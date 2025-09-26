Un diplomat american avertizează NATO că timpul toleranței a trecut: „Doborâți avioanele rusești”

Daniel Fried, diplomat american veteran și fost oficial de rang înalt al Departamentului de Stat, avertizează că NATO trebuie să adopte o poziție mult mai fermă față de incursiunile militare ruse. El consideră că Alianța trebuie să fie pregătită să doboare avioanele rusești care încalcă spațiul aerian al membrilor săi.

Într-un interviu pentru Kyiv Post, Daniel Fried, fost secretar de stat adjunct pentru afaceri europene și eurasiatice și membru al Atlantic Council, a transmis un mesaj ferm: perioada de toleranță a luat sfârșit.

„Alianța ar trebui să fie pregătită să înceapă să doboare avioanele rusești dacă acestea încalcă teritoriul NATO și nu se conformează ordinelor de a părăsi spațiul aerian”, a declarat Fried.

Comentariile sale vin pe fondul intensificării provocărilor ruse în Europa: drone care au intrat în spațiul aerian al Poloniei și României, avioane de vânătoare detectate deasupra Estoniei sau drone neidentificate care au blocat temporar zboruri în Danemarca și Norvegia. „Numărul mare de incidente recente vorbește de la sine”, spun analiștii.

„Precedentul turc” și schimbarea regulilor de angajare

Fried a amintit incidentul din 2015, când Turcia a doborât un avion militar rus, considerând acest caz un exemplu de urmat.

„Dacă aș fi în guvern, aș trimite mesaje private rușilor pentru a le spune să înceteze și pentru a le spune că, în lumina dovezilor de sabotaj și drone rusești, vom schimba regulile noastre de angajare. Aș fi pregătit să încep să dobor avioane militare rusești dacă ar intra în teritoriul NATO și nu ar răspunde la solicitările de a pleca”, a explicat diplomatul.

El a subliniat că „a trecut timpul în care ar trebui să tolerăm acest tip de comportament. Ei sunt angajați într-un război în Ucraina și în sabotaj, iar noi trebuie să îi avertizăm că nu vom mai tolera acest lucru”.

Moscova testează unitatea alianței

Fried consideră că Rusia nu vizează doar să provoace SUA, ci întreaga coeziune a NATO.

„Moscova testează dacă NATO este capabilă să acționeze ca o alianță sau dacă poate diviza Europa de americani. Cred că despre asta este vorba”, a spus el.

Fostul diplomat a avertizat că SUA nu trebuie să lase întreaga responsabilitate în seama statelor europene de pe flancul estic al Alianței: „Președintele Trump ar trebui să susțină NATO și să se asigure că, indiferent ale cui sunt avioanele din spațiul aerian al flancului estic, America este alături de ele. Nu ar trebui să lăsăm această responsabilitate doar în seama europenilor. Trebuie să arătăm că suntem alături de Alianță și că nu vom mai tolera astfel de agresiuni”.

Factorul Trump: de la retorică la acțiune

În discuția despre rolul Washingtonului, Fried a avertizat că doar cuvintele nu mai sunt suficiente.

„Nu este vorba dacă SUA spune ceea ce trebuie. Este vorba dacă suntem pregătiți să acționăm. Aș prefera acțiuni concrete. Și încă nu am văzut asta. Cred că Trump trebuie să-și susțină cuvintele cu fapte”, a subliniat el.

Fried a îndemnat și statele europene să ceară claritate și angajamente ferme din partea Washingtonului: „Dacă aș fi în locul europenilor, aș insista pentru mai multe detalii despre ce putem face împreună. Nu aș forța americanii să preia inițiativa în toate cazurile, dar m-aș asigura că sunt prezenți în realitate, nu doar retoric”.