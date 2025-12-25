Cum a fost deblocat Pokrovskul de grupul Timur. Imagini rare cu lupte de aproape, prezentate de GUR

Serviciul de Informații Militare al Ucrainei (GUR) a publicat imagini dintr-o operațiune specială desfășurată în vestul orașului Pokrovsk, în noiembrie 2025, în care au fost implicați luptători ai unității Black Winter Group, parte a așa-numitului „grup al lui Timur”.

Înregistrarea video, prezentată drept exclusivă, arată aproximativ douăzeci de militari de recunoaștere care sunt conduși personal în misiune de șeful GUR, Kirilo Budanov. Imaginile publicate pe pagina oficială de Facebook surprind momentul îmbarcării în elicoptere Black Hawk, zborul către zona de operațiuni și debarcarea pe segmentul de front stabilit.

Alături de forțele de asalt au acționat operatori de recunoaștere aeriană și echipe de operatori de drone FPV. Fragmentele difuzate pe 24 decembrie arată atât pregătirea înainte de misiune, cât și luptele din interiorul clădirilor din Pokrovsk, unde militarii ruși se ascundeau. Confruntările au avut loc în întuneric total, iar pe fundal se aud comenzi adresate soldaților ruși de a depune armele.

Curățare în Kupiansk: soldați ruși izolați, unii se predau

În paralel, în orașul Kupiansk, regiunea Harkov, forțele ucrainene desfășoară o operațiune de curățare a unităților rusești rămase fără acces la rutele de aprovizionare terestră. Potrivit autorităților militare ucrainene, o parte dintre militarii ruși s-au predat, inclusiv mercenari străini.

Șeful Direcției de Comunicare a Grupării Forțelor Unite ale Armatei Ucrainei, Viktor Tregubov, a declarat la televiziunea națională că în oraș s-ar afla în prezent aproximativ 50 de militari ruși. Tentativa acestora de a se consolida în cartierele nordice ale orașului a eșuat, iar apărarea lor a fost practic distrusă.

„Sunt cazuri în care se predau, inclusiv mercenari străini. Apărarea orașului de către unitățile ruse care au pătruns aici a eșuat complet”, a spus Tregubov.

Potrivit acestuia, aprovizionarea trupelor ruse este posibilă doar pe cale aeriană, ceea ce face imposibilă menținerea pozițiilor pe termen lung.

Mai mulți bloggeri militari ruși au început să recunoască pierderea controlului asupra Kupianskului și a localităților din nordul orașului, vorbind doar despre focare izolate de rezistență și despre pierderi semnificative cauzate de ocuparea „în avans” a unor poziții fără suport logistic.

„Tentative de propagandă”: ce spun militarii ucraineni

Situația a fost comentată și de Bogdan Tișcenko, șeful sistemelor de drone din cadrul Brigăzii 125 mecanizate grele a Forțelor Terestre ale Ucrainei. Acesta a subliniat că orașul rămâne sub control ucrainean, iar declarațiile Rusiei privind capturarea completă a Kupianskului sunt false.

El a explicat că armata rusă folosește tactica infiltrării: grupuri mici încearcă să pătrundă în oraș dinspre nord, profitând de ceață.

„Inamicul încearcă să creeze imaginea unui control total, trimițând unul sau doi soldați cu un steag pentru a filma. Au încercat de mai multe ori să ajungă la stela orașului, dar au fost descoperiți și eliminați”, a precizat Tișcenko.

Potrivit acestuia, militarii ruși care reușesc să pătrundă în oraș sunt, de fapt, blocați și nu mai au posibilitatea de retragere.

Datele platformei de analiză DeepState arată că situația din Kupiansk a început să se schimbe în favoarea forțelor ucrainene începând cu 12 decembrie, când au fost eliberate cartierele din nord și nord-vest, precum și mai multe localități din apropiere.

Retragerea din Siversk: de ce situația este diferită

În contrast cu Kupiansk, situația din Siversk este considerată mult mai dificilă. Potrivit hărților de luptă, forțele ruse au reușit să pătrundă în oraș pe 24 noiembrie, iar în decurs de o lună au ajuns la râul Bahmutivka, ocupând aproximativ două treimi din zonele estice și centrale.

Analistul militar Oleksandr Kovalenko, din cadrul grupului „Rezistența Informațională”, a declarat că subiectul Siversk este „închis” și că orașul nu va putea fi recucerit după modelul Kupianskului.

„Aici nu va exista o operațiune de contraofensivă. Situația este fundamental diferită”, a spus el.

Potrivit lui Kovalenko, principalele cauze ale degradării situației sunt lipsa fortificațiilor, linia de apărare prea extinsă și insuficiența efectivelor ucrainene. În prezent, forțele ruse controlează practic întreaga zonă de pe malul estic al râului Bahmutivka.

Ce urmează

Comandamentul ucrainean a confirmat pe 23 decembrie retragerea unităților din Siversk pe poziții noi, invocând superioritatea numerică și tehnică a adversarului. Orașul se află acum sub controlul focului ucrainean, iar armata încearcă să taie rutele logistice ale rușilor pentru a le limita avansul.

Potrivit hărților actualizate, armata rusă a avut nevoie de aproape patru ani pentru a avansa 22 de kilometri în această zonă a Donbasului, din momentul ocupării orașelor Severodonețk și Lisiceansk, în vara anului 2022.