Luni, 29 Decembrie 2025
Adevărul
Video Raport cutremurător: zeci de soldați moldoveni bătuți crunt în cazarme, unii au ajuns la spital cu traumatisme grave și fracturi severe

Publicat:
Ultima actualizare:

Zeci de tineri militari din Armata Republicii Moldova au fost victime ale unor agresiuni violente în unitățile militare, avertizează Avocatul Poporului. În ultimele șase luni, aproape 30 de soldați au fost bătuți, iar unii dintre ei au necesitat internare pentru traumatisme serioase.

Soldați moldoveni FOTO: Ministerul Apărării R. Moldova/Arhivă
Potrivit datelor Ministerului Apărării al Republicii Moldova, între 1 iulie și 1 decembrie s-au înregistrat 28 de altercații între militari. Conflictele, inițial verbale, au degenerat în violență fizică, cele mai multe incidente având loc în cazarme sau în timpul activităților militare.

Soldații au fost loviți cu palma sau pumnul, iar în 18 cazuri răniile au fost ușoare: vânătăi, contuzii, dinți sparți sau tăieturi superficiale, potrivit tv8md. Cu toate acestea, în patru situații, agresiunile au avut urmări grave: coaste fracturate, traumatisme faciale și plăgi adânci, care au necesitat intervenții medicale complexe.

Concluziile fac parte din monitorizarea Avocatului Poporului asupra condițiilor din instituțiile cu regim militar și vor fi incluse în Raportul anual privind respectarea drepturilor omului.

Reprezentanții Ministerului Apărării susțin că Armata Națională „nu tolerează abaterile disciplinare” și respectă procedurile legale în investigarea comportamentului inacceptabil. 

„Datele și informațiile prezentate de Avocatul Poporului confirmă caracterul transparent al Armatei Naționale și respectarea procedurilor legale în cazul identificării diferitor forme de comportament inacceptabil în rândul militarilor în termen. Conform procedurilor, în cazul înregistrării cazurilor de încălcare a disciplinei și regulamentelor militare, se efectuează cercetări administrative și sunt informate instituțiile competente. Armata Națională are zero toleranță față de orice abatere de la disciplină comisă de militarii în termen. Instituția reiterează importanța respectării depline a drepturilor fundamentale, a disciplinei și a regulamentelor militare. Siguranța și bunăstarea militarilor în termen reprezintă o prioritate pentru conducerea instituției”, a transmis Ministerul Apărării din R. Moldova. 

Potrivit sursei citate, militarii, cu vârste între 18 și 27 de ani, provin din medii diverse și participă la sesiuni educative privind prevenirea conflictelor, respectarea regulamentelor și conduita militară.

loading Se încarcă comentariile...
