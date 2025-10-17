search
Vineri, 17 Octombrie 2025
Reacția Distrigaz după explozia din Rahova: Alimentarea cu gaze fusese oprită cu o zi înainte. Sigiliul de pe robinet a fost găsit rupt

Publicat:

Distrigaz Sud Rețele a transmis, vineri, o reacție oficială în urma exploziei devastatoare produse dimineață într-un bloc de locuințe de pe Calea Rahovei. Compania confirmă că alimentarea cu gaze fusese oprită cu o zi înainte de tragedie, după ce locatarii au reclamat miros puternic de gaz, iar sigiliul de pe robinetul de branșament a fost găsit rupt la momentul deflagrației.

Vineri dimineață a fost primită o nouă sesizare despre mirosul de gaze.FOTO:Inquam Photos/Tudor Pană
Vineri dimineață a fost primită o nouă sesizare despre mirosul de gaze.FOTO:Inquam Photos/Tudor Pană

„În data de 16 octombrie, în jurul orei 07:08, în Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele s-a primit o sesizare despre existența mirosului de gaze în imobilul de la adresa menționată mai sus. Echipele de intervenție ale companiei s-au deplasat imediat la fața locului, unde au constatat, cu aparatele de specialitate, prezența gazului natural în respectiva scară și au luat ca măsură de siguranță sistarea alimentării cu gaze naturale a imobilului respectiv, sigilând robinetul de branșament la ora 09:18, în aceeași zi de 16 octombrie, în conformitate cu legislația în vigoare”, a transmis operatorul.

Compania precizează că, vineri dimineață, la ora 08:44, a fost primită o nouă sesizare privind mirosul de gaze la același imobil.

„Echipele de intervenție ale companiei au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei. În același timp, au ajuns la fața locului și pompierii, iar agentul de intervenție al Distrigaz Sud Rețele a constatat sigiliul rupt de pe robinetul închis în ziua precedentă”, a mai precizat compania.

Explozia, produsă vineri dimineață într-un bloc cu opt etaje din cartierul Rahova, a distrus două etjae și a provocat moartea a trei persoane, printre care o femeie însărcinată, și rănirea altor 13 locatari. Autoritățile investighează în prezent cauzele exacte ale deflagrației, în timp ce imobilul a fost declarat cu risc major de colaps.

loading Se încarcă comentariile...
