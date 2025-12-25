Video Drone ucrainene au lovit de Crăciun un port din Krasnodar și cel mai mare complex chimic de gaze din lume

Drone aparținând Centrului de Operațiuni Speciale „Alpha” al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au lovit în cursul nopții de 25 decembrie portul Temriuk din regiunea rusă Krasnodar Krai, precum și o uzină de procesare a gazelor din regiunea Orenburg, a declarat o sursă pentru publicația Kyiv Independent.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că, în noaptea de 25 decembrie, 141 de drone au atacat teritoriul Rusiei, dintre care șapte ar fi fost interceptate deasupra regiunii Krasnodar Krai.

Atacul cu drone a provocat incendii la două rezervoare de depozitare a petrolului, potrivit sediului regional pentru situații de urgență, informație confirmată ulterior de sursa citată de Kyiv Independent.

Incendiul din port s-a extins pe o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați, iar circa 70 de persoane au fost implicate în operațiunile de stingere, au precizat autoritățile regionale. Nu au fost raportate victime în rândul personalului portuar sau al altor angajați.

Portul Temriuk este o infrastructură strategică pentru Rusia în Marea Azov, găzduind un terminal de export petrolier și o importantă facilitate pentru gaz petrolier lichefiat (LPG).

Un alt atac cu drone ucrainene a vizat uzina de procesare a gazelor din Orenburg, considerată cel mai mare complex chimic de gaze din lume, cu o capacitate anuală de procesare de 37,5 miliarde de metri cubi de gaz, potrivit aceleiași surse.

Serviciul internațional de monitorizare prin satelit FIRMS a raportat apariția unor incendii la nivelul instalației după atac. De asemenea, a fost declanșat un incendiu de gaze la conducta unității 3U-70, responsabilă de purificarea gazului brut de hidrogen sulfurat și dioxid de carbon. În urma incidentului, activitatea uzinei a fost parțial suspendată.

Deși regiunea Orenburg se află la aproximativ 800 de kilometri de granița cu Ucraina, infrastructura sa industrială, considerată vitală pentru economia și armata rusă, este vizată în mod regulat de drone ucrainene cu rază lungă de acțiune.

Regiunea Krasnodar Krai, care se învecinează cu Crimeea ocupată de Rusia și este situată de-a lungul Mării Azov și Mării Negre, a fost de asemenea o țintă frecventă a atacurilor ucrainene, din cauza rolului său în aprovizionarea forțelor ruse.

Pe 22 decembrie, drone ucrainene au lovit terminalul petrolier Tamanneftegaz din localitatea Volna, în districtul Temryuk. Atacul a avariat o conductă, două dane și două nave, iar incendiul rezultat s-a extins pe o suprafață de peste 1.000 de metri pătrați, potrivit Statului Major General.

Incidentul a avut loc la doar două săptămâni după un alt atac cu drone asupra portului Temryuk, care a provocat un incendiu de amploare, ce a durat trei zile, la un terminal de gaz natural lichefiat (GNL), evidențiind un tipar continuu de atacuri asupra infrastructurii energetice din regiune.