu o pernă”, a precizat procurorul Dan Simion, într-un comunicat de presă.

După moartea mamei, fiica a vândut bunurile moștenite și a plecat în Dubai, revenind în Sibiu în această lună pentru a vinde o casă, fiind prinsă de anchetatori.

Potrivit presei locale, ancheta ar fi fost declanșată după ce un apropiat al femeii omorâte ar fi sesizat autoritățile precizând că există o serie de neconcordanțe între spusele fiicei și situația de fapt. Persoana respectivă le-ar fi spus anchetatorilor că au existat, în trecut, diverse neînțelegeri între mamă și fiică, existând posibilitatea ca femeia să fi fost omorâtă. 

Cazul decesului femeii a fost deschis în urma unor informații primite de anchetatori”, a adăugat procurorul.

Cine era Codruța Notar

Victima, Codruța Notar, era o femeie respectată în Sibiu. Și-a construit o carieră solidă, conducând o firmă cu zeci de angajați și fiind expert contabil. La aflarea veștii despre moartea ei, în iunie 2024, mulți prieteni și colaboratori au rămas șocați, neputând să înțeleagă cum s-a stins atât de fulgerător.

„Soarele a apus pentru o ființă atât de dragă, lăsând în urmă multă durere, tristețe și multe întrebări fără răspuns. Golul lăsat în suflet este infinit, lacrimile nu se pot opri, cerurile plâng, inima nu poate să accepte această pierdere, suntem șocați cu toții. A fost un exemplu demn de urmat pentru noi toți, care am avut numai lucruri bune de învățat. Te vom purta în sufletele noastre, pentru întotdeauna, doamna Codruța Notar și nu vom uita niciodată că am avut șansa de a cunoaște un om atât de minunat așa cum te știm cu toții. Drum lin printre stele, diamantul nostru”, se arată într-unul dintre mesajele de condoleanțe transmise pe 10 iunie 2024.

Spitalul face anchetă

La Spitalul Orășenesc din Cisnădie au început verificări interne după arestarea asistentei medicale. „Vom face o anchetă la spital pentru posibilă sustragere de substanțe”, a declarat primarul orașului Cisnădie, Mircea Orlățan.

Managerul spitalului, Maria-Delia Mincă, a anunțat suspendarea contractului individual de muncă al asistentei începând cu data de 29 decembrie și demararea unei anchete interne privind gestionarea medicației cu regim special în Camera de Gardă.

„Dacă vor exista solicitări din partea autorităților, investigațiile vor fi extinse în funcție de cerințe”, se arată în comunicatul transmis de conducerea unității medicale.

