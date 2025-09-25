Rușii au împușcat o familie de civili în regiunea Donețk. Un copil a fost răpit și folosit ca scut uman

În satul Șandriholove, regiunea Donețk, trupele ruse au împușcat o familie de civili și au răpit o fetiță, pe care o folosesc drept ostatic pentru a-și acoperi înaintarea în zona Liman.

Potrivit Corpului 3 Armată, citat de Ukrinform, tragedia s-a petrecut în timpul unui atac al forțelor de ocupație. „În apropierea satului Șandriholove, ocupanții au împușcat o familie de civili și au luat o fetiță minoră ostatică. Inamicul o folosește pentru a-și acoperi trupele și a continua avansarea în sectorul Liman”, se arată într-un comunicat oficial.

Interceptările radio arată că, înaintea asaltului asupra localității, un comandant rus cu indicativul „Bali” ar fi dat ordinul „să distrugă populația civilă”, cerând trupelor să „ucidă pe toată lumea fără discriminare”.

Militarii ruși au intrat într-o clădire rezidențială, i-au împușcat pe părinții copilului, apoi au răpit fata, folosind-o ca scut pentru a-și continua atacul. „Crima de război este înregistrată în direct de unitățile corpului de armată. Toate interceptările radio indică faptul că acțiunile rușilor au fost premeditate”, a subliniat Corpul 3 Armată.

Apelul primei doamne a Ucrainei

În urma acestui caz, prima doamnă Olena Zelenska a cerut comunității internaționale să nu rămână indiferentă. „Fac apel la partenerii noștri occidentali să împiedice ca răpirea copiilor ucraineni de către Rusia să devină doar o statistică”, a declarat Zelenska.

Ea a reamintit și cazul tragic al Marharitei Prokopenko, fetiță deportată din Herson și adoptată ilegal de un oficial rus, subliniind că asemenea crime nu trebuie tolerate.