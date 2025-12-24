search
Miercuri, 24 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

De ce Crăciunul în familie îi copleșește pe mulți români: „Am sentimentul că deranjez și că mă cheamă din obligație”

0
0
Publicat:

Numeroși români au povestit că privesc cu groază întoarcerea acasă de sărbători, deoarece bucuria revederii familiei se transformă, într-un timp scurt, într-un sentiment apăsător, care îi determină să își dorească să plece cât mai repede.

Crăciunul în familie pare idilic mai degrabă în fotografii, cred unii români. Freepik.com
Crăciunul în familie pare idilic mai degrabă în fotografii, cred unii români. Freepik.com

„Familia”, „lumina” și „cadourile” sunt cuvintele asociate cel mai frecvent sărbătorilor de iarnă, arată unele cercetări, însă pentru mulți români întoarcerea la familie de Crăciun devine o experiență apăsătoare.

În timp ce imaginile idilice ale „Crăciunului în familie” trezesc nostalgii și numeroase aprecieri pe rețelele de socializare, mulți români se plâng că dorința de a-i revedea pe cei dragi în zilele festive este urmată adesea de regrete.

Crăciunul în familie, de la dor la regrete

Reveniți în țară din Occident sau în familie, după ce s-au mutat din orașele natale, numeroși români au relatat că au trăit o senzație apăsătoare, care a risipit dorul de casă, lăsând loc dorinței de a pleca din nou, cât mai repede.

„M-am întors acasă de Crăciun și, după două-trei zile, simt din nou de ce am plecat de la ai mei. Nu e ceartă, nu e dramă. Doar lipsă de conexiune și o atmosferă apăsătoare care mă face să mă simt gol și confuz”, a fost mesajul unui român revenit acasă de sărbători, publicat pe platforma Reddit.

Numeroși români au relatat că trec prin experiențe asemănătoare. Unul dintre ei crede că, în perioada îndelungată în care a lipsit, părinții săi și-au dezvoltat unele tabieturi, pe care el le tulbură de fiecare dată când îi vizitează.

„Mi se pare că îi deranjez, că le stric programul zilnic. Pe de altă parte, și noi avem niște amintiri idilice despre cum ar fi să ajungi acasă, care nu se potrivesc cu realitatea. Pe părinții mei mi se pare că îi deranjez când ajung acasă, iar când merg la socrul meu parcă încearcă să scape de noi după 3–4 ore. Am sentimentul că deranjez și că mă cheamă și mă primesc din obligație”, adaugă acesta.

Altcineva susține că părinții săi insistă să îi viziteze de sărbători și chiar se supără dacă nu vine, dar relația dintre ei este tensionată.

„Cel mai mult mă enervează că nu se bucură de anii de bătrânețe. Numai negativism, relații toxice și apăsare, obiceiuri mult prea adânc înrădăcinate și lipsă de curiozitate. Nici nu le place Crăciunul și îmi iau și mie tot cheful de viață. La mine acasă e liniște și drăguț, nu e hăul ăsta fără sfârșit care se simte în casa părinților”, adaugă el.

Un alt român se plânge că părinții pe care îi vizitează de sărbători se arată îngroziți de banii cheltuiți pe cadouri, despre care spun că nu aveau nevoie.

„Am renunțat să mai pierd vremea alegând cadouri. Nu văd la ei nicio bucurie când le ofer. Mă duc și stau patru ore să-mi povestească despre niște vecini, iar la plecare mă umplu de lucruri nefolositoare, pe care le iau doar ca să evit alte drame și certuri”, afirmă el.

Mulți români resimt ruptura de părinți

Un român spune că în fiecare an se simte tot mai înstrăinat de părinți, deși locuiește în același oraș cu ei. De sărbători, sentimentele se accentuează.

„Merg la ai mei cu gândul că voi găsi ce am lăsat înainte să plec, dar totul e ciudat și diferit. Tot ce îmi doresc e să ajung la mine acasă, să stau cu iubita mea, în liniște și fără contraziceri. Am fost destul de traumatizat în copilărie de amândoi; viața de familie a fost mai mult o obligație decât o dorință pentru ei, față de mine. De asta caut acum să îi sun o dată pe lună, ca să nu observe că nu prea vreau să ne vedem des”, spune altcineva.

Citește și: Luna cadourilor și capcanele cumpărăturilor impulsive. Cum ajung românii să cheltuiască de sărbători mai mult decât își propun

Un tânăr spune că a venit acasă pentru câteva zile, de sărbători, dar se simte ca o pasăre într-o colivie.

„Cunoscuți în afara familiei nu mai am în localitatea natală; nu mai am pe nimeni altcineva aici. Iar cu familia sunt la curent cu tot și toate, vorbim relativ des la telefon”, afirmă acesta.

Unii români susțin că vor rămâne în Occident, deși le este dor de familie.

„Înainte de Crăciun, ne-a apucat nostalgia că suntem singuri aici, departe de România, dar ne-am dat seama că suntem nostalgici după o versiune idilică a Crăciunului, nu după realitatea pe care am fi trăit-o”, relatează un român.

De sărbători, nimeni nu are chef de nimic în familia ei, observă o altă româncă.

„De cele mai multe ori, stăm fiecare în camera lui. Și de fiecare dată mă întreb de ce mai stau nu știu câte zile, dacă oricum stau singură, în camera mea, ca pe vremuri. Dar mi se face dor de ei și simt nevoia să îi văd”, adaugă ea.

„Mă apucă depresia din momentul în care văd indicatorul de la intrarea în oraș, pentru că îmi amintesc cele o sută de motive pentru care am fugit mâncând pământul de acolo. Nu mă plâng de ai mei – sunt chiar ok: mama aproape că ne bagă mâncarea în gură, mie și fiului meu, tata e glumeț, vorbim mult la masă și la un pahar. Dar… nu îmi mai găsesc locul. Nu mai e casa mea, nu mai am nevoile din copilărie. Nu pot dormi, nu am liniște, zero intimitate. Totul se face după tipicul lor, la orele lor”, se plânge o altă tânără.

Sfaturile unui specialist pentru un Crăciun reușit cu familia

Întoarcerea acasă de sărbători îi afectează pe oameni în moduri diferite, iar sentimentele contradictorii pot face revenirea acasă dificilă, arată specialiștii.

Pentru ca revenirea acasă de sărbători să fie o experiență pozitivă, este util să anticipezi emoțiile care pot apărea și să stabilești limite clare, arată psihoterapeutul Pamela S. Willse, într-un articol publicat de Psychology Today.

Specialista propune cinci modalități prin care oamenii pot transforma întoarcerea acasă de sărbători într-o experiență mai plăcută. Una dintre ele este anticiparea emoțiilor care ar putea apărea.

„Astfel, poți fi mai conștient de cine vrei să fii atunci când ești cu ai tăi”, notează psihoterapeutul.

Al doilea sfat pentru cei îngrijorați de reîntoarcerea acasă este să accepte că orice simt reprezintă doar informație.

„Emoțiile noastre sunt ca un GPS intern: ele există pentru a ne oferi informații și pentru a ne ghida”, adaugă psihologul.

Un alt sfat pentru cei anxioși în privința revederii cu familia este să pună sub semnul întrebării poveștile pe care și le spun și care le generează emoțiile.

„Întreabă-te ce alte motive ar putea avea cealaltă persoană să reacționeze astfel. Ce altceva ar mai putea fi adevărat în această situație? Intră în contact cu emoțiile tale și explorează toate motivele pentru care le simți”, arată specialistul.

Citește și: Semnele care indică riscul de avalanșă în munți. Le ce trebuie să fie atenți turiștii care pășesc pe zăpadă

Conștientizarea atentă și gândurile intenționale pot ajuta o persoană să traverseze mai ușor această reîntoarcere de sărbători.

„Fii conștient. Știi ce vrei și de ce. A acționa conștient în legătură cu cine vrei să fii sau cu ce fel de sezon de sărbători vrei să trăiești te va ajuta să creezi asta pentru tine. Concentrarea pe lucrurile pe care le poți controla îți direcționează energia spre aspecte pe care le poți influența și care îți afectează viața”, adaugă aceasta.

Stabilirea unor limite clare poate îmbunătăți experiența trăită în cele câteva zile alături de familie.

„A le spune celorlalți ce ești dispus să tolerezi și ce nu îi învață cum să se poarte cu tine. Limitele sănătoase sunt, de asemenea, un pas important în a învăța să avem grijă de noi, pentru că doar noi știm ce ni se pare în regulă și ce nu. Alegerea de a merge acasă de sărbători nu trebuie să fie dificilă”, concluzionează psihoterapeutul.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul comisar Thierry Breton. Care este motivul
digi24.ro
image
România, la coada clasamentului european privind joburile part-time. Impozitarea e similară cu cea a contractelor full-time
stirileprotv.ro
image
Înapoi în viitor la Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu preia aceleași probleme pe care le-a preluat Nicușor Dan în 2020 și nu le-a rezolvat
gandul.ro
image
Alertă epidemiologică în România: Primul deces din cauza virusului gripal din acest sezon la o femeie din Cluj
mediafax.ro
image
Bancul cu Ceaușescu pe care Dragomir i l-a spus în față dictatorului chiar de Crăciun. Episod uluitor cu băiatul lui nea Mitică și „coana Leana”
fanatik.ro
image
Veste proastă pentru Vladimir Putin. Cine este favorit să devină președintele Ucrainei, dacă s-ar organiza alegeri – sondaj
libertatea.ro
image
Ce au pățit două ucrainence care au încercat să treacă granița cu 60.000 de dolari ascunși în încălțăminte
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
FOTO Adevărul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Înfiorător”
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Venus Williams s-a căsătorit cu modelul italian Andrea Preti. Imagini fabuloase de la petrecerea care a durat 5 zile
antena3.ro
image
EXCLUSIV. Imagini nemaivăzute de la Revoluţie. Ce au surprins jurnaliştii de la ITN în momentele istorice
observatornews.ro
image
ALERTĂ medicală în România! Boala care face ravagii: o femeie din Cluj a murit din cauza complicațiilor
cancan.ro
image
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
prosport.ro
image
Mega-proiectul abandonat din timpul lui Ceaușescu revine oficial la viață. Tarnița, hidrocentrala de 1.000 MW care va costa peste 1 miliard de euro
playtech.ro
image
Juri Cisotti, portret de fotbalist: „Ai mei știu că sunt puțin nebun”. Interviu exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A transmis un SINGUR cuvânt, după ce Rusia a cerut arestarea sa pentru terorism! Apoi, a făcut un anunț sumbru
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Ce cadouri se dau de Crăciun în familia lui Dan Negru. Prezentatorul Kanal D a dezvăluit și ce își dorește pentru 2026
kanald.ro
image
OFICIAL: Mega-proiectul abandonat din timpul lui Ceaușescu revinela viață și va costa peste 1 miliard de euro
playtech.ro
image
Clipe cumplite pentru Loredana Groza, în prag de sărbători! Tatăl artistei se află în stare gravă la spital: „Tata…fă-te bine”
wowbiz.ro
image
Se schimbă banii de luni, 29 decembrie 2025! BNR a făcut anunțul în ajunul Crăciunului, NIMENI nu se aștepta
romaniatv.net
image
Ce înseamnă, de fapt, Ajunul Crăciunului și de ce este considerat o noapte magică
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Dovada că Alessia Pop, câștigătoarea Vocea României, s-a cunoscut cu Theo Rose înainte de a urca pe scena concursului de la PRO TV. Unde au fost cele două
actualitate.net
image
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova
click.ro
image
Singura zodie ce va avea noroc înzecit până pe 3 ianuarie. Universul îi deschide toate ușile, banii, iubirea și succesul vin în valuri
click.ro
image
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Ce pune Regele Charles pe masa de Crăciun pentru familia sa regală. Preparatele cu care se răsfață la Sandrigham
okmagazine.ro
1 84604 original jpg jpeg
Sărbătorim sau nu numele Cristian/Cristina de Crăciun?
clickpentrufemei.ro
Dunărea la Porțile de Fier, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)
Iugoslavia sau sursa de fier a României Mari în anul 1938
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cornel Dinu spune ce pensie încasează, după 40 de ani petrecuți la Dinamo: „Asta-i o țară, un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei”
image
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova

OK! Magazine

image
Oricât de mult și-au implorat părinții, George, Charlotte și Louis nu vor primi ce-și doresc de Crăciun. Kate e de neclintit!

Click! Pentru femei

image
„Nici măcar nu eram grasă!” Kate Winslet, sfătuită să se mulțumească cu roluri de „fată grasă”, la începutul carierei

Click! Sănătate

image
Neurochirurg: De ce japonezii trăiesc mai mult și mai sănătos?