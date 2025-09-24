search
Miercuri, 24 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Este NATO deja într-un război cu Rusia? Percepțiile diferite pot favoriza o escaladare a tensiunilor

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

„Suntem deja în conflict cu Rusia”, declara cancelarul german Friedrich Merz pe 29 august, denunțând pe această atacurile Kremlinului asupra infrastructurii acestei țări și tentativele de a submina stabilitatea socială și influența opinia publică, ca parte a războiului hibrid al Rusiei împotriva Occidentului. Însă incursiunile recente ale Rusiei în spațiul aerian al NATO au dus acest război la un nou nivel, marcând o escaladare clară din partea Moscovei, avertizează experții consultați de Kyiv Independent.

Avioane multirol MiG-29 ale Rusiei FOTO SHUTTERSTOCK
Avioane multirol MiG-29 ale Rusiei FOTO SHUTTERSTOCK

În urma încălcării spațiului lor aerian de către drone, respectiv avioane de vânătoare, Polonia și Estonia au declanșat articolul 4 din Tratatul NATO, calibrându-și răspunsul în funcție de amenințare, sub pragul unui război deschis. Însă nu este valabil și pentru Rusia, atrag atenția experții.

„Există mai multe dovezi ce sugerează că (președintele rus Vladimir) Putin consideră deja aceasta o situație de război”, apreciază Ed Arnold, cercetător senior la Institutul Regal al Serviciilor Unite (RUSI), pentru Kyiv Independent.

De altfel, declarațiile Rusiei în acest sens  sunt revelatoare.

„NATO este în război cu Rusia; acest lucru este evident și nu sunt necesare dovezi. NATO oferă sprijin direct și indirect regimului de la Kiev”, sublinia pe 15 septembrie purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

În percepția lui Vladimir Putin, războiul din Ucraina este unul „existențial atât pentru regimul său, cât și pentru supraviețuirea Rusiei ca stat”, remarcă analistul citat.

În acest sens, dacă Rusia spune direct „suntem în război”, Europa are o abordare moderată în sensul în care consideră că mai oportună este gestionarea amenințării, în contextul în care pune accent pe „descurajare, nu pe apărare”.

Acesta arată o divergență de percepție importantă și pune în lumină un potențial decalaj între răspunsul echilibrat al NATO și o posibilă tendință de escaladare suplimentară din partea Rusiei.

Până acum, răspunsul NATO la încălcările repetate ale spațiului aerian ale statelor membre a fost să lanseze o nouă patrulă aeriană, Santinela Estică și un discurs ceva mai ferm.

Marți, într-un comunicat oficial, Alianța a transmis că acțiunile Rusiei au fost de „escaladare, riscând să genereze erori de calcul, și pun în pericol vieți”, adăugând: „Trebuie să înceteze”.

NATO își reafirmă angajamentul față de articolul 5 de apărare colectivă și avertizează că răspunsul său la alte încălcări va fi unul „robust”.

„Vom continua să răspundem în maniera, momentul și domeniul pe care le considerăm de cuviință”, se arată în comunicat.

Problema descurajării Rusiei

Experții avertizează însă că este puțin probabil ca Rusia să se simtă descurajată.

„O mare parte din răspunsul (NATO) este influențat de faptul că țările europene doresc să evite escaladarea cu Rusia. Or tot ce am aflat despre guvernul Putin este că acesta operează diferit și îl consideră o slăbiciune, ceea ce este de fapt o invitație la mai multe acțiuni rusești, chiar mai îndrăznețe”, apreciază Alex Kokcharov, analist geoeconomic pentru Rusia, Europa de Est și Asia Centrală, pentru Kyiv Independent.

Țările NATO, în special cele care se învecinează cu Rusia trag la rândul lor un semnal de alarmă.

„Trebuie să recunoaștem că Rusia, în ansamblu, este pregătită pentru o escaladare”, a declarat Ministerul Apărării din Letonia pentru Kyiv Independent, într-un comunicat. „Deși Letonia și NATO nu se confruntă în prezent cu nicio amenințare militară directă, nu putem exclude riscul unor provocări, sabotaje sau escaladării incidentelor. Trebuie să luăm în considerare acest lucru și să fim pregătiți astăzi.”

Ministerul Apărării din Lituania a oferit o estimare similară. Potrivit unui comunicat pentru Kyiv Independent, acțiuni precum încălcarea spațiului aerian NATO în urma cărora dronele ar putea „produce victime umane”, reprezintă un semn clar că Kremlinul „își asumă riscul unei escaladări mai mari a conflictului cu alianța”.

Estonia a mers însă mai departe.

„Mesajul trebuie să fie neechivoc”, a declarat ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, pentru publicația Kyiv Independent. Încălcările viitoare vor fi întâmpinate cu un răspuns, inclusiv, dacă este necesar, interceptarea și doborârea aeronavelor ar pătrunde în spațiul aerian.

În viziunea experților, Rusia ar trebui să înțeleagă că există o limită, pentru a fi realmente descurajată.

„NATO trebuie să transmită Rusiei că nu ne va intimida”, a declarat pentru Kyiv Independent în acest sens Gordon B. Davis, cercetător senior la Centrul de Analiză a Politicilor Europene (CEPA) și fost secretar general adjunct al NATO.

„Dacă intrați cu sisteme înarmate, vă vom doborî... Cred că va fi respectat și acesta este răspunsul care ar fi necesar, în opinia mea.”

NATO are însă și o altă opțiune decât riposta directă.

Potrivit lui Matthew Savill, directorul departamentului de științe militare de la Institutul Regal al Serviciilor Unite (RUSI), Rusia efectuează constant o analiză cost-beneficiu în încercarea de a-și atinge obiectivele strategice împotriva NATO, astfel că trebuie determinată să iasă pe minus.

„Cheltuielile europene pentru apărare, capacitățile de apărare și sprijinul acordat Ucrainei ar putea fi sporite într-o asemenea măsură încât Rusia să conchidă: trebuie să ne oprim aici”, a declarat el.

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
digi24.ro
image
Tinerii români vor putea fi militari voluntari. La finalul stagiului de 4 luni, dacă rezistă, vor fi plătiți cu 27.000 lei
stirileprotv.ro
image
ANAF a pus ochii și pe banii bătrânilor. O pensionară de 72 de ani a primit o impunere de plată de 7.000 lei. Care e motivul. Femeia încasează o pensie de 2.680 lei
gandul.ro
image
Noi e-mailuri cu amenințări pentru instituții de învățământ și unități medicale din România
mediafax.ro
image
„M-a costat aproape 2 milioane de euro”. Gigi Becali a vorbit despre cel mai scump transfer făcut la FCSB de la Dinamo
fanatik.ro
image
Unde a fost prins Horațiu Potra. Șeful mercenarilor este acuzat de tentativă de lovitură de stat alături de Călin Georgescu, fugise în februarie
libertatea.ro
image
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la legea sharia”. Președintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan
digi24.ro
image
Atac dezlănțuit: „Fratele meu, cum să stai în spatele premierului și să-i ceri demisia lui Charalambous?!”
gsp.ro
image
Nepalezii îl caută pe Gigi Becali prin tot Bucureștiul, după ce au auzit ce face milionarul din Pipera
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cu un detector de metale a crezut că a găsit o jucărie stricată, dar s-a dovedit a fi o comoară veche de 2.000 de ani
antena3.ro
image
Elevul din Bucureşti reţinut pentru ameninţări în masă, cercetat de FBI încă din 2023 pentru terorism
observatornews.ro
image
Cine este Oana, soția ministrului Educației, Daniel David. Are 44 de ani și 2 copii
cancan.ro
image
FOTO. Lena, soția lui Gabi Enache, a oprit timpul în loc: apariție răvășitoare
prosport.ro
image
Cum se folosesc tichetele de energie. ANPIS anunță că peste 270.000 de români le-au primit
playtech.ro
image
Războiul Șumudică – Mandorlini e abia la început: „Probabil mai rămâne vreo 3 ani prin tribună la CFR, că nu știu ce face acolo”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Novak Djokovic s-a răzgândit! Decizia luată, la două săptămâni după ce și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Școli din București și din peste alte 20 de județe au primit noi amenințări! Un adolescent de 17 ani este audiat în acest caz
kanald.ro
image
Vin banii pensionarilor mai devreme. Când intră pensia în octombrie pe card, când vine la ușă
playtech.ro
image
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
wowbiz.ro
image
Gabriela Firea e total schimbată. Și-a făcut intervenții și schimbări mari la față. E de nerecunoscut! Arată cu 15 ani mai tânără! GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horațiu Potra, reținut în Dubai. Se poartă negocieri cu Emiratele arabe privind extrădarea în România (Surse)
mediaflux.ro
image
Atac dezlănțuit: „Fratele meu, cum să stai în spatele premierului și să-i ceri demisia lui Charalambous?!”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Actrița Mariana Dănescu, cunoscută drept Lili Jurcă din „La Bloc”, acuză că a fost hărțuită și umilită de Radu Nica, directorul interimar înlocuit recent de la cârma Teatrului Metropolis cu George Ivașcu
actualitate.net
image
Români alungați din Marea Britanie, plătiți cu până la 2.000 de lire sterline pentru a accepta deportarea
click.ro
image
Marea dezamăgire a lui Irinel Columbeanu. „Anna Lesko a refuzat să vină la azil, deși a implorat-o”. Făcută zob de fani: „Te-a crescut, ajută-l!”
click.ro
image
2 zodii își revin financiar după 23 septembrie 2025. Intră în era norocului financiar, după o perioadă plină de greutăți
click.ro
mette marit haakon GettyImages 1610627 jpg
Viitoare regină europeană, îngenuncheată de boală la doar 52 de ani: ”Nu mai fac față ca înainte”
okmagazine.ro
Matthew McConaughey cu soția, Camila Alves sursa foto Profimedia jpg
Mărimea contează în mariajul actorului Matthew McConaughey! „Scoateți asta din dormitor!”
clickpentrufemei.ro
Messalina – împărăteasa nimfomană jpeg
Messalina – împărăteasa nimfomană
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
image
Români alungați din Marea Britanie, plătiți cu până la 2.000 de lire sterline pentru a accepta deportarea

OK! Magazine

image
Viitoare regină europeană, îngenuncheată de boală: ”Nu mai fac față ca înainte”

Click! Pentru femei

image
Preotul Ravagnani se bazează pe aspectul lui ca să atragă noi enoriași: „Rugăciunea nu mai e de-ajuns”

Click! Sănătate

image
Semne timpurii ale demenței care se observă în relaţia ta cu banii