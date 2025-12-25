search
Crăciun sărbătorit în secret, în Coreea de Nord. Familiile riscă pedepse aspre pentru împodobirea unui brad

0
0
Publicat:

Un bărbat care a reușit să fugă din Coreea de Nord, a povestit cum se sărbătorește Crăciunul în țara în care este interzis, dezvăluind că unele familii, inclusiv a sa, riscau pedepse grele și decorau un brad pe 25 decembrie.

FOTO Arhivă
FOTO Arhivă

Deși sărbătorirea Crăciunului este interzisă în Coreea de Nord, Il-yong Ju, care a reușit să fugă din această țară, a povestit că, atunci când era copil, bunicul său îl vizita pe 25 decembrie și îl trimitea în pădure să taie un pin. Îl aducea acasă și de ramurile lui membrii familiei atârnau mici bile de bumbac, potrivit Sky News.

„Acasă la mine, pur și simplu sărbătorim așa ceva. Dar nu știam despre ce era vorba în ziua aceea, pur și simplu, în fiecare 25 decembrie, bunicul ne cerea să facem asta. Bunicul ne-a învățat «hei, nepoțele, în celelalte țări, în afară de Coreea de Nord, în fiecare 25 decembrie, fac acest fel de brad și sărbătoresc această zi»”, a relatat Ju.

Copilul și părinții săi nici măcar nu știau că sărbătoresc Crăciunul. Vecinii îl numeau „yolka”, un brad ridicat pentru a marca noul an în lumea vorbitoare de limbă rusă.

Creștinismul fiind suprimat în Coreea de Nord, nimeni nu cunoștea adevăratele origini ale tradiției. Ca urmare, familia nu a fost pârâtă autorităților și nu s-a confruntat cu repercusiuni.

„A fost posibil pentru că satul meu era foarte mic… avea doar 30 de gospodării și era foarte izolat de orașul principal”, a spus Ju.

Transmisiunile radio misterioase de peste graniță i-au ajutat pe Ju și pe părinții săi să afle ce este Crăciunul și ce se întâmplă în lumea largă. Deși era foarte periculos, ei ascultau un post creștin din Coreea de Sud. Acesta se auzea clar dimineața devreme, iar familia îl ținea ascuns sub o pătură pentru a nu se auzi de afară.

Agenții statului apăreau neanunțați și percheziționau casa, verificând radiourile pentru a vedea pe ce frecvență erau acordate. Cei prinși că ascultă posturi străine erau trimiși în lagăre de muncă pe viață sau executați.

„Această emisiune radio a avut un mare impact asupra familiei mele. A fost cea care l-a motivat pe tatăl meu să fugă din Coreea de Nord. El a evadat primul. Când tatăl meu s-a stabilit în Coreea de Sud, ne-a trimis un intermediar. Așa că eu, mama mea și una dintre surorile mele am evadat în octombrie 2009”, a precizat Ju.

În prezent, Ju trăiește la Seul, Coreea de Sud, și este creștin declarat. În 2019, el s-a întâlnit cu Donald Trump la Casa Albă. Ju i-a povestit liderului SUA despre persecuțiile din Coreea de Nord.

Open Doors, o organizație caritabilă care militează pentru drepturile creștinilor persecutați din întreaga lume, a desemnat Coreea de Nord drept țara în care credincioșii se confruntă cu cele mai extreme forme de persecuție în 2025. Coreea de Nord se află pe primul loc în acest clasament în fiecare an din 2002, cu o singură excepție: în 2022, când Afganistanul a împins-o pe poziția a doua.

