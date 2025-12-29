search
Luni, 29 Decembrie 2025
Putin a ordonat armatei să continue campania de cucerire a sudului Ucrainei. Forţele ruse se apropie de oraşul Zaporojie

Război în Ucraina
Publicat:

Preşedintele Vladimir Putin a ordonat luni armatei sale să continue campania de cucerire a regiunii Zaporojie din sudul Ucrainei şi de eliberare a „Novorossiei”, după ce un comandant rus a declarat că forţele Moscovei se află la 15 kilometri de cel mai mare oraş al regiunii.

Vladimir Putin, președintele Rusiei FOTO: EPA EFE
Vladimir Putin, președintele Rusiei FOTO: EPA EFE

Putin a făcut această cerere către armată la o zi după ce a discutat cu preşedintele american Donald Trump despre perspectivele unui acord de pace în Ucraina. El a vorbit în cadrul unei reuniuni convocate la Kremlin cu înalţi comandanţi militari şi cu Andrei Belousov, ministrul apărării, declaraţiile fiind transmise la televiziune, scrie News.

Generalul colonel Mihail Teplinski, comandantul grupului militar rus Dniepr, i-a spus lui Putin că forţele ruse se apropie de oraşul Zaporojie, care avea o populaţie de peste 700.000 de locuitori înainte de război.

Regiunea mai largă Zaporojie - din care Moscova controlează aproximativ 75% - este una dintre cele patru provincii ucrainene pe care Putin le-a revendicat ca parte a Rusiei în 2022, o mişcare denunţată de Kiev şi de multe ţări occidentale ca fiind o acaparare ilegală de teritorii.

„Unităţile (ruse) de pe linia frontului sunt situate la aproximativ 15 kilometri de periferia sudică a oraşului Zaporojie”, i-a spus Teplinski lui Putin, care a răspuns: „Înţelegem şi ştim că inamicul care se află chiar în faţa voastră îşi pregăteşte apărarea de mulţi ani şi ştim cât de dificilă este situaţia acolo. Cu toate acestea, reuşiţi să vă îndepliniţi sarcinile”.

Şeful Kremlinului a continuat spunându-i lui Teplinski că îşi doreşte însă şi mai mult. „În viitorul apropiat, este necesar să continuăm ofensiva, împreună cu grupul din est, pentru a elibera Zaporojie”, a spus Putin.

Generalul Valeri Gherasimov, şeful Statului Major General al Rusiei, îi spusese anterior lui Putin că forţele Moscovei avansează de-a lungul aproape întregii linii de front, în timp ce forţele Kievului se concentrează pe apărare şi încearcă să contraatace.

Gherasimov a raportat că forţele ruse au capturat în 2025 o suprafaţă de 6.640 de kilometri pătraţi din teritoriul ucrainean, incluzând 334 de sate, şi că avansurile teritoriale înregistrate în decembrie au fost cele mai rapide din acest an.

„Trupele grupării unite duc o ofensivă practic pe toată linia frontului. Unităţile şi detaşamentele militare, învingând inamicul, avansează cu succes în adâncul apărării sale”, a declarat el în raportul către comandantul suprem, preşedintele Rusiei Vladimir Putin.

Reuters precizează nu a putut verifica în mod independent rapoartele de pe câmpul de luptă.

Putin vorbește din nou despre eliberarea ”Novorossiei”

TASS relatează, la rândul său, că Vladimir Putin a dat instrucţiuni, în special, să se continue îndeplinirea sarcinilor „operaţiunii speciale” în conformitate cu planurile şi proiectele Statului Major General - ceea ce ar sugera că Putin nu are în vedere niciun armistiţiu şi niciun acord de pace cu Ucraina, în ciuda eforturilor depuse în acest sens de preşedintele Donald Trump, care se promovează ca un mediator al păcii.

Astfel, potrivit TASS, Putin a dat instrucţiuni ca în 2026 să se continue „lucrările de extindere a zonei de securitate” de-a lungul frontierei dintre Rusia şi Ucraina.

Încercările inamicului de a împiedica armata rusă în Kupiansk trebuie oprite, a mai declarat liderul de la Kremlin.

Putin a dat, de asemenea, instrucţiuni să se continue îndeplinirea sarcinilor „operaţiunii speciale” în conformitate cu planurile şi proiectele Statului Major General.

Grupările „Vostok” şi „Dnipro” trebuie să continue ofensiva pentru eliberarea oraşului Zaporojie, a menţionat el, în timp ce forţele armate ruse îndeplinesc etapizat şi „conform planului” sarcinile de „eliberare” a Donbasului şi Novorossiei, a declarat Putin, folosind termenul imperialist care include teritoriul ucrainean din sud-est, până la Gurile Dunării, incluzând Odesa.

