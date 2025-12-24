De ce Crăciunul în familie îi copleșește pe mulți români: „Am sentimentul că deranjez și că mă cheamă din obligație”

Numeroși români au povestit că privesc cu groază întoarcerea acasă de sărbători, deoarece bucuria revederii familiei se transformă, într-un timp scurt, într-un sentiment apăsător, care îi determină să își dorească să plece cât mai repede.

„Familia”, „lumina” și „cadourile” sunt cuvintele asociate cel mai frecvent sărbătorilor de iarnă, arată unele cercetări, însă pentru mulți români întoarcerea la familie de Crăciun devine o experiență apăsătoare.

În timp ce imaginile idilice ale „Crăciunului în familie” trezesc nostalgii și numeroase aprecieri pe rețelele de socializare, mulți români se plâng că dorința de a-i revedea pe cei dragi în zilele festive este urmată adesea de regrete.

Crăciunul în familie, de la dor la regrete

Reveniți în țară din Occident sau în familie, după ce s-au mutat din orașele natale, numeroși români au relatat că au trăit o senzație apăsătoare, care a risipit dorul de casă, lăsând loc dorinței de a pleca din nou, cât mai repede.

„M-am întors acasă de Crăciun și, după două-trei zile, simt din nou de ce am plecat de la ai mei. Nu e ceartă, nu e dramă. Doar lipsă de conexiune și o atmosferă apăsătoare care mă face să mă simt gol și confuz”, a fost mesajul unui român revenit acasă de sărbători, publicat pe platforma Reddit.

Numeroși români au relatat că trec prin experiențe asemănătoare. Unul dintre ei crede că, în perioada îndelungată în care a lipsit, părinții săi și-au dezvoltat unele tabieturi, pe care el le tulbură de fiecare dată când îi vizitează.

„Mi se pare că îi deranjez, că le stric programul zilnic. Pe de altă parte, și noi avem niște amintiri idilice despre cum ar fi să ajungi acasă, care nu se potrivesc cu realitatea. Pe părinții mei mi se pare că îi deranjez când ajung acasă, iar când merg la socrul meu parcă încearcă să scape de noi după 3–4 ore. Am sentimentul că deranjez și că mă cheamă și mă primesc din obligație”, adaugă acesta.

Altcineva susține că părinții săi insistă să îi viziteze de sărbători și chiar se supără dacă nu vine, dar relația dintre ei este tensionată.

„Cel mai mult mă enervează că nu se bucură de anii de bătrânețe. Numai negativism, relații toxice și apăsare, obiceiuri mult prea adânc înrădăcinate și lipsă de curiozitate. Nici nu le place Crăciunul și îmi iau și mie tot cheful de viață. La mine acasă e liniște și drăguț, nu e hăul ăsta fără sfârșit care se simte în casa părinților”, adaugă el.

Un alt român se plânge că părinții pe care îi vizitează de sărbători se arată îngroziți de banii cheltuiți pe cadouri, despre care spun că nu aveau nevoie.

„Am renunțat să mai pierd vremea alegând cadouri. Nu văd la ei nicio bucurie când le ofer. Mă duc și stau patru ore să-mi povestească despre niște vecini, iar la plecare mă umplu de lucruri nefolositoare, pe care le iau doar ca să evit alte drame și certuri”, afirmă el.

Mulți români resimt ruptura de părinți

Un român spune că în fiecare an se simte tot mai înstrăinat de părinți, deși locuiește în același oraș cu ei. De sărbători, sentimentele se accentuează.

„Merg la ai mei cu gândul că voi găsi ce am lăsat înainte să plec, dar totul e ciudat și diferit. Tot ce îmi doresc e să ajung la mine acasă, să stau cu iubita mea, în liniște și fără contraziceri. Am fost destul de traumatizat în copilărie de amândoi; viața de familie a fost mai mult o obligație decât o dorință pentru ei, față de mine. De asta caut acum să îi sun o dată pe lună, ca să nu observe că nu prea vreau să ne vedem des”, spune altcineva.

Un tânăr spune că a venit acasă pentru câteva zile, de sărbători, dar se simte ca o pasăre într-o colivie.

„Cunoscuți în afara familiei nu mai am în localitatea natală; nu mai am pe nimeni altcineva aici. Iar cu familia sunt la curent cu tot și toate, vorbim relativ des la telefon”, afirmă acesta.

Unii români susțin că vor rămâne în Occident, deși le este dor de familie.

„Înainte de Crăciun, ne-a apucat nostalgia că suntem singuri aici, departe de România, dar ne-am dat seama că suntem nostalgici după o versiune idilică a Crăciunului, nu după realitatea pe care am fi trăit-o”, relatează un român.

De sărbători, nimeni nu are chef de nimic în familia ei, observă o altă româncă.

„De cele mai multe ori, stăm fiecare în camera lui. Și de fiecare dată mă întreb de ce mai stau nu știu câte zile, dacă oricum stau singură, în camera mea, ca pe vremuri. Dar mi se face dor de ei și simt nevoia să îi văd”, adaugă ea.

„Mă apucă depresia din momentul în care văd indicatorul de la intrarea în oraș, pentru că îmi amintesc cele o sută de motive pentru care am fugit mâncând pământul de acolo. Nu mă plâng de ai mei – sunt chiar ok: mama aproape că ne bagă mâncarea în gură, mie și fiului meu, tata e glumeț, vorbim mult la masă și la un pahar. Dar… nu îmi mai găsesc locul. Nu mai e casa mea, nu mai am nevoile din copilărie. Nu pot dormi, nu am liniște, zero intimitate. Totul se face după tipicul lor, la orele lor”, se plânge o altă tânără.

Sfaturile unui specialist pentru un Crăciun reușit cu familia

Întoarcerea acasă de sărbători îi afectează pe oameni în moduri diferite, iar sentimentele contradictorii pot face revenirea acasă dificilă, arată specialiștii.

Pentru ca revenirea acasă de sărbători să fie o experiență pozitivă, este util să anticipezi emoțiile care pot apărea și să stabilești limite clare, arată psihoterapeutul Pamela S. Willse, într-un articol publicat de Psychology Today.

Specialista propune cinci modalități prin care oamenii pot transforma întoarcerea acasă de sărbători într-o experiență mai plăcută. Una dintre ele este anticiparea emoțiilor care ar putea apărea.

„Astfel, poți fi mai conștient de cine vrei să fii atunci când ești cu ai tăi”, notează psihoterapeutul.

Al doilea sfat pentru cei îngrijorați de reîntoarcerea acasă este să accepte că orice simt reprezintă doar informație.

„Emoțiile noastre sunt ca un GPS intern: ele există pentru a ne oferi informații și pentru a ne ghida”, adaugă psihologul.

Un alt sfat pentru cei anxioși în privința revederii cu familia este să pună sub semnul întrebării poveștile pe care și le spun și care le generează emoțiile.

„Întreabă-te ce alte motive ar putea avea cealaltă persoană să reacționeze astfel. Ce altceva ar mai putea fi adevărat în această situație? Intră în contact cu emoțiile tale și explorează toate motivele pentru care le simți”, arată specialistul.

Conștientizarea atentă și gândurile intenționale pot ajuta o persoană să traverseze mai ușor această reîntoarcere de sărbători.

„Fii conștient. Știi ce vrei și de ce. A acționa conștient în legătură cu cine vrei să fii sau cu ce fel de sezon de sărbători vrei să trăiești te va ajuta să creezi asta pentru tine. Concentrarea pe lucrurile pe care le poți controla îți direcționează energia spre aspecte pe care le poți influența și care îți afectează viața”, adaugă aceasta.

Stabilirea unor limite clare poate îmbunătăți experiența trăită în cele câteva zile alături de familie.

„A le spune celorlalți ce ești dispus să tolerezi și ce nu îi învață cum să se poarte cu tine. Limitele sănătoase sunt, de asemenea, un pas important în a învăța să avem grijă de noi, pentru că doar noi știm ce ni se pare în regulă și ce nu. Alegerea de a merge acasă de sărbători nu trebuie să fie dificilă”, concluzionează psihoterapeutul.