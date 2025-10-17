search
Vineri, 17 Octombrie 2025
Cronologia evenimentelor care au precedat explozia din Rahova

Publicat:
Ultima actualizare:

Ministerul Afacerilor Interne a explicat, vineri seara, ce s-a întâmplat de la apelul de joi la Apel la numărul unic de urgență 112 care semnala un privind miros puternic de gaz până la momentul exploziei.

explozie bloc gif

În urma exploziei produse în dimineața zilei de 17 octombrie 2025, la blocul situat pe Calea Rahovei ,Sector 5, București, dorim să facem următoarele precizări, pentru a clarifica unele informații apărute în spațiul public”, se arată într-un comunicat emis de Ministerul Afacerilor Interne, în care este  prezentată cronologia evenimentelor, așa cum reiese din documentele operative ale structurilor MAI. 

Potrivit Ministerului, după ce echipajul ISUBIF a ajuns joi dimineața la fața locului și a confirmat sesizarea privind un  miros puternic de gaz., pompierii au oprit alimentarea cu gaze și au solicitat intervenția echipelor operatorului de distribuție, iar echipajul ISUBIF  a rămas la fața locului pentru asigurarea măsurilor din competența, până la sosirea echipajului operatorului de distribuție a gazelor.

Cronologia evenimentelor care au precedat explozia, potrivit MAI:

•16 octombrie 2025, ora 08:22: Apel la numărul unic de urgență 112 privind miros puternic de gaz la locația menționată.

•16 octombrie 2025, ora 08:29: Un echipaj ISUBIF ajunge la fața locului și confirmă sesizarea. Pompierii opresc alimentarea cu gaze și solicită intervenția echipelor operatorului de distribuție. Echipajul rămâne la fața locului pentru asigurarea măsurilor din competența, până la sosirea echipajului operatorului de distribuție a gazelor.

•16 octombrie 2025 – 17 octombrie, ora 09:08: Până la momentul producerii exploziei, nu au mai fost înregistrate alte sesizări la 112 privind situația din imobilul respectiv.

•17 octombrie 2025, ora 09:08: Produsă explozia.

A urmat o tragedie.

Un videoclip publicat pe Facebook arată locul în care un bărbat ar fi fost aruncat de suflul exploziei din Rahova și s-ar fi izbit de un bloc aflat vizavi. Salvatorii au anunțat că trei persoane au murit și mai multe au fost rănite.

Sursa video: Facebook/Reporter Neptun TV

Deflagrația a distrus parțial clădirea de locuințe din Sectorul 5: etajul șase s-a prăbușit peste etajul cinci, iar structura blocului este grav afectată.

Momentul exploziei din blocul de pe Calea Rahovei a fost surprins  și de o cameră amplasată în vecinătate. În imagini se văd trei bărbați care circulă în fața blocului și care sunt luați prin surprindere de deflagrație. Aceștia se sperie și bat în retragere

Explozia a fost înregistrată de staţiile seismice ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului

„Două dintre staţiile seismice instalate pe teritoiul Bucurestiului au detectat şi înregistrat explozia puternică din cartierul Rahova. - Staţia BFER, situată în cartierul Ferentari, Staţia BUC, instalată la Observatorul Seismologic Cuţitul de Argintâ”, transmite Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Conform Institutului, energia exploziei a fost estimată ca fiind similară cu cea generată de un cutremur de magnitudine locală 1,2 Ml. 

„În încheiere, dorim să ne exprimăm compasiunea pentru victimele tragediei și familiile acestora”, a transmis, vineri seara, MAI.

Blocul a fost distrus. FOTO Meteoplus
Blocul a fost distrus. FOTO Meteoplus

Dosar penal cu privire la explozia din Rahova

Amintim că Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a preluat ancheta în cazul exploziei devastatoare din Sectorul 5 al Capitalei, produsă vineri dimineață la blocul din Rahova, în urma căreia trei persoane au murit și alte 13 au fost rănite.

Decizia a fost luată „având în vedere complexitatea cauzei”, în temeiul articolului 325 din Codul de procedură penală, potrivit unui comunicat transmis de Compartimentul de Informare și Relații Publice al Parchetului.  

Anchetatorii efectuează investigații in rem sub aspectul comiterii infracțiunii de distrugere din culpă, prevăzută de articolul 255 alineatele 1 și 2 din Codul penal.

„În vederea aflării adevărului judiciar și stabilirii împrejurărilor concrete care au condus la producerea exploziei, precum și a identificării persoanelor responsabile, sunt administrate mijloace de probă specifice acestui gen de cauze: cercetarea la fața locului, audieri de martori, ridicarea de înscrisuri, expertize tehnice și orice alte mijloace apreciate a fi concludente și utile”, se arată în comunicatul Parchetului.

București

