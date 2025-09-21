search
Duminică, 21 Septembrie 2025
Adevărul
Nouă provocare a Mosovei. Un avion militar rus a intrat în spațiul aerian al NATO deasupra Mării Baltice. Aparate Eurofightere germane l-au interceptat

Publicat:
Ultima actualizare:

Tensiunile aeriene din nordul Europei revin în prim-plan. Duminică dimineață, două avioane de luptă Eurofighter ale Forțelor Aeriene Germane au fost trimise în misiune de interceptare, după ce o aeronavă militară rusă de tip IL-20M a fost detectată zburând în apropierea spațiului aerian NATO din zona Mării Baltice, fără plan de zbor și fără contact radio.

Aeronavă militară rusă de tip IL-20M/ FOTO:X
Aeronavă militară rusă de tip IL-20M/ FOTO:X

Potrivit unui comunicat transmis de Luftwaffe, misiunea de identificare a fost lansată în cadrul capacității NATO de reacție rapidă (Quick Reaction Alert – QRA). Aparatul rusesc a fost identificat vizual ca fiind un IL-20M, o aeronavă de cercetare și recunoaștere electronică, iar după confirmarea identității, escorta a fost preluată de partenerii suedezi din cadrul alianței.

„O nouă misiune QRA, o nouă aeronavă neidentificată în spațiul internațional, fără plan de zbor și fără contact radio. A fost vorba despre un IL-20M aparținând Federației Ruse”, au precizat autoritățile germane.

Aeronava IL-20M, dezvoltată în perioada sovietică pe baza platformei Il-18, este folosită de armata rusă pentru misiuni de interceptare a semnalelor și culegere de informații electronice. Astfel de zboruri la limita spațiului NATO sunt frecvente și sunt interpretate de aliați drept acțiuni de testare a sistemelor de apărare și a capacității de reacție.

Această interceptare a avut loc pe 19 septembrie și vine în contextul unor tensiuni crescânde în regiune. Cu doar două zile înainte, pe 17 septembrie, autoritățile de la Tallinn au anunțat că trei avioane MiG-31 ale armatei ruse au pătruns în spațiul aerian al Estoniei pentru aproximativ 12 minute, fără autorizație. Estonia a calificat incidentul drept „o provocare fără precedent” și a solicitat consultări urgente în baza Articolului 4 din Tratatul NATO, ceea ce presupune reuniunea aliaților atunci când un stat membru consideră că securitatea sa este amenințată.

Potrivit unor surse citate de agenția Reuters, Consiliul Nord-Atlantic urmează să se reunească marți pentru a analiza aceste incidente recente.

Recunoaștere și disuasiune în fața unei provocări persistente

Intercepția de duminică reflectă o dinamică tot mai tensionată între Rusia și NATO, în special pe flancul estic. Avioanele de luptă Eurofighter – operate de Germania, dar și de alte state europene – sunt concepute pentru misiuni rapide de interceptare și apărare aeriană. Prin contrast, IL-20M este o aeronavă mai lentă, dar echipată cu sisteme complexe de colectare a informațiilor.

Astfel de episoade nu sunt doar exerciții tactice, ci transmit și semnale politice. Rusia continuă să trimită avioane fără transpondere active și fără notificări oficiale, ceea ce provoacă reacții imediate din partea Alianței. Pe de altă parte, NATO răspunde prin mobilizare rapidă, demonstrând capacitatea sa de reacție și coeziunea în fața unor posibile acte de intimidare.

Un echilibru fragil într-o regiune tensionată

Regiunea Mării Baltice rămâne una dintre cele mai sensibile zone din punct de vedere strategic. Prezența militară rusă în Kaliningrad, alături de exercițiile aeriene frecvente, sunt văzute de statele baltice și de Polonia drept provocări directe la adresa suveranității și securității regionale.

Incidentul cu IL-20M nu este unul izolat. La începutul lunii septembrie, peste 20 de drone rusești au fost detectate în spațiul aerian al Poloniei, iar unele au fost interceptate de avioane NATO. Aceste episoade sugerează o strategie clară din partea Rusiei: aceea de a sonda răspunsul NATO prin acțiuni sub pragul unui conflict deschis – ceea ce analiștii numesc „tactici din zona gri”.

Implicații strategice

Prezența constantă a unor aeronave rusești în apropierea spațiului NATO ridică semne de întrebare privind intențiile Kremlinului și posibilitatea unor erori de calcul. Deși nu este vorba despre confruntări directe, fiecare incident implică un risc real – fie din cauza lipsei de comunicare, fie din cauza manevrelor agresive.

În același timp, NATO își consolidează prezența în regiune. Forțele aeriene din Germania, Suedia și alte state membre cooperează în cadrul misiunilor de poliție aeriană și monitorizare, iar consultările politice devin tot mai frecvente.

Această ultimă interceptare, deși fără urmări imediate, reconfirmă că regiunea Baltică rămâne un punct fierbinte al confruntării geopolitice dintre Rusia și Alianța Nord-Atlantică. Iar pentru statele aflate pe flancul estic al NATO, fiecare astfel de incident readuce în actualitate întrebarea-cheie: cât de pregătită este Europa să răspundă unei provocări directe?

Europa

